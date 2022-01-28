 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался советский кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко
23:46 30.01.2022

Родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области, в семье директора молочных заводов Ивана Севастьяновича Мережко и лаборанта Александры Ефимовны Гончаровой.

В 1956 году поехал во Львов, где поступил в Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова. По окончании в 1961 году технологического факультета института настоял на распределении в родную Ростовскую область, в издательство "Молот", где работал инженером-технологом.

По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться".

Он известен как драматург, его пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале" получили широкую известность и идут во многих театрах.

Секретарь Союза кинематографистов России и Москвы, член Союза писателей России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).

Народный артист Российской Федерации (2014), лауреат Государственной премии СССР (1987).

Режиссер
2004 - Новогодние мужчины
2005 - Одиночество любви
2006 - Красная Комната
2007 - Белая ночь, нежная ночь
2007 - Сонька Золотая Ручка
2008 - Объявлены в розыск
2008 - Разжатые пальцы
2010 - Сонька. Продолжение легенды
2012 - Подземный переход
2013 - Хуторянин
2019 - Не ждали

Сценарии к фильмам и телесериалам
1967 - Зареченские женихи
1967 - Кто умрет сегодня
1968 - Слепой дождь…
1971 - "Тигры" на льду
1972 - Здравствуй и прощай
1974 - Вольному - воля
1974 - Одиножды один
1976 - Трын-трава
1977 - Журавль в небе
1977 - Трясина
1978 - Вас ожидает гражданка Никанорова
1978 - Уходя - уходи
1980 - Холостяки
1981 - Други игрищ и забав
1981 - Отставной козы барабанщик
1981 - Родня
1982 - Полеты во сне и наяву
1982 - Прозрачное солнце осени
1984 - Аплодисменты, аплодисменты…
1984 - Если можешь, прости
1984 - Инфанты
1986 - Одинокая женщина желает познакомиться
1986 - Прости
1987 - Девятое мая
1987 - Забавы молодых
1988 - Автопортрет неизвестного
1988 - Повестка в суд
1988 - Шаг
1989 - Одинокий охотник
1989 - Под небом голубым…
1990 - Собачий пир
1991 - Кремлевские тайны шестнадцатого века
1991 - Ночные забавы
1992 - Рэкет
1993 - Если бы знать...
1994 - Курочка-ряба
1995 - Грешные апостолы любви
1996 - Линия жизни
1998 - Три женщины и мужчина
2001 - Крот
2001 - Лиса Алиса
2002 - Кавказская рулетка
2002 - Крот 2
2002 - Провинциалы
2004 - Новогодние мужчины
2004 - Я тебя люблю
2006 - Красная комната
2006 - Жулики
2007 - Сонька Золотая Ручка
2008 - Объявлены в розыск
2008 - Разжатые пальцы
2009 - Сонька. Продолжение легенды
2012 - Дед Иван и Санька
2012 - Подземный переход
2013 - Хуторянин
2013 - Царевна Лягушкина
2016 - Рядом с нами
2016 - Одиночество
2016 - Найти мужа Дарье Климовой
2019 - Входя в дом, оглянись
2019 - Не ждали

Сценарии к мультфильмам
1977 - Василиса Прекрасная
1979 - Премудрый Пескарь
1981 - Кот Котофеевич
1982 - Лиса Патрикеевна
1982 - Отчего кошку назвали кошкой
1982 - Старуха, дверь закрой!
1983 - Волчище - серый хвостище
1984 - Медведь - липовая нога
1985 - Перфил и Фома
1986 - Приключения пингвиненка Лоло (Фильм 1)
1987 - Приключения пингвиненка Лоло (Фильм 2)
1987 - Приключения пингвиненка Лоло (Фильм 3)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643575560
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