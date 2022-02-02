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Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах, - К.Сирожидинов
01:01 03.02.2022

Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах.

Ряд местных, региональных и международных электронных СМИ на днях опубликовали во всеобщее сведение сообщения "из первых уст" касательно итогов функционирования электроэнергетической отрасли Таджикистана в 2021 году. По сообщениям, производство электроэнергии в прошлом году составило 20,6 млрд. кВт. ч. Если полагать, что это реальные совокупные данные, то производство электроэнергии в расчете на душу населения в 2021 году (при численности населения в 9,5 млн. чел и уровне электрификации 99,5%) составило 2,2 тыс. кВт. ч что, является не высоким, но хорошим уровнем. Это достигнуто при суммарной установленной мощностях ГЭС и ТЭЦ - 5,7 тыс. МВт. Ныне, на отдельных объектах процесс производства электроэнергии в Таджикистане управляется специалистами 4-х стран (Таджикистан, Россия, ИРИ, КНР). Характер управления- государственный, частный, государственно-частный. Такова вкратце состояние электроэнергетики сегодня.

Если не учитывать очень незначительную величину обмена электроэнергией в 2021 году, то, не было получено электроэнергии из-за пределов страны. Но была экспортирована (отпущена) электроэнергия за пределы республики. По сообщениям, экспортировано в Узбекистан и Афганистан свыше 2,4 млрд. кВт. ч электроэнергии. Неизвестно с выделением (учетом) потерь электроэнергии при ее экспорте или нет.

Таким образом, в 2021 году потреблено электроэнергии в пределах Таджикистана 18,2 млрд. кВт. ч что, на 1,2 млрд. кВт. ч или на 6,2% меньше по сравнению с 1990 годом (19,35 млрд. кВт. ч). Согласно, статистическим данным сборника "Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 году" изданным Госкомстатом Таджикской ССР в 1991 году, производство электроэнергии в 1990 году составляло 18,15 млрд. кВт. ч, плюс поступило извне (из ОЭС Средней Азии) 6,9 млрд. кВт. ч/ год, отпущена электроэнергии за пределы республики 5,7 млрд. кВт. ч/год. В 1990 году установленные генерирующие мощности составляли 4,5 тыс. МВт. Численность населения - 5,2 млн. чел. Уровень электрификации около 99%. Удельный показатель производства собственной электроэнергии на душу населения в 1990 году - 3,5 тыс. кВт. ч в год, что на 37% была больше по сравнению с прошедшим 2021 годом.

Структура потребления электроэнергии в Таджикской ССР в 1990 году характеризовалась следующими данными: промышленность и строительство - 59,7%, сельское хозяйство - 21,6, другие отрасли (включая ЖКХ) - 10,6%, потери электроэнергии в сети общего пользования -8,1%.

В те годы, уровень бытового потребления электроэнергии составляло около 10% и этот вопрос настолько окончательно положительно был решен, что никогда даже зимой не ставился вопрос о проблеме бесперебойности электроснабжения населения. Правда, в те годы электроэнергия в быту использовалась только для нужд освещения, приведения в действие менее электроемких электробытовых приборов: телевизора, холодильника, утюга, радио и т.д. Электроэнергия крайне редко использовалась для приготовления пищи и обогрева жилых комнат. Электронагревательные и комнатные обогревательные приборы были в большом дефиците и в розничной торговле почти не реализовывались населению. Зато осуществлялись систематические поставки дешевого твердого топлива (угля, дров) в достаточном количестве. Хорошо была налажена бытовое газоснабжение. Такова была политика Совета министров СССР.

Высокий уровень расхода электроэнергии промышленностью в 1990 году объясняется электроемкостью одного завода - ТадАЗа (ТАЛКО), на нужды которой была отпущена около 8 млрд. кВт. ч электроэнергии или 41% от всего объема потребления Таджикской ССР или 69% от объема потребления промышленностью.

В прошлом же, 2021 году энергопотребление собственно заводом из-за спада производства первичного алюминия не превышало по расчетам автора 2 млрд. кВт. ч, что в четыре раза ниже по сравнению с 1990 годом.

Бытовое же потребление электроэнергии населением наоборот увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 1990 годом и в 2021 году составила по приблизительным расчетам более 5 млрд. кВт ч или 27,5% от общего потребления электроэнергии в Республике Таджикистан.

Таким образом, сложился парадоксальная ситуация: изменился обычный график нагрузки, произошел сдвиг в структуре потребления электроэнергии. Парадокс состоит в том, что бытовое потребление электроэнергии из третьего места переместился на второе, чрезмерно увеличились ночные нагрузки на электроэнергетическую систему в холодные периоды года. Словом, непрерывно возрастала уровень потребления электроэнергии населением, особенно в ночное время. Это уже неоспоримый факт.

Следовательно, нам не следует ставит задачу восстановления прежней структуры использования отпущенной электроэнергии в качестве цели своей энергетической политики, поскольку это теперь уже не достижимо. Положение изменилось. Более реалистичным (при нынешними пока достаточными установленными мощностями) представляется цель адаптации к сложившейся структуре и модернизация масштабных распределительных электрических сетей общего пользования, снижения потерь электроэнергии при ее транспортировке и распределении, замена устаревших и недостаточно мощных трансформаторов и другого оборудования которые размещены ближе к потребителям. Не стоит больше часто выдвигать требования об увеличении тарифа.

Отрадно отметить что, по сообщениям электронных СМИ, оказывается в 2021 году общий сбор оплаты за электроэнергию составил 93,6%, что можно охарактеризовать как высокий уровень сбора. При этом выручка (доход) составил в долларовом эквиваленте 275,5 млн. долл. США. Это солидная сумма и вероятнее всего свободно покрывает все затраты (в том числе эксплуатационные) работающих объектов электроэнергетической системы Таджикистана.

Камолидин Сирожидинов, инженер
г. Душанбе
02 февраля 2022 года

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643839260
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