Умер Леонид Куравлев - легендарный "Афоня" советского кино

13:41 30.01.2022

родился 8 октября 1936 года в Москве в простой семье - отец работал слесарем на заводах, мать - парикмахер.



Не с первой попытки поступил и окончил ВГИК



В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…" (1958). Параллельно начинающий актер снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" и в приключенческом фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин" (оба фильма - в 1960).



Куравлев - ярко выраженный характерный актер.



В 1960-1992 годах - (состоял в труппе студии) актер Театра-студии киноактера.



В 1998-2000 годах вел на телеканале "РТР" программу "Мир книг с Леонидом Куравлевым", в которой рассказывалось о книжных новинках.



С лета 2021 года жил в Московском доме-пансионате для пожилых людей "Идиллия".



5 января 2022 года был госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом вирусная пневмония - КОВИД



Умер 30 января 2022 года в московском хосписе имени Миллионщиковой