ОИ-2022. Первое золото выиграла норвежка Йохауг - это которая по ошибке помазала губы губнушкой с допингом и ей поверили!

20:38 05.02.2022

Олимпиада в Пекине. Первая золотая медаль досталась норвежской лыжнице



Первое золото Олимпиады завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг



На зимних Олимпийских играх в Пекине в первый день разыграли шесть комплектов медалей. Первое золото - у лыжницы Терезы Йохауг.



Первый олимпийский чемпион определился в женском скиатлоне. Это гонка, когда спортсменки бегут на лыжах вместе с общего старта, сначала классическим ходом, затем коньковым.



Золото завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг (в последний раз она становилась Олимпийской чемпионкой 12 лет назад). Второй к финишу пришла россиянка Наталья Непряева, считавшаяся одной из фавориток соревнований.



Непряева - лидер кубка мира, действующая победительница "Тур де Ски". Серебряная медаль стала первой в карьере лыжницы на Олимпиаде. В 2018 году в Пхенчхане она завоевала бронзу в составе эстафеты 4х5 км.



Третьей к финишу пришла австрийская лыжница Тереза Штадлобер. Как и Непряева, она отстала от победительницы примерно на 30 секунд.