30-летняя Айнура Сергазиева (магистр связи) стала запредом Госкадровой службы Казахстана. Какая служба, такие и кадры...

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14:27 31.01.2022
Распоряжением главы государства Айнура Сергазиева назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
СЕРГАЗИЕВА Айнура Камидуллаевна
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[23.06.1991 - ..]
Казашка.
Окончила НАО "Алматинский университет энергетики и связи" по специальности "радиотехника, электроника и телекоммуникации", бакалавр техники и технологии, а также магистр технических наук.
С 2010 по 2013 год - специалист средней учебной квалификации, НАО "Алматинский университет энергетики и связи".
С 2013 по 2015 год - специалист высшей учебной квалификации/заведующая сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы, НАО "Алматинский университет энергетики и связи".
С 2016 по 2018 год - специалист/ведущий специалист АО "Национальные информационные технологии".
С 2018 по 2022 год - главный менеджер проектов/менеджер программ/руководитель направления госпрограммы/ответственный секретарь/управляющий директор, АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
с 31 янв. 2022 - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы