Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов

16:06 02.02.2022

Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве?



Дело происходит вечером 1 февраля 2022 года. Место центр Москвы, самый центр.



Так сложилось что сейчас я работаю в самом центре Москвы. Так вот вечером, примерно 18-19 часов я пытался найти хоть какую-то символику Победы в Сталинградской битве. Захожу в первый книжный магазин, спрашиваю есть ли какая-то символика к празднику завтрашнему. Девушка работник уверенно отвечает что нет. Не стал переспрашивать понимает ли она о каком празднике речь. Захожу во второй книжный магазин-самый центр Москвы. Спрашиваю о символике к завтрашнему празднику. Девушка работник магазина испуганно на меня смотрит и бежит спрашивать у коллеги, а какой же завтра праздник. Я смотря на эти переговоры задаю им вопрос, а знают ли они какой завтра праздник. Они обе застыли с немым вопросом в лицах.



- Девочки, завтра 2 февраля, что было второго февраля 1943 года? - спрашиваю я. И сам себе отвечаю - Победа в Сталинградской битве. Они радостно закивали, мол да, конечно знаем.



Мерия Москвы почти напротив моей работы - Тверская 13. Вот честное слово, был бы готовый плакат, стал бы на выходе из мерии с одиночным пикетом. Где символика нашей Сталинградской Победы в главном городе России - Москве?



Пошел на Красную площадь, там ярмарка и развлекуха, даже ни намека! Ничего, что говорило бы, завтра великий праздник. Одна торговля и жратва!



Ребята, нельзя так, мы память на жратву променяли!



Выхожу с Красной площади, девушка в платке предлагает иконки, я ее спрашиваю, а знает ли она что завтра за праздник - немой вопрос в лице.



Спустился в торговый центр "Охотный ряд", обошел там все почти сувенирки, нет никакой символики нашей Победы в Сталинградской битве!



И только в переходе к метро захожу в сувенирный отдел. Женщина лет 60, спрашиваю. Она сначала не поняла, видно не услышала. Мы долго спорили, я попал на больное. Она говорила 2 года туристов нет - пандемия- выживаем.



И она находит юбилейную монету в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве! Последнюю с прилавка! Я торжествовал, я радовался как ребенок- нашел, хоть что-то!



Ехал домой и приехав начал рассказывать моему знакомому что завтра одену это и одену футболку "Спасибо деду за Победу!" со Сталиным на работу. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и спросил зачем мне это. Я на мгновение дар речи потерял.



Это память наша говорю, люди умирали в Сталинграде, женщины, дети, старики! Город стерли с лица земли! За что?! Чтобы правнуки забыли?! Чтобы променяли память на жратву, модные шмотки?!



Сфотографировал вход в Госдуму, никакого намека, никакой символики! Ребята-депутаты, вы кто вообще?! На новый год у вас там елки стояли, а Сталинградская битва недостойная памяти?!



Мы сами убиваем свою память! Каждый год в Москве 2 февраля на меня смотрят чуть ли не со смехом - патриот нашелся!



Как только уйдет мое поколение 50-летних Советских, они все забудут! Они забудут какой ценой далась нам эта Победа! Стыдно, Москва! Стыдно мэр города! Хоть трехкопеечные сувениры, хоть что-то что напоминает об этом всероссийском празднике!



С Днем Победы в Сталинградской битве!



Эрик Ханымамедов