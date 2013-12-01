Акимом Алматы стал экс-глава Казнацбанка Ербол Досаев

08:47 31.01.2022

Указом президента К.Токаева новым акимом Алматы назначен экс-глава Казнацбанка Ербол Досаев.



ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович

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[21.05.1970 - ..]

Род. в гор. Алма-Ате. Казах



Оконч. Алматинский энергетический институт (1993 г.), инженер электронной техники.



После окончания института работал менеджером МНПП "Искер" (1993-94 гг.); зам. директора МП "Вега" (1994 г.); зам. директора, директор ТОО "Фирма "Акцепт" (1994-96 гг.); директор, первый вице-президент, ген. директор АОЗТ "Корпорация "Акцепт" (1996-97 гг.); зам. председателя правления ЗАО "Банк Туран-Алем" (фев. – авг. 1997 г.); председатель правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (авг. 1997 г. – март 1998 г.); советник Премьер-министра РК (март – июль 1998 г.); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (июль 1998 г. – фев. 2000 г.); вице-министр финансов РК (фев. 2000 г. – нояб. 2001 г.); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (нояб. 2001 г. – авг. 2002 г.); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (сент. 2002 г. – июнь 2003 г.);

В июне 2003 – 5 апреля 2004 гг. - министр финансов РК.

5 апреля 2004-20 сентября 2006 - министр здравоохранения РК.

Освобожден от должности "за серьезные упущения в работе... ситуации

сложившейся на территории ЮКО, связанной с заражением 55 детей ВИЧ".



Председатель совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (авг. 2002 г. – май 2003 г.). С мая 2001 г. – председатель, с марта 2002 г. – член совета директоров ЗАО "Банк развития Казахстана".



С сентября 2007 года - председатель Совета директоров АО "Казахинвестбанк", директор компании "Alatau Holding Limited", председатель Совета директоров АО "Lancaster Invest".



С 25.09.2012 - 2013 - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.



С 16.01.2013 - 2014 - министр экономики и бюджетного планирования РК.



С 6.08.2014 - 05.2016 - министр национальной экономики РК.



С 16 мая 2016 - председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек"



+ с 11 июля 2016 - председатель совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана",



С 29 авг. 2017 - 21.02.2019 - вице-премьер-министр Казахстана

21-25.02.2019 - и.о. вице-премьер-министра РК



С 25.02.2019 - 31.01.2022 - пред. правления Национального банка РК



с 31.01.2022 - аким гор. Алматы



+ с 14.09.2020 - член Высшего совета при Президенте РК по реформам



Награжден орденом "Курмет" (12.2013),

орденом "Парасат" (12.2018)



Женат, две дочери.



Увлекается теннисом, горными лыжами и гольфом.



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Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о петиции с требованием его отставки



Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал петицию о своей отставке. Свое мнение он высказал во время интервью Арманжану Байтасовуна на YouТube-канале Baitassov Live.



Авторы петиции раскритиковали Сагинтаева за то, что "…он элементарно не вышел в эфир с обращением к алматинцам и его не видели в публичном поле вплоть до 8 января".



Сагинтаев напомнил, что утром 5 января сделал официальное заявление. Когда начались погромы и беспорядки, атаки на административные здания, он не мог "…выходить каждый час и что-то докладывать, тратить на это время".



"Надо было заниматься другими вещами по безопасности, по сохранению. У нас сил не было, а для того чтобы эти силы привести – это разговоры с министрами обороны, внутренних дел, руководителем администрации. Я понимал, что потом будет шквал критики в мой адрес. В тот момент я не думал о своем имидже, думал о безопасности горожан. Если не приложу все усилия и не притащу дополнительные силы на защиту города, то зачем я тогда тут сижу?" – заметил бывший аким.



Арманжан Байтасов поинтересовался, что думает Сагинтаев о петиции с требованием освободить должность акима Алматы.



"Я понимал, что будет критика. Естественно, когда все закончилось, появились и критика, и петиция. Я тоже человек, мне надо дальше работать, и я продолжал свою работу, потому что нужно быстро город восстанавливать, возмещать ущерб. В любом случае, каждая критика полезна. Обидно или нет, я свой долг выполнял. Я понимал свою ответственность, чем я должен заниматься и обеспечить всю систему жизнеобеспечения города", – заявил Сагинтаев в интервью.



По мнению авторов петиции, Сагинтаев "не выдержал самый главный экзамен в своей жизни – не поддержал ни морально, ни физически горожан в трудные дни для города".



"Наше разочарование действиями и бездействием нынешнего акима города носит системный характер. Считаем, что господин Сагинтаев показал свою полную несостоятельность, как руководитель, в самые сложные моменты. Как во время пандемии, так и во время террористических атак", – сказано в обращении.



Во время недавнего интервью телеканалу "Хабар" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Бакытжан Сагинтаев "попал в очень трудную ситуацию, видимо, впервые в жизни в такую ситуацию".



"Ну, не каждый же находит решение в таких ситуациях, в такой обстановке, поэтому винить его я бы не стал, человек он добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете, как говорится", – сказал президент.



Бакытжан Сагинтаев возглавлял акимат Алматы с июня 2019 года.



31 января на должность акима Алматы назначили Ерболат Досаев, ранее он занимал пост председателя Национального Банка Казахстана.