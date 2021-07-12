|20:09 КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24 Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:02 В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы
16:37 Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван
16:12 В Нью-Джерси не вылез из норы сурок Мэл с прогнозом погоды. Он - сдох((
16:06 Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов
13:21 Скончался бывший министр образования Кыргызстана, академик-физик Советбек Токтомышев
13:12 Второй тайм украинской игры Эрдогана, - С.Тарасов, А.Асалыоглу
13:09 "Мягкая сила" России и национальная идея, - А.Халдей
12:52 В Бишкеке поименовали улицу в честь героя последней войны с таджиками - отважного спецназовца Эсентура Кубанычбек уулу
12:38 В Тадже растет накал вокруг дебатов о выводе Ванджского и Дарвазского районов из состава ГБАО
12:34 Турки открывают еще один Инвестфонд в ЦА - теперь и в Душанбе
12:27 ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует
11:39 Надо превратить геополитическое противостояние с Западом в полноценное столкновение цивилизаций, в войну идей, - А.Дугин
11:20 "Пропавшего" памирского лидера Аловатшоева тихо депортировали из России в Таджикистан
10:55 Уровень воды в кыргызской Токтогулке упал почти до днища. ГЭС скоро встанет
10:41 "Дикий Арман" исчез из СИЗО в Казахстане
10:37 Кризис мировой системы прорвался наконец и на Западе.., - Ирина Алкснис
10:08 Австралия как антикитайский и антироссийский инструмент. Сеть новых "эпохальных" военных договоров, - А.Игнатьев
09:08 ВерхСуд Киргизии возглавит Замир Базарбеков, Конституционный - Эмиль Осконбаев
09:02 Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома
08:53 Турции пора определиться, она союзник или противник России, - Константин Ольшанский
08:16 Очередная Кремлевско-киевская зрада. Украина начала закупку российского газа у Венгрии
01:11 В Кыргызстане завели дело на Kaktus.media за статью о конфликте на границе с Таджикистаном
00:56 Нацбанк Кыргызсана выпустил монету (фото) в честь борцов с коронавирусом
00:49 Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий, - Т.Джумадылов
00:46 Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина: плохая шутка перед Играми в Пекине
00:44 Король-уголь возвращается в Европу, - В.Прохватилов
00:34 Детей, жен и любовниц рос-олигархов на Западе тоже будут щимить. В том числе и А.Усманова, - "СП"
00:31 Украинская элитка готовится спасаться поодиночке, - Глеб Простаков
00:14 Золото ОАО "Кыргызалтын" теперь можно купить на внутреннем рынке Кыргызстана
00:10 Салам, Кремль! Почему иранский президент продемонстрировал набожность во время визита в Москву, - Е.Дунаева
00:08 Газовая война заставила США укрепить связи с Катаром, - "НГ"
|21:09 Сергей Степашин: свергнуть Токаева пытались казахские олигархи
18:50 Казахстан и передел мирового рынка урана, - А.Игнатьев
18:46 "Конвой свободы" идет по Америке
18:38 Как продали и предали Советский Союз, - Александр Проханов
14:38 Кому нужна бойня между киргизами и таджиками? - И.Джорбенадзе
13:41 Обнародован список Лондонских "русских олигархов" - Блаватник, Швидлер, Абрамович... подлежащих раскулачиванию
12:11 В западно-казахстанском Узене обнаружены новые крупные "залежи нефти"
11:41 Как освободить мир от либеральных диктатур, - Владимир Можегов
11:37 Три причины американского экспансионизма, - Александр Тимохин
11:31 Новой "мусорной королевой" Казахстана (вместо Алии Елбасиновны) стала Жанат Самат
11:05 Со школьников Туркменистана собрали деньги на ежегодное обновление портретов любимого Аркадага
10:58 Ассоциацию электронных СМИ Узбекистана возглавил Ш.Кудратходжа и новые хокимы в Ангрене, Нур-Ате и Денау
10:44 Олигархи распоясались... Как не повторить Казахстан в Узбекистане, - Б.Эргашев
10:06 Кыргызы умудрились построить офис мусорного полигона за... 320 тыс. евро
09:36 Лондон объявил войну путинским олигархам - у них отберут счета и недвижимость, - "СП"
09:29 Просидев 25 дней 1-м зампредом КНБ Мурат Нуртлеу пересел в кресло главы Президентской администрации Казахстана
09:13 Последний ковид наступает... Конец 2021-го и "омикрон" перепутали все карты, - К.Зайцев
09:10 Очередные зрады. Как "незалежную" все обманули, - Николай Сорокин
|Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:24 02.02.2022
Сегодня, распоряжениями президента РК и председателя партии "Нур Отан" окончательно отстранен от должности его заместитея (по партии) Б.Байбека. Для оперативного руководства партией введена новая институция - "исполнительного секретаря". Таковым назначен
ОРАЛОВ Асхат Раздыкович
/ /
[10.02.1990 - ..]
родился в городе Аксу Павлодарской области. Казах.
Имеет высшее образование по специальности "Переводческое дело", а также имеет степени магистра и доктора PhD по специальности "Международные отношения".
С февраля 2010 г. по апрель 2014 г. – занимал руководящие позиции в секретариате МК "Жас Отан" при партии "Нур Отан" города Астаны. С декабря 2011 г. по сентябрь 2012 г - главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. С июня 2013 г. по апрель 2014 года - старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
С мая 2014 г. по декабрь 2016 г. – первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан" города Астаны.
В марте 2016 года был избран депутатом VI созыва маслихата города Астаны.
В 2016-01.2018 - руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны.
С 3 янв. 2018 - директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК
С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем Председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
С апреля 2019 - июль 2020 - заместитель акима Павлодарской области.
с 13 июля 2020 - 12.07.2021 - вице-министр информации и общественного развития РК
с 12.07.2021 - зам. акима г. Нур-Султан
с 2.02.2022 - исполнительный секретарь партии "Нур Отан"