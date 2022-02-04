П.В. Густерин: Эль-Кусейр - египетская "крепостца"

15:03 06.02.2022

П.В. Густерин

Эль-Кусейр - египетская "крепостца"



После того, как Османская империя в 1517 г. захватила Египет, турки построили несколько крепостей в долине Нила и на красноморском побережье. Одной из таких фортеций стало построенное в 1571 г., то есть в правление султана Селима II, укрепление Эль-Кусейр, что в переводе с арабского и означает "небольшая крепость". Оно было предназначено не для удержания территории, а для наблюдения за побережьем, а также для защиты паломников, следовавших в Мекку, от нападений бедуинов.



К середине XVIII в. османы забросили было крепость, но с вторжением экспедиционного корпуса Н. Бонапарта она вновь была подготовлена к обороне. В результате в феврале 1799 г. французской флотилии, прибывшей из Суэца, не удалось здесь закрепиться. Эль-Кусейр был занят французским отрядом под командованием Ф. Донзело и О. Бельяра после боя с турками 29 мая 1799 г.



Французы укрепили стены надвратным бастионом и установили на них свои пушки. Они пробыли здесь около двух лет, выдержав бомбардировку британского флота. Лишь в 1801 г. после разгрома французского флота адмиралом Г. Нельсоном под Александрией французы и отсюда спешно ретировались, оставив здесь несколько пушек, сохранившихся до сих пор.



В начале 1820-х годов правитель Египта Мухаммед Али-паша в рамках проводимой им военной реформы приказал привести в порядок ставшую ветшать крепость. Эль-Кусейр был использован им как база для походов в Судан и подавления восстания в Аравии.



В XX в. укрепление использовалось береговой охраной Египта вплоть до 1975 г.



Фортеция представляет собой правильный ромб, расположенный на возвышенности с севера на юг, общей площадью около 3600 кв.м. Площадь внутреннего двора составляет около 2500 кв.м. Ближайшее расстояние от крепости до Красного моря, что является расстоянием от ее ворот до гавани, расположенной к юго-востоку, - около 210 м, а до побережья к северо-востоку - около 320 м.