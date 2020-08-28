ВерхСуд Киргизии возглавит Замир Базарбеков, Конституционный - Эмиль Осконбаев

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09:08 02.02.2022
Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает кандидатов на должности председателей Верховного суда и Конституционного суда.
На одобрение ЖК выдвинуты кандидатуры Замирбека Базарбекова на пост главы Верховного суда и Эмиля Осконбаева на пост главы Конституционного суда.
Комитет ЖК одобрил кандидатов и вынес на рассмотрение заседания Жогорку Кенеша.
Ранее Нургуль Бакирова написала заявление об уходе с должности главы Верховного суда.
Затем аналогичное заявление написал глава Конституционной палаты Карыбек Дуйшеев.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1760071/?f=cp
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БАЗАРБЕКОВ Замирбек Курамаевич
/ /
[14.12.1957 - ..]
Род. в с. Уч-Терек, Токтогульский район, Жалал-Абадская область
В 2011 году был председателем Совета по отбору судей Кыргызстана.
Затем занимал должность судьи Балыкчинского городского суда.
адвокат Садыра Жапарова.
27 ноября 2020 г. был избран председателем Дисциплинарной комиссии Совета судей.
с 25.12.2020 - заведующий отделом судебной реформы и законности Аппарата президента КР.
с 7.05.2021 - заведующий отделом судебной реформы и законности Администрации Президента Кыргызской Республики
с 18.05.2021 - зав. отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации президента КР
с 2 июня 2021 - судья (член) Верховного суда КР
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ОСКОНБАЕВ Эмиль Жолдошевич
/ /
[01.01.1964 - ..]
Родился в городе Нарын Нарынской области. Кыргыз.
В 1986 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по специальности "правоведение".
В 1986 – 1987 годах работал стажером в Тянь-Шаньском районном суде Нарынской области.
В 1987 – 1993 годах был помощником прокурора Кочкорского района, затем прокурором следственного управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, заместителем прокурора Первомайского района города Бишкек, старшим помощником Генерального прокурора Кыргызской Республики по особым поручениям.
С 1993 по 1995 годы занимал должности заведующего отделом правовой экспертизы, руководителя аппарата Конституционного суда Кыргызской Республики.
В 1999 – 2011 годах руководил адвокатской компанией "Паритет".
С 15 августа 2011 года Жогорку Кенешем Кыргызской Республики избран судьей Конституционной палаты.
С 1.07.2019 - зам. пред. Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана
Судья первого квалификационного класса.
"Заслуженный юрист КР" (28.08.2020)
Женат, 3 детей.