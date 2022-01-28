5 сетов упорной борьбы. Испанец Надаль обыграл россиянина Медведева в финале Australian Open по теннису

17:17 30.01.2022

В австралийском Мельбурне в финале первого турнира супер0серии ""Большого Шлема" этого года по теннису сошлись титулованный (20-кратный) чемпион турниров БШ испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев (победитель 1 турнира БШ).



Первый сет Медведев выиграл спокойно и уверенно - 6:2 (два брейка под ноль). Во втором Надаль собрался с силами и дал бой - усилив все компоненты игры взял три брейка, лидировал 4:1 и 5:3, однако Медведев продемонстрировал феноменальную психологическую устойчивость и сумел догнать соперника - сравнял счет и перевел игру в тай-брейк. Последние розыгрыши 2 сета оба теннисиста выдавали фееричный теннис, но на тай-брейке Медведев оказался чуть точнее - отыграл мяч-сет и выиграл 7:5. На качестве игры не сказалась выходка болельщицы - спрыгнувшей с зрительских трибун на корт с плакатом в защиту прав мигрантов.

Третий сет теннисисты уверенно брали свои геймы до счета 4:4 и тут россиянин дрогнул - несколько ошибок и Надаль берет партию - 6:4. Медведев раз от раза пробивал Рафу первой подачей и неотразимыми плоским по линии, Надаль ставил россиянина в тупик низкими резаными и укороченными.

Четвертая и пятая партия шли в упорнейшей борьбе, в которой чуть точнее и надежнее был испанец. Россиянин уступил 4:6 и 5:7