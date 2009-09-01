 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.02.2022
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09:08  ВерхСуд Киргизии возглавит Замир Базарбеков, Конституционный - Эмиль Осконбаев
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Американский агент Галым Пирматов - новый глава НацБанка Казахстана
07:32 03.02.2022

Указом Президента РК К. токаев сегодня назначен

ПИРМАТОВ Галымжан Олжаевич
/ /
[24.04.1972 - ..]
Родился в Южно-Казахстанской области.

Окончил Новосибирский государственный университет (1993), Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева по специальностям "Механика, прикладная математика" и "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (1995)

Окончил Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA) (2001)
Магистр делового администрирования

· Финансовый директор СП "Алтын-Тас" (1994-1998);
· Директор департамента корпоративного финансирования "Минарет Групп Секьюритиз" (1998-1999);
· Директор по инвестициям AIG Silk Road Capital Management (1999);
· Финансовый директор компании "AES КиевОблЭнерго" (2002-2003);
· Коммерческий директор компании "AES Украина" (2003-2004);
· Заместитель генерального директора по экономике АО "Almaty Power Consolidated" (2004);
· Начальник управления проектного финансирования, управляющий директор - директор департамента инвестиционного банкинга АО "Народный Банк" (2005-12.2007);
· Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (21.12.2007-20.03.2009);
· Первый заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Казахстан) (03.2009-13.07.2009);
· Вице-президент по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (07.2009-2011);
· Президент компании "Cameco Kazakhstan" (2011-2015);
· Заместитель Председателя Национального Банка РК (с 12.2015)
Прочие должности:
· Заместитель Управляющего представитель Республики Казахстан в Международном Банке Реконструкции и Развития (25.01.2008);
· Член коллегии Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (26.03.2008);
· Член Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи (18.09.2008);
· Член совета директоров АО "Ульбинский металлургический завод", член наблюдательного совета ТОО "ГРК", член наблюдательного совета ТОО "Байкен-U";
· Член наблюдательного совета СКЗ-U (с 09.2009);
· Член совета директоров АО "Казахстанско-российская компания "Атомные станции" (11.2009);
· Член наблюдательного совета ТОО "Катко" (12.2009)
· Председатель Правления, член Правления Казахстанской Ассоциации Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РК (2011-2014)

С С 7.12.2015 - заместитель председателя Национального банка Казахстана

С 31.08.2017 - 2.09.2021 - председатель правления АО "НАК "Казатомпром" /уволился "по собственному желанию"/.

С 3.02.2022 - пред. Национального банка РК

Жена: Пирматова (Кельбуганова) Айнур Демеукеновна
сыновья - Асад (1997 г.р.), Амир (2009 г.р.)

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AES - американская компания, печально известна однотипными скандалами во многих странах СНГ - Грузия, Украина, Казахстан... Везде одинаковая схема - прямой подкуп чиновников, "выигрыш" на фиктивных тендерах предприятий энергосистемы страны, их нещадная эксплуатация, аферы с начислением завышенных платежей, уклонение от налогов, вывод капиталов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643862720
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