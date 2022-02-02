"Victoria’s Secret" кадровой политики Казахстана, - В.Хлюпин

09:55 04.02.2022 Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина по последним событиям в Казахстане.



Вопрос - Виталий Николаевич, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев формирует свою команду. Прокомментируйте последние кадровые назначения.



Ответ. - Да, уж, только успели доложиться и отчитаться о наступлении Эры подлинной меритократии, назначении по заслугам, борьбе с кумовством и непотизмом. Токаев с помпой уволил с хлебных должностей своего единокровного племянника Избастина (сын сестры) и почти тем же днем - 30-летняя Айнур Сергазиева назначена на должность заместителя председателя Агентства по делам государственной службы...



Как в насмешку. Хоть бы в какое другое госучреждение... Девочка совершенно ни о чем - ни опыта, ни образования, смазливая мордашка.... Первым делом новая VIP-чиновница начала судорожно удалять из Инстаграма свои посты о поездках в шопинг-туры по разным бутикам Дубая, Милана и т.д. По демонстрируемым покупкам, там только комплекты труселей от "Victoria’s Secret" стоили как полугодовая зарплата... "Хочется тратить деньги и хихикать" - это ее посты в ожидании лайков...



Интернет - такая поганка, что туда попадет - уже не убрать... не удалить с концами. Ясное дело - девочку не просто так, а за какие-то "заслуги" пристроили в нехилое кресло - растить госкадры страны. Вскоре, в том же гадком Инете, нашлись и следы ее покровителя ("папика"?) - совсем еще не старенького председателя информтехнохолдинга "Зерде" Армана Абдрасилова. Возможно, это клевета, возможно не ему предназначалось кружевное дезабелье Айнурки, важен сам факт. Как это неуместно влетело. Не во время....

Какие морально-этические нормы? О чем вы лепечете и лопочите с высоких трибун, Касымжомарт Кемелевич? Вся ваша меритократия - это труселя с одной матрешки переодетые на другую - помоложе.



Вопрос. - Но может быть эта девочка просто частный случай, бывает, в принципе, такие как она к серьезной политике отношения не имеют. Формирование новой токаевско-МИДовской команды... оно идет?



Ответ. - Идет. Со своей спецификой... дипломатической. Кадровый мидовец и "человек новой команды" Нуртлеу, надо отдать ему должное, за три недели в ГКНБ понял, что он ничего не понимает. И его выдернули из органов как инородный организм - тыковку из свекольной грядки. Всунули в лунку главы президент-администрации. Токаев ему доверяет. Позиция реально важная и ответственная.

Ну и ладно. МИДовцы - особая каста. каста каст - даже внутри родо-племенной сегрегации Казах-социума. Они не просто страшно далеки и вне народа - они, законченные солипсисты, не верят, что народ (что-то) вообще существует помимо их личного опыта обладания и осязания. Для них - мамбетское быдло-ножество

и его житье-бытье - совершенно абстрактные понятия. Они знать не знают и знать не хотят о голоде, холоде, вшах и "Алтын Бесике" - быдло-городке спутнике Алматы.

Другого почти столь же верного и надежного "токаевца" Кошанова - продвинул в кресло спикера Мажилиса. Своего начальника охраны Сагимбаева посадил в кресло главы КНБ. Очень хорошо и все тут понятно.



Но это все - вполне понятные, объяснимые кадровые подвижки. В рамках формальной логики. Дальше пошло алогичное - Ербол Досаев - аким Алматы.



- Вопрос. А что Вас настораживает. Другие эксперты отмечают его положительные качества, эффективность менеджмента, опыт работы...



- Ответ. Опыт - несомненно, имеется. Начало карьеры - корпорация "Акцепт". Кто забыл - эта компания в 90-х оперировала на алко-рынке Казахстана - прибрала к рукам Айдабульский, Джамбульский, Талгарский спиртзаводы. Стоит ли много рассказывать как получали в управление (прихватизировали) подобные предприятия, какую суррогат-продукцию они там бодяжили - спирт "Ройял" отдыхает. Это был супер-криминальный бизнес. Дальше - больше, афера с проектом автоматизации таможенной службы ТАСИС - компания получила и разворовала кредиты и оборудование на миллионы, какие подельники - Мухтар Аблязов (это будущий министр, который ныне из Киева хвастается организацией погромов), Карим Масимов (это который ныне сидит за эти же погромы), Нурлан Каппаров (мутнейший аферюга, министр, глава Казатомпрома, американский лоббист, загадочно умерший в сортире Пекинского аэропорта).... Из аблязовских банков он и стартовал в госслужбу...

Понимаете, есть люди с плохой репутацией, есть - с подмоченной, есть - откровенные имбицилы, но в случае Досаева - вся его сознательная многотрудная жизнь - один большой непрерывный криминальный подвиг, там печать ставить некуда, клеймить,

как Миледи на плечо кривой лилией не получится - все плечи в синьке, если только тавро на жопу; в царской России - таким рвали ноздри и жгли на лбу в четыре больших буквы "воръ", в Китае - рубили руки, в Турции - возили по городу в бочке с дерьмом и каждый горожанин мог подлить и плюнуть. Блин, до какой же глубины кадрового маразма втетерился президент Токаев если двигает такие кадры и куда - в израненную Алма-Ату.

У них там в Астане, что - конкурс на анти-акима Алматы, такая жгучая месть-зависть новой столицы к старой. Кастингуют негодных на лучшего негодника. Байбек-Сагинтаев... теперь этот...



Он даже внешне похож на какого-то грызуна - Ломброзо отдыхает, все признаки - "конституционального предрасположения" к девиантному поведению... Как известно, Чезаре Ломброзо выделял четыре физиогномических типа преступников: душегуб, вор, насильник и жулик. Возьмите классический определитель из его Ricerche sul cretinismo in Lombardia 1859 года ("Исследования по кретинизму в Ломбардии") и фото господина Досаева. Дальше можно не рассказывать... очень все наглядно...



Вопрос. - А новый глава правящей партии "Нур Отан"?..



Ответ. - 30-летний Асхат Оралов - молодой, из глубинки - родом из павлодарского Аксу (это бывший Ермак). Судя по официальной биографии - он с 20 лет, то бишь еще будучи студентом, начал трудиться в молодежных секциях Нур-Отана - жас-отане, ректорате Гумилевского университета, в 26 уже возглавил департамент работы с молодежью Астанинского горакимата, в 28 - профильный комитет министерства... затем зам. Павлодарского акима, вице-министр, зам. акима по молодежке и внутренней политике Нур-Султана - на всех должностях - не более года. Конченый вундеркинд.

Зайчик-попрыгайчик. Только чуть вошел в дела, ознакомился с бумагооборотом, прыг повыше... Явно, кто-то подтягивает, подхватывает за ушки... Лопушок... Папенька - служил в финконтроле, возглавлял Павлодарский облФО, был тамже замом облакима и инспектором в Минобразе, он и сейчас - на госслужбе, член областной ревизионной комиссии.



- Вопрос. А новый глава Госхолдинга "Байтерек" - это который оперирует несырьевыми активами и "сельхозкой" Казахстана, его возглавил...



- Ответ. Малоизвестный и, на первый взгляд, образцово-показательный бизнесмен Канат Шарлапаев - молодой, с образованием Саратовского универа и британской бизнес-школы, служил на нехилых позициях в достославном имперском "Сити-банке", в Казахстане вообще до сего времени не работавший. При ближайшем рассмотрении, правда, и у этого чудо-кадра проступают "моменты" - папенька, известный саратовский агро-бизнесмен, доктор наук, депутат, осужденный за взяточничество... Тесть - бывший депутат и доктор нацпатовской философии Досмухамед Нур-Ахмет, учредитель и сопредседатель нескольких мелких, но крикливых (в свое время) национал-патриотических движений, первый вице-президент Тюркской академии и последовательный лоббист турецких интересов. Да и сама Лондонская туса, в которой он рос и варился...

Обитатели "Лондонграда" - пожалуй самая мажорная "сливка" пост-советской русско-говорящей "элитки". У них своя жизнь, свои - праздники этой жизни, свой идол - император Ромул Великолепный Абрамович... Это "поколение Челси"... Приятель Тимура Чагирова - одного из "топов" британского представительства путинского ВТБ-банка.



Компрадорская эта элита - обслуга больших компаний (транс-национальных как писали в старых советских учебниках обществоведения), которые призваны и нужны монополиям, чтобы обделывать дела в колониях. Своего рода - смотрящие за плантациями.



- Вопрос. А новый глава Нацбанка?



- Ответ. Галым Пирматов - кадр из хорошей казахско-узбекской чимкентской (старше-жузовской). в начале 2000-х - финансовый директор компании "AES КиевОблЭнерго" и коммерческий директор компании "AES Украина" (2003-2004). Что такое - быть топ-менеджером в Украинской энергетике тех времен - это такая школа, такой жизненный университете Коррупционных наук, такой опыт стяжательства, рекета, откровенного бандитизма и умелого аферизма, который нигде и никогда более получить нельзя, ну разве только в бутлегерских конторах Аль-Капоне... Профессионализм его - высочайше пробы. Учеба (вербовка?) в Англии. После этого даже не смущают его дальнейшие карьерные ступеньки - в аблязовском БТА-банке и кулибаевском "Народном" и то, что вице-министром экономики он стал в 35 лет - ему "купили" эту должность? Потом - президент Cameco Kazakhstan - дочерней компании канадской уранодобывающей Cameco Corp., вскоре получившей в откуп казахстанский уран и "редкоземелку", оттуда пересажен в кресло главы "Казатома" - ревностно похоронил все проекты и планы интеграции урановой отрасли с Россией, честно отрабатывая и прислуживая своим заокеанским хозяевам.



AES Corporation – глобальная энергетическая компания, действующая в тесной кооперации с Всемирным банком, МВФ, Соросом и банком Ротшильда. В начале 1990-х эти "благодетели" нарисовались в Казахстане - через подставные тендеры, внагляк "покупали" казчиновников и через них крупными ломтями - казахскую энергетику - крупнейшие ТЭС, ТЭЦ, ГЭС - за бесценок, как у папуасов землю - за бусы.



Даже в вонючем кадровом болоте Елбасиноидов он выделяется -

калоритнейший типаж, матерый, битый жизнью и ох как изворотливый. За казахские финансы при Токаеве можно быть гарантированно спокойным - растащено будет все и под ноль....



Вопрос. - Зачем Токаев назначает таких людей на ключевые должности? Меняет одних прямых иностранных агентов, на им подобных? Он не понимает, что они будут играть на своих хозяев?...



Ответ. - Да все он понимает. Не дурак. Просто сделать ничего не может и не хочет. Так ему удобнее и такой у него люфт действий. Компрадорскую элиту всегда держат жестко, на коротком поводке... Поэтому он и назначает на ключевые должности в новой "реформируемой" КазЭкономике старых коррупционеров и проводников внешних интересов... чуть погодя высоколобые эксперты в ростелевизоре будут удивляться - почему все так гибло и тухло в соседней братской Казахии...



Вопрос. - Получается мы, Россия, своими штыками, охраняем не нами внешне-управляемый режим?...



Ответ. - Абсолютно в точку.



Вопрос - Может он это специально? Выполняют задание на завал? Отрабатывает заказ на крах? Действующее правительство - как последний краш-тест Казахстану.



Ответ. - Может быть. Нечаянно таких валетов из крапленой колоды не вытаскивают... Повторюсь, ранее это говорил - уровень компетенций нового Казправительства Смаилова слабее предыдущего, хотя, казалось бы, такого быть просто не может. Дно днища. Дальше там даже не пропасть или пустота - там, реально, только кипящая лава безумного голодного мамбетизма. Который они же сами, правительственными программами "Енбек" экспортируют с юга на север, подтягивая к границам России этих полудиких ходоков с юга...



Эти кадры не могут не воровать, они больше ничего не умеют. Они этому учились, воспитывались, совершенствовались... Они - плоть плоти Системы... семейной власти Елбасы - насквозь и тотально продажной... коррумпированной с самых младых ногтей - болашаковской учебой по западным Альма-Матерам, где их пачками вербуют и перевербовывают...



Они напоминают сообщество карликовых шимпанзе-бонобо. Это - ближайший (по генетическому набору) родственник человека. У бонобо премилая социальная организация. Внутри племени - сплошная идиллия, никто никого не бьет и не обижает, сильные не мутузят слабых и не насилуют самок - одна любовь, 90 процентов времени - они радостно чешут и трахают друг дружку - самцы, самки, подростки, старухи - без всяких свар и скандалов, в самых причудливых местах и позах, камасутра отдыхает, почти непрерывно... вычесывают друг у дружки насекомых и опять... и снова, расползаются по кустам и лианам.

Так и здесь - полный и нежный взаимо-проникающий коррупционный промискуитет...



Повторюсь и резюмирую.



Главная угроза национальной безопасности Казахстана как государства и казахов - как государствообразующего этноса - это сама казахская элита. В том виде какова она сегодня - это не просто паразитический класс, а разлагающий общество и государство элемент.



Они - не могут эффективно управлять, не умеют работать, не в состоянии предложить идею развития общества - национальную стратегию. Могут только красть, паясничать и изображать кипучую деятельность. Полная импотенция мысли и имитация дела. Это - мистификаторы.



Тотальная деградация и дегенератизация элит. Последние назначения Токаева - тому живое доказательство.

Како-кратия (от греческого kakos - ‘дурной’, ‘плохой’) - на высшие государственные посты самой властью (сознательно!) продвигаются - худшие из худших, наиболее дефективные, ущербные ее представители.



Это не уникально казахское явление - это мировая тенденция, общего вырождения либерал-олигархических элит, просто в слабо-развитых пост-советских социумах, болезнь наступает быстрее и с более яркими симптомами. Бубоны кадровой чумы - алее и крупнее.

Это и Англия - премьер Борис, шизоидные министры и министрессы, во Франции - президенты моральные уроды и извращенцы, один колоритнее предыдущего Саркози - Олланд - Макрон..., в США - геронтократия, в России - полный застой кланократии... Миллер - герой труда... Тьфу, сплошное позорное позорище. Сплошная кадровая деменция...



/продолжение следует/



Валерия Андреева Источник - ЦентрАзия

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