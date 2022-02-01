Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса (Нижней палаты) Парламента Казахстана

08:06 01.02.2022

На пленарном заседании Мажилис принял постановление о досрочном прекращении полномочий председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина на основании подданного им заявления об отставке по собственному желанию.



Выступая перед депутатским корпусом, Нурлан Нигматулин высказался о своей деятельности в Мажилисе почти за 10 лет своей работы в должности председателя Мажилиса, подчеркнув при этом, что для решения задач, поставленных Президентом страны, Председателем "Nur Otan" Касым-Жомартом Токаевым, в том числе и перед парламентской фракцией партии, требуется и обновление кадрового состава.



"Это было очень насыщенное, ответственное время, когда каждое законодательное решение предопределяло дальнейшее развитие страны. И сегодня я хотел бы выразить слова искренней благодарности, прежде всего, Елбасы, основателю партии "Nur Otan" Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, нынешнему Главе государства, Председателю нашей партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное мне доверие. За то, что все эти годы, работая на различных политических должностях, я всегда ощущал поддержку и внимание руководства нашей страны. Отдельные слова благодарности нашим избирателям, которые все эти годы доверяли нам представлять их интересы в Парламенте страны. Конечно, хочу выразить искренние слова благодарности депутатам всех трех созывов за нашу совместную работу", - сказал Нурлан Нигматулин.



Отдельные слова благодарности Нурлан Нигматулин адресовал представителям политических партий, как представленных, так и не представленных в Мажилисе, представителям гражданского общества, неправительственных организаций, экспертного сообщества. По словам Нурлана Нигматулина, в процессе работы удалось выстроить конструктивный диалог при обсуждении законопроектов.



Поблагодарив представителей СМИ за взаимодействие, Нурлан Нигматулин подчеркнул активный и объективный характер освещения законодательной деятельности депутатов, а также публикацию материалов, которые способствовали решению многих актуальных вопросов.



"Эти годы останутся в моем сердце как одни из самых значимых и важных в моей жизни", - подчеркнул Нурлан Нигматулин, пожелав депутатскому корпусу успехов в реализации всех задач и реформ, осуществляемых сегодня Президентом страны.



Его преемником избран Кошанов Е.Ж.



КОШАНОВ Ерлан Жаканович

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[14.08.1962 - ..]

Род. в с. Аксу-Аюлы Шетского р-на Джезказганской обл. Казах.



окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984), "инженер-механик"; Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991), Казахскую государственную академию управления (1999), "экономист".



Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО "Джезказганцветмет" (1986-1988);

Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);

Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);

Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);

Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);



Прочие должности:



· Член совета директоров АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (08.2004);



· Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Астана" (11.2005)



Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);



Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011);

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (с 03.02.2016)

С 14 марта 2017 - 18 сент. 2019 - аким Карагандинской области



с 18 сент. 2019 - 1.02.2022 - руководитель Администрации Президента РК



+ с 14.09.2020 - член Высшего совета при Президенте РК по реформам



с 1.02.2022 - председатель Мажилиса Парламента РК



Партийная принадлежность:

секретарь Жезказганского обкома Демократической партии Казахстана (1995-1996);

член политсовета партии "Нур Отан" (03.1999-06.2000)



награды: ордена "Парасат" (2013), "Құрмет" (2007)



Жена: Абауова Гульжан Мейрамовна

Дети: две дочери