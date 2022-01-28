SOS: вандализм на кладбищах. Кто обеспечит защиту алма-атинского некрополя Кенсай? - Н.Нуртазина

16:48 30.01.2022

SOS: вандализм на кладбищах. Кто обеспечит защиту алма-атинского некрополя Кенсай?



В связи с новым фактом вандализма на христианском кладбище в Уштобе Алматинской области хотелось бы заметить, что такие акции скорее не имеют конфессиональной подоплеки и "привязки", т.к. в последние годы зарегистрировано очень много подобных случаев и на мусульманских могилах. При этом хочется бить тревогу о том, что остается незащищенным от вандалов-осквернителей и знаменитый алматинский некрополь Кенсай, который по сути является историческим, сакральным объектом, где лежат останки советского лидера Казахстана Динмухамеда Кунаева, многих знаменитостей: Розы Баглановой, Габита Мусрепова и др.



Дело в том, что буквально за два последних "коронавирусных" года на территории знаменитого некрополя успело случиться уже несколько случаев вандализма, когда повредили или украли железные оградки ряда могил (как правило, на крайних участках, где близко расположены жилые постройки и дачи); прошлым летом был пожар, по всей вероятности, преднамеренный поджог высохшей травы со стороны с участка "карьер", когда вся окраина кладбища длительное время производила гнетущее впечатление от черной выжженной травы. При этом на земле лежали несколько поваленных и рассеченных металлических мусульманских полумесяца ("айшык").



Поскольку на территории Кенсая имеются могилы наших родных и близких, я как инсайдер располагаю такой пренеприятной информацией, но которую мы по соображениям мусульманской и национальной этики не предавали огласке, ограничившись жалобами и просьбами администрации заведения, надеясь, что подобные случаи не повторятся. Хотя сообщения о случаях вандализма на Кенсае просочились и в СМИ и соцсети (что даже без разрешения родственников перезахоронили чьи-то останки, что могилу кто-то залил бетоном, что сняли и унесли железные оградки и т.п.).



Главная проблема на некрополе Кенсай-1, в частности, это - полное отсутствие ограждений с окраин этого горного кладбища, когда лишь переднюю и центральную часть, где покоятся цвет нации, "ЦКовские" и "обкомовские", формально обеспечили охраной и построили "показушные" ворота. При этом с других, открытых участков, по чистеньким тропинкам и вымощенным ступенькам пьяные хулиганы, искатели приключений и "мистических историй" с близлежащих дач запросто могут заходить по ночам "поздороваться" хоть с самим Д.Кунаевым, тем более там поставлены красивые скамейки, посажены красивые деревья и горят фонари.



Поскольку на недавний факт осквернения православного кладбища в Уштобе откликнулся сам Президент РК, то считаем, что необходимо всерьез поднимать эту проблему в стране. Кто вообще должен финансировать и отвечать за благоустройство кладбищ, прежде всего обеспечение ограждений, чистоты, охраны?! Как говорили предки, "Өлі разы болмай, тірі байымайды" ("Без благословения мертвых нет процветания живым"). Например, в мусульманской традиции рекомендуется воздвигать общую ограду вокруг мазарата (некрополя), и следить, чтобы животные, собаки, кошки (ну и тем более люди-осквернители) не могли наступать на места захоронений, на могилы, ибо это считается осквернением и надругательством над погребенными.



Неужели государство или богатые мусульмане, быть может, потомки, родственники казахской элиты, представители которой почиют на территории Кенсая, не могут в качестве благотворительной акции решить раз и навсегда наболевший вопрос строительства высокого общего, какого-нибудь стального ограждения (2-3метра) вокруг всей территории исторического некрополя?! (вместо этого они продолжают эгоистично украшать и усиленно протирать пыль на мраморных памятниках "своих", не думая что творится на всей территории мазарата, какие есть нужды и проблемы других некрополей страны и города). Такие благотворители точно бы получили великий "сауап" (вознаграждение от Бога), ибо в Исламе , как и в Христианстве потомки обязаны чтить места захоронений родителей и близких, посещать их для чтения молитв, ухаживать за могилами, ни в коем случае не допускать фактов осквернения, также легкомысленного поведения на территории кладбища -этого грустного и загадочного места, которое считается "порталом" в потусторонний мир.



Назира Нуртазина