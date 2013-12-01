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Акимом Алматы стал экс-глава Казнацбанка Ербол Досаев
08:47 31.01.2022

Указом президента К.Токаева новым акимом Алматы назначен экс-глава Казнацбанка Ербол Досаев.

ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович
/ /
[21.05.1970 - ..]
Род. в гор. Алма-Ате. Казах

Оконч. Алматинский энергетический институт (1993 г.), инженер электронной техники.

После окончания института работал менеджером МНПП "Искер" (1993-94 гг.); зам. директора МП "Вега" (1994 г.); зам. директора, директор ТОО "Фирма "Акцепт" (1994-96 гг.); директор, первый вице-президент, ген. директор АОЗТ "Корпорация "Акцепт" (1996-97 гг.); зам. председателя правления ЗАО "Банк Туран-Алем" (фев. – авг. 1997 г.); председатель правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (авг. 1997 г. – март 1998 г.); советник Премьер-министра РК (март – июль 1998 г.); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (июль 1998 г. – фев. 2000 г.); вице-министр финансов РК (фев. 2000 г. – нояб. 2001 г.); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (нояб. 2001 г. – авг. 2002 г.); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (сент. 2002 г. – июнь 2003 г.);
В июне 2003 – 5 апреля 2004 гг. - министр финансов РК.
5 апреля 2004-20 сентября 2006 - министр здравоохранения РК.
Освобожден от должности "за серьезные упущения в работе... ситуации
сложившейся на территории ЮКО, связанной с заражением 55 детей ВИЧ".

Председатель совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (авг. 2002 г. – май 2003 г.). С мая 2001 г. – председатель, с марта 2002 г. – член совета директоров ЗАО "Банк развития Казахстана".

С сентября 2007 года - председатель Совета директоров АО "Казахинвестбанк", директор компании "Alatau Holding Limited", председатель Совета директоров АО "Lancaster Invest".

С 25.09.2012 - 2013 - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 16.01.2013 - 2014 - министр экономики и бюджетного планирования РК.

С 6.08.2014 - 05.2016 - министр национальной экономики РК.

С 16 мая 2016 - председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек"

+ с 11 июля 2016 - председатель совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана",

С 29 авг. 2017 - 21.02.2019 - вице-премьер-министр Казахстана
21-25.02.2019 - и.о. вице-премьер-министра РК

С 25.02.2019 - 31.01.2022 - пред. правления Национального банка РК

с 31.01.2022 - аким гор. Алматы

+ с 14.09.2020 - член Высшего совета при Президенте РК по реформам

Награжден орденом "Курмет" (12.2013),
орденом "Парасат" (12.2018)

Женат, две дочери.

Увлекается теннисом, горными лыжами и гольфом.

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Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о петиции с требованием его отставки

Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал петицию о своей отставке. Свое мнение он высказал во время интервью Арманжану Байтасовуна на YouТube-канале Baitassov Live.

Авторы петиции раскритиковали Сагинтаева за то, что "…он элементарно не вышел в эфир с обращением к алматинцам и его не видели в публичном поле вплоть до 8 января".

Сагинтаев напомнил, что утром 5 января сделал официальное заявление. Когда начались погромы и беспорядки, атаки на административные здания, он не мог "…выходить каждый час и что-то докладывать, тратить на это время".

"Надо было заниматься другими вещами по безопасности, по сохранению. У нас сил не было, а для того чтобы эти силы привести – это разговоры с министрами обороны, внутренних дел, руководителем администрации. Я понимал, что потом будет шквал критики в мой адрес. В тот момент я не думал о своем имидже, думал о безопасности горожан. Если не приложу все усилия и не притащу дополнительные силы на защиту города, то зачем я тогда тут сижу?" – заметил бывший аким.

Арманжан Байтасов поинтересовался, что думает Сагинтаев о петиции с требованием освободить должность акима Алматы.

"Я понимал, что будет критика. Естественно, когда все закончилось, появились и критика, и петиция. Я тоже человек, мне надо дальше работать, и я продолжал свою работу, потому что нужно быстро город восстанавливать, возмещать ущерб. В любом случае, каждая критика полезна. Обидно или нет, я свой долг выполнял. Я понимал свою ответственность, чем я должен заниматься и обеспечить всю систему жизнеобеспечения города", – заявил Сагинтаев в интервью.

По мнению авторов петиции, Сагинтаев "не выдержал самый главный экзамен в своей жизни – не поддержал ни морально, ни физически горожан в трудные дни для города".

"Наше разочарование действиями и бездействием нынешнего акима города носит системный характер. Считаем, что господин Сагинтаев показал свою полную несостоятельность, как руководитель, в самые сложные моменты. Как во время пандемии, так и во время террористических атак", – сказано в обращении.

Во время недавнего интервью телеканалу "Хабар" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Бакытжан Сагинтаев "попал в очень трудную ситуацию, видимо, впервые в жизни в такую ситуацию".

"Ну, не каждый же находит решение в таких ситуациях, в такой обстановке, поэтому винить его я бы не стал, человек он добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете, как говорится", – сказал президент.

Бакытжан Сагинтаев возглавлял акимат Алматы с июня 2019 года.

31 января на должность акима Алматы назначили Ерболат Досаев, ранее он занимал пост председателя Национального Банка Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643608020
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