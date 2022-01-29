Шанырак - протек. Токаеву не отдомкратить имидж КазВласти. Ч. 1, - В.Хлюпин

12:05 31.01.2022 Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по развитию событий в Казахстане



Вопрос. - Виталий Николаевич, сразу о последнем громком событии - прошел съезд партии "Нур Отан", Елбасы сдал последние полномочия...



Ответ. - Понятно зачем Елбасы сдал партию Токаеву, что тут комментировать? Чтобы взять под свой контроль этот немалый (по численности) полит-институт.



Партия Нур Отан - это дурная калька Единой России со всеми положенными правящей при олигархате партии - это не партия, скорее - клуб по интересам, точнее - по интересу... одному. Идеология, идея у них проста и понятна, как у прапорщика Гоши Либермана: "чужое, халява, взять-взять". Подавляющему большинству - 99% членов, эта "партия" нужна только для нужных знакомств и карьеры. Сколько там не обновляй политсовет - мозгами одного нового качественного политолога Шибутова мозг в этого Франкенштейна-гидроцефала не вкрутить.



Авторитет Нур Отана - на дне, с которого его уже не поднять, не отдомкратить никакими госпрограммами, законопроектами и "народными инициативами".



Я полагаю, уже в самое ближайшее время глав-полит-технолог Карин предложит Токаеву новые проект - срисованную с северного соседа идею Широкого всенародного движения в поддержку перестройки, типа "Народного фронта". Ничего умнее не придумают. Понимают, что надо переформатировать гнилую конструкцию "Всенародного доверия"...



Нур Отан, в принципе улучшить нельзя, только распустить, но, опять-таки сил и воли на это у Токаева не хватит. Ну, кооптировали в политсовет депутатку Смышляеву и малолетку Элю Паули, которые должны там олицетворять и разбавлять русский "одобрямс". Это же смешно - реальной пользы от этой показухи, от всех этих заводных матрешек и степных суфражисток - с гулькин нос.



Особо умиляет новоязное правило Казидеологов, грешат на нового министра - конченого утырка Умарова - писать название Nur Otan латиницей в русскоязычной печати. Ау, братья по разуму - у каждого языка - своя письменность и свои правила. Вы можете хоть клинописью чирикать, хоть рунами на скалах зубилом бить (по старо-тюркски) - ваше полное казахское право, но причем тут русский язык и ваш нацпатовский идиотизм?



Нур-Отан был, есть и будет - партия чиновников-олигархов и их лакеев (обслуги): длина их поводка и предел свободомыслия - закон о Пчеловодстве... Президентским указом в Сенат втиснули Гражданское общество в лице главы какой-то инвалидной благотворительности. Да там и без нее - инвалидов, каждый второй, каждый третий - почетный донор... и заслуженный дегенерат. Прости господи, все играются в реформы, в демос и его кратию...



Вопрос. - Что в реале?



Ответ. - Что и было - Семейный олигархат. Проводили дружным свистом и агуканьем - старшенькую, она, реально, запинала всех своим навязчивым долбо-бабизмом, чумовая тетка, совершенно невменяемая; младшенькую - королеву мусорных свалок, такую же - наглую, прожорливую, загребущую; средненькая - которая поумнее, тихо затаилась в своих женевских камышах судорожно переводя с счета на счет честно натыренные лярды (по подсчетам Форбс) баков.



Создали новый Фонд накопления Казбогатств, как он там точно называется - даже вспоминать не хочу. Не разогнав старых "Самруков", "Байтереков" - где годами кормится и растет, живет, распухает - вся эта трайбалистская нео-мажорная плесень.

И первыми же приказами заставили "трудовые коллективы" севера (русские) отчислять дневную зарплату в этот фонд - взнос за казахский погром... Какая милая милота... А директором фонда посадили прожженного казна-люба Булу Жамишева, которого хлебом не корми, дай только поуправлять фондами...



Никакими госпрограммами модернизации, подачками бюджетникам и созданием очередных фондов Казнакопления не решить главного движущего противоречия - родо-племенная верхушка зажралась и совершенно оторвалась от реальной жизни дико-кочующего по окраинам городов голодного и злого плебса.



Вообще, все эти Нацфонды - такая чисто казахская "разводиловка", не просто профанация - деньги переливают из одной банки в другую, с счета на счет, по мере усушки и утруски суммы рассасываются.

КазЭкономика - это, вообще, система сообщающихся сосудов и матрешек из подобных фондов, которая позволяет вполне законно трудоустроить на сытные должности всю эту

массу болашакеров - выпускников липовых элитных школ, назарбаев-университетов, кембриджей и оксфордов..., т.е. сыновей правящей олигархатуры.



"Молодые реформаторы" - дети племенных вождей. Быстрые олени и Зоркие соколы в костюмчиках и штиблетах от "Prado". Дети и внуки заслуженных Инчучунов, аксакалов и шаманов.



Вся модернизация и обновление элит по-казахстански, по-казахски - чуть расступились спины вокруг бочки с квашеной капустой, где подъедались известные персонажи: "дети Поволжья" - Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич... Потеснились...



- Вопрос. Перспективы-то есть на перерождение всей этой экзотики?



- Ответ. Никаких. Ни малейших. Тут нужны не годы - века. Постепенного, поэтапного естественного развития и вызревания. А получился временной скачок. Вот Марти Макфлаи и растерялись... Елбасизм - это закономерная стадия тупика пост-кочевого развития подобных обществ. Народ - не дозрел до государственности в европейском понимание этого слова, нации - не сложилось. Все еще в процессе было и тут такая ломка - сначала большевистская, затем капиталистическая - может ли вообще незрелое общество такое вынести. Япония - смогла, но там был базис многовековой собственной культуры, а тут - "рухнама" "рухнаме" и "рухнамой" погоняет... Отсюда все это первобытно-общинное вождество, культ демиурга, семейная власть - паттерны сознания 16-го века. Вполне себе развитого, по своему очаровательного, простого и понятного, но 16-го..., а на дворе - за окном погорелой госрезиденции - 21-й....



- Вопрос. Будущее Елбасизма?



- Ответ. Лично Елбасы или Елбасизма? Елбасизм - он закономерен, естественен и никуда не денется из наших ЦентрАзиатских Палестин, как типическая модель организации власти, если хотите - социальная миро-укладная модель...



Елбасы - он тоже... почти что вечно живой, двуликий Янус... в какую сторону не верти... могучий старик... отец Казахской демократии, спрятался, обиделся, надул губу, памятник ему повалили и дружно обоссали талдыкурганцы - мразиши неблагодарные, орут толпами хором "Старик - уходи", жгут резиденции...., как там в сердцах кричал Людовик XVI кидаясь из окон Версаля эклерами - "мой любимый... гадкий, подлый народ". Ему - почти живому Богу, демиургу-основателю, зачинателю и оттоптателю Земли Казахской, светочу мысли и провозвестнику Независимости, кулибину Государственности и Эдисону экономической мысли. Он же предначертал целый особенный "Казахский Путь" - Степную дорогу, которая оказалась - тропой в покосившийся деревянный сортир с обгаженным очком в сердцевине. Какое обидное время. Печаль его темна... Я полагаю, ему сегодня очень грустно, но жаль - не очень....



Погибших, особенно - безвинно, случайных жертв беспредела толпы - жаль гораздо более...



- Вопрос. Резюмируйте по итогам "января". Что было и что стало?



Стало меньше мифов и сказок. КазВласть десакрализовала саму себя. Не просто расписалась в полном неумении, а показала и доказала, что она - эта Власть - онтологически и есть основная главная угроза национальной безопасности казахского народа. Они не просто не умеют управлять, а пакостно подталкивают народ (массы) к бунту, провоцируя кровопролитие и погромы.



Полная потеря имиджа власти. Зияющие высоты Елбасариума оказались кривым зеркалом Саурона, которое ничего не видит и ничего не понимает в собственном Доме. Домик независимости вышел совсем карточным, шутовским, камышовым. Спрятался поросенок, а злой Волк - дунул и капец, унесло соломенную крышу, завалились саманные стены. Нельзя строить из говна вперемежку с рухнаму-му-му. Содержать камышовую армию и гонимых по площадям "ментов" - зачем, на кой? У Казахстана вообще нет армии, в принципе, никакой, ни хорошей ни плохой, толпа бухих мамбо-мырок распинала, разогнала и размордовала все Казахское силовое воинство, размотала по Старой и Новой площади Алматы.



Все эти "международные террористы" - вполне понятный плод пиара и фантазии госсекретаря Карина и подобных ему "мыслителей". Какие идеологи - такая и идеология. Путаный рухнамийский бред вместо стратегии, вся насквозь гнилая концепция Казахстана - общего Дома, где на деле и дом не общий, а для Своих, семейная кормуха с лоханью от Каспия до Тарбагатая. Как там у классиков, перефразируем: Дурачество Казидеологов последних лет невозможно измерить в чем-то. Оно, как написано, так и есть. Звон пустоты в пустых котлах обителей высоток Нур-Султана и в котах на веревочках - алматинских пригородных "шанхаев"....



Январские "международные террористы" сейчас в оврагах вокруг Алматы коней трофейных доедают и меряют друг на друга гламурные бабьи труселя из разграбленных бутиков. Три дня в январе - это были самые яркие, памятные и значимые события их серой беспросветной жизни. Погром "центровских" как краеугольный камень национальной идеологии - это не шутка и образ речи, а горькая правда и апофеоз всей этой Шанырак-идеологии просвещенного калбитизма.



Террористы если и были, то с десяток, ну - пару десятков, максимум, заглянуло на огонек. И то каких - почти наверняка вчерашних казахов-"кандасов", так называемых "соотечественников", мирно реэмигрировавших на историческую родину из какого-нибудь славного афганского Маймине. Ни одного внятного международного террориста КазКНБ миру не явила, а то что явила - в лице бишкекско-уйгурского лабуха Розахунова, пахло уйгурской самсой, терроризмом и не пахло.



Два дуумвира в последние годы своего совместно-властия напоминали двух героев известной сказочки про Золотой ключик.

Одного - который с сачком и банкой для пьявок, второго - с бородой и докторской по кукольным наукам...



Искатели золотых ключиков от потаенных дверей, где сокрыт сказочный кукольный домик... Кукловоды, блин, кукло...*бы...



Вопрос. А сам заговор-то был?

Да был, но какой... Этот заговор - многочленное производное: кризис элит, идей, идеологии. Масса взаимных интриг и "подсидок",

доносов и "подстав" - это обычные будни современного Нур-султана,

рабочая обстановка.... Восстание зятьев - слишком простая трактовка более сложного, судя по всему, многослойного и многоуровневого политического явления.

Скоро Масимов - волею судеб ему быть главарем этого действа, расскажет, что и как там было, окончательно все и всех запутает... если доживет до суда. Алматинский аким погорелого театра Сагинтаев уже уволен - завтра тихо уберут его коллег Шукеева (Туркестан) и Сапарбаева (Джамбул), кого-то еще по-мелочи заметут под ковер, но глубоко копать и вытягивать все нити этого клубка - Власти не заинтересованы. Там ой как у многих коготок увяз и клювик в крови...

Будем посмотреть, но... замотают дело и спустят/спишут на подставных "терпил" и "отморозков".

Беда в том, что ударная сила бунта - мамбеты, почувствовали вкус крови и безнаказанности. Они поняли - в звериной стадности их сила и можно и дальше бить, крушить, жечь.... Главное - просечь момент, когда "начальство - ушло".

Дикая, самобытная природа мамбетизма поперла из-под спортивок и адидасок и ее теперь обратно трудно заправить.



Вопрос. - Перспективы Токаева. Удержит власть?



Ответ. - Удержать-то удержит. Пока ОДКБ за спиной ему, как выяснилось, и черт не страшен. Аника воин - всех победю...

Токаев - это типически старый советский номенклатурный работник, многоопытный, осторожный, хитрый, умный, отнюдь не националист, тем более нацист. У него, реально, едва ли не самая чистая в Казахстане репутационная история - не светился..., не замешан..., не участвовал, тоже самое можно сказать и его сыне - Тимуре - который хоть и работал в супер-криминальном углеводородном секторе, но тоже умудрился ничем не прославиться. Злые языки поговаривают, что так "работал" - лентяй он, сибарит и мажор, но мажор не пафосный, противный, а такой - добродушно "барский", больше любит дорогое виски и о нефтях знает из передач National Geographic. Племянника, Избастина, президент, кстати, заставил покинуть тепленький пост 1-го зампреда госхолдинга "Байтерек"...



Но Токаева не омолодить и у него нет главного - воли, он не сможет переВолить ситуацию... Ему бы теплые тапки, чай с малиной,

новую вставную челюсть, а тут - страсти кипят, народ волнуется, челядь разбегается, из под рук, как из под шапки деда Мазая - все выпрыгивает, скачет, прячется... поджав уши и он... один в лодке... Старик и Море... Мазай в челне... бульк-бульк щербатым веслом по корягам...



Кругом - головы, что пни. Нет кадров. Жалкая кучка таких же старых МИДовцев, которых можно, с большой долей фантазии, зачислись в верные токаевцы - типа его начканца-соплеменника Нурлана Онжанова, только и годного сочинять безумные книжки про величие "Миротворца" Елбасы. Можно, кончено, назначить такого "своего" Нуртлеу из МИДа в 1-е замы КНБ, вроде как будет контролировать, но где Нуртлеу, а где - оперативная работа и это в практически полном окружении "абишевских" кадров (племянник Елбасы не даром столько возглавлял кадровую службу Комитета), там кого не возьми - сплошь свои да нужные. Ну убрали одиозного Абишевского приятеля Климчука - именно он до 20 года отвечал за контрразведку и, надо полагать, курировал "международных террористов"... Там нужна большая тотальная чистка "бериевских кадров", но кто ж на это пойдет? Сил и воли не хватит. Проще пересадить по новым креслам, уволив с пяток самых одиозных.



Кстати, штришок к положению русских - ни одного начальника региональных департаментов КНБ не казахов - нет. В МВД - один Скляр в Павлодаре есть, родной брат Скляра, который вице-премьер...



Есть такая категория "русских", которые стремятся быть казахами больше, чем они. Такие "правильные" "новые русские" - мечта режима. Их немного, но они нужны для культивирования культа Толерантности. Куда без него...



Резюмирую. Елбасы - проиграл, елбасизм - победил. Семейно-олигархическая клика так и осталась при Власти - черной плесенью в самом центре карты Евразии.



Вместе с тем, Елбасизм - это не чучхе, пожиже будет, в чучху верят, а за елбасизм - бьют, как выяснилось и ногами тоже.



Вопрос. - Интересно, что будут писать казахстанские историки лет через 20-ть про героев Славного января?...



/об этом во 2-й части интервью/



Валерия Андреева

Если таковые будут иметь место быть. Источник - asiaplustj.info

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