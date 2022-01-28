 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Воскресенье, 30.01.2022
13:41  Умер Леонид Куравлев - легендарный "Афоня" советского кино
10:13  Токаев победил: Пленнику Назарбаева "Тайчи" пора на свободу, - "СП"
10:09  Истоки радикализации. Взгляд на события в Казахстане из Индии, - Дхирадж Шарма
10:03  Страх во время осады был у всех – главврач алматинской больницы "Калкаман" о событиях января
09:59  Абу-Даби. Казахстанский боец Жубаныш стал трехкратным чемпионом мира по ММА
09:37  Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок
01:16  Уступит ли Россия Среднюю Азию Китаю?

01:14  Россия сделает Венесуэлу "Украиной" для США? - "СП"
01:12  Эрдоган рвется сразиться с Путиным на поле боя, - Д.Родионов
01:09  "Шольцомат". Самый скрытный политик Германии стал канцлером
00:59  В чем интерес Эмомали Рахмона в приграничных конфликтах, - Т.Карыпбай кызы
00:31  Почему в Ватикане любят извращенцев, - А.Игнатьев
00:03  Турция поставит Казахстану новейшие ударные БПЛА. Пугать кыргызов?
00:02  Американское жульничество. Что делать с торговцами ушами от мертвых ослов? - Ю.Борисов
Суббота, 29.01.2022
20:28  Телепортация сознания станет реальностью в ближайшее время. Революционная разработка китайских ученых, - "МК"
20:27  "Миротворцам" не нужен мир. Африка под ярмом неоколониализма, - Сергей Кожемякин
17:04  Под Алма-Атой закрыт болат-назарбаевский мега-рынок "Алтын Орда"
16:59  Токаев: "В захваченный аэропорт Алматы должны были прибыть боевики из одного центральноазиатского города"...
16:12  Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии Ятимов и Ташиев договорились остановить "войнушку"
15:38  "В идеале я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане", - интервью МИД РФ С.Лаврова
15:18  Вандалы разгромили православное кладбище в Уштобе Алматинской области
11:19  Доколе терпеть? Кыргызы собираются на большую войну с таджиками
11:08  Киргизы и таджики опять подрались "до первой крови", - И.Джорбенадзе
10:40  В борьбе за власть в Казахстане поставлена дочка, - "Къ"
10:19  Рахмон, врубай штепсель. Таджикский Памир уже 2 месяца живет без интернета
09:28  "Виднеются уши Эрдогана" - сети о боях на границе Таджикистана и Киргизии
00:53  Русская контратака. Время пришло, - А.Проханов
00:35  "Леер" спас Казахстан от сползания в пропасть, - ВПК
00:32  В Россию едет "посол" Талибана - Джамаль Гарвал, предположительно агент "сети Хаккани"
00:30  Эрдоган нашел себе врага. Арестована за его "оскорбление" журналистка Седеф Кабаш
00:29  Директор главного театра Киргизии Турапов уволен со скандалом. Обирал балерунов
00:28  Элитам на заметку. Транзит власти едва не развалил Казахстан, - К.Сивков
00:25  Афганская каша заваривается по-новому. Маршал Дустум и вилаят Хорасан жмут Талибов
00:24  Россия не боится "адских санкций" США
00:21  Из Нур Отана вывели Нурсултана и Даригу Назарбаевых, - "МК"
00:11  Есть у революции начало, нет у революции отца. Назарбаева лишают всех значимых постов, - "Къ"
Пятница, 28.01.2022
18:02  В ЦентрАзии маячит призрак новой войны. Кыргызо-таджикская граница добром не делится, - "СП"
17:56  Елбасы больше не Елбасы? - "КП"
17:10  "И наступят темные времена": ждать ли повторения блэкаута в Центральной Азии? - Петр Своик
15:30  Токаев возглавил правящую партию Казахстана имени Назарбаева
15:14  Коррупция в Таджикистане: кто виноват?
14:55  Россия - не мертвое нефтегосударство, а Путин никуда не уходит, - New York Times
12:48  Достижения Китая в космосе поражают размахом, - К.Ольшанский
12:33  Страна прикочевала... В России на миграционный учет поставили уже 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев
11:41  Единственный неказах (Скляр) возглавил облУВД в Казахстане (Павлодарское). Брат первого вице-премьера...
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10:22  Китайцы и американцы устроили подводную гонку за утонувшим истребителем-невидимкой F-35
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Умер Леонид Куравлев - легендарный "Афоня" советского кино
13:41 30.01.2022

родился 8 октября 1936 года в Москве в простой семье - отец работал слесарем на заводах, мать - парикмахер.

Не с первой попытки поступил и окончил ВГИК

В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…" (1958). Параллельно начинающий актер снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" и в приключенческом фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин" (оба фильма - в 1960).

Куравлев - ярко выраженный характерный актер.

В 1960-1992 годах - (состоял в труппе студии) актер Театра-студии киноактера.

В 1998-2000 годах вел на телеканале "РТР" программу "Мир книг с Леонидом Куравлевым", в которой рассказывалось о книжных новинках.

С лета 2021 года жил в Московском доме-пансионате для пожилых людей "Идиллия".

5 января 2022 года был госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом вирусная пневмония - КОВИД

Умер 30 января 2022 года в московском хосписе имени Миллионщиковой

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643539260
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