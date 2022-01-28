Скончался советский кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко

23:46 30.01.2022

Родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области, в семье директора молочных заводов Ивана Севастьяновича Мережко и лаборанта Александры Ефимовны Гончаровой.



В 1956 году поехал во Львов, где поступил в Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова. По окончании в 1961 году технологического факультета института настоял на распределении в родную Ростовскую область, в издательство "Молот", где работал инженером-технологом.



По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться".



Он известен как драматург, его пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале" получили широкую известность и идут во многих театрах.



Секретарь Союза кинематографистов России и Москвы, член Союза писателей России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).



Народный артист Российской Федерации (2014), лауреат Государственной премии СССР (1987).



Режиссер

2004 - Новогодние мужчины

2005 - Одиночество любви

2006 - Красная Комната

2007 - Белая ночь, нежная ночь

2007 - Сонька Золотая Ручка

2008 - Объявлены в розыск

2008 - Разжатые пальцы

2010 - Сонька. Продолжение легенды

2012 - Подземный переход

2013 - Хуторянин

2019 - Не ждали



Сценарии к фильмам и телесериалам

1967 - Зареченские женихи

1967 - Кто умрет сегодня

1968 - Слепой дождь…

1971 - "Тигры" на льду

1972 - Здравствуй и прощай

1974 - Вольному - воля

1974 - Одиножды один

1976 - Трын-трава

1977 - Журавль в небе

1977 - Трясина

1978 - Вас ожидает гражданка Никанорова

1978 - Уходя - уходи

1980 - Холостяки

1981 - Други игрищ и забав

1981 - Отставной козы барабанщик

1981 - Родня

1982 - Полеты во сне и наяву

1982 - Прозрачное солнце осени

1984 - Аплодисменты, аплодисменты…

1984 - Если можешь, прости

1984 - Инфанты

1986 - Одинокая женщина желает познакомиться

1986 - Прости

1987 - Девятое мая

1987 - Забавы молодых

1988 - Автопортрет неизвестного

1988 - Повестка в суд

1988 - Шаг

1989 - Одинокий охотник

1989 - Под небом голубым…

1990 - Собачий пир

1991 - Кремлевские тайны шестнадцатого века

1991 - Ночные забавы

1992 - Рэкет

1993 - Если бы знать...

1994 - Курочка-ряба

1995 - Грешные апостолы любви

1996 - Линия жизни

1998 - Три женщины и мужчина

2001 - Крот

2001 - Лиса Алиса

2002 - Кавказская рулетка

2002 - Крот 2

2002 - Провинциалы

2004 - Новогодние мужчины

2004 - Я тебя люблю

2006 - Красная комната

2006 - Жулики

2007 - Сонька Золотая Ручка

2008 - Объявлены в розыск

2008 - Разжатые пальцы

2009 - Сонька. Продолжение легенды

2012 - Дед Иван и Санька

2012 - Подземный переход

2013 - Хуторянин

2013 - Царевна Лягушкина

2016 - Рядом с нами

2016 - Одиночество

2016 - Найти мужа Дарье Климовой

2019 - Входя в дом, оглянись

2019 - Не ждали



Сценарии к мультфильмам

1977 - Василиса Прекрасная

1979 - Премудрый Пескарь

1981 - Кот Котофеевич

1982 - Лиса Патрикеевна

1982 - Отчего кошку назвали кошкой

1982 - Старуха, дверь закрой!

1983 - Волчище - серый хвостище

1984 - Медведь - липовая нога

1985 - Перфил и Фома

1986 - Приключения пингвиненка Лоло (Фильм 1)

1987 - Приключения пингвиненка Лоло (Фильм 2)

1987 - Приключения пингвиненка Лоло (Фильм 3)