Что общего между песнями В.Цоя и Алматинскими погромами? - Н.Нуртазина

00:28 07.02.2022

"Смерть стоит того, чтобы жить".



Почему память о жертвах Январских событий в Казахстане невольно рождает ассоциацию с героико-мистическими песнями легендарного Виктора Цоя?



"Кто в молодости не был революционером - у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором - у того нет ума" (Уинстон Черчилль)



Безусловно, тема Кровавого Января 2022 г. как трагедии и точки отсчета для новой эры демократизации в истории Казахстана будет еще вдохновлять режиссеров на создание документальных и художественных фильмов. И между прочим отличным саундтреком для них могут быть выбраны именно героико-мистические песни легендарной советской рок-группы "Кино", ее солиста, культового певца на все времена Виктора Цоя. А то мы часто низводим или умаляем наше национальное самосознание и самовыражение до "мелко-насекомного", убого этнического, не понимая как вредим сами себе….



И вправду, почему в эти дни, когда мы, памятуя о "сороковинах" мусульман и христиан, мысленно молимся и провожаем души ушедших в черные январские ночи соотечественников, в наших сердцах, снах и наяву должна звучать только этническая домбра и Коран, и все должно быть как бы чинно-традиционно, этноориентированно, и не может никак в эту трагическую симфонию ворваться с небес "космический" голос "последнего героя" Виктора Цоя?! Ведь все, о чем пел "бунтующий пророк" Цой, было наполнено героикой, протестом, революционной романтикой, трагизмом, вращалось вокруг вечных вопросов смысла жизни и смерти, поиска собственной экзистенции, неистовой жажды свободы, перемен, социальной справедливости?!



Да, еще идут 40 дней траура, мы оплакиваем все эти 227 душ, наших погибших соотечественников – независимо от того, к какой функциональной роли, ипостаси (alter ego), типологии виктимности (жертвенности) может быть отнесен тот или иной человек, сознательно или бессознательно втянутый в воронку той жуткой зимней бойни на улицах южной столицы Казахстана. Кстати, в те дни и ночи наш город окутал непонятный плотный туман ("Алматы накрыл густой туман". 5 Января 2022 10:49 https://www.inform.kz/ru/almaty-nakryl-gustoy-tuman_a3881509). Не зря такой густой туман называют мистическим предвестником беды, а еще – вратами в иные миры.



….Многие вещи в этом мире происходили и будут происходить независимо от нашего коллективного принятия/непринятия, чувств, эмоций, морально-педагогических нотаций, политологических или конфессиональных убеждений. Кажется, Уинстону Черчиллю приписывают фразу: "Кто в молодости не был революционером - у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором - у того нет ума". Конечно, и в 80-е годы Власть и Обыватели в СССР всеми фибрами души противились тому, чтобы зажглась звезда Виктора Цоя, но его необычно магнетические песни с героико-романтическим, "самурайским" духом вопреки всему стали вечными хитами, на все времена. Он создал притягательный для миллионов молодых людей мира образ дерзкого харизматичного парня, отчужденного, вечно хмурого, молчаливого, одетого всегда в черное, который бросает вызов серой рутине, официальной идеологии, обывательскому прозябанию с его неизменными понятиями "что такое хорошо и что такое плохо",



Неприкаянный герой Цоя – духовный и социальный аутсайдер, выходец из темных холодных улиц, что непонятно для тех, кто в белых воротничках ("кто учился в спецшколе" – из песни). "Образы войны усиливают антитезу между ним и ему подобными и теми, "для которых теорема верна". Последние согласились с предложенными или навязанными ответами и решениями и не стремятся ничего изменить. А первые ищут, не соглашаются, воюют, бунтуют, оспаривают и отстаивают, воспринимая все практически в черно-белой гамме…



…Та яростная энергия, с какой он пел "перемен требуют наши сердца!", работает на восприятие его как борца с несправедливостью…Из песен Цоя складывается собирательный образ "последнего героя", который борется за правду и обречен умереть молодым. Ведь война - "лекарство против морщин", а "жизнь только слово – есть лишь любовь и есть смерть". Возможно, сегодняшняя популярность песен Цоя у подростков совсем иной эпохи объясняется именно спецификой тем и талантом, с которым он их раскрывал// Виктор Цой: человек своей эпохи или "вечный подросток"? https://www.psychologies.ru/articles/viktor-tsoy-chelovek-svoey-epohi-ili-vechnyiy-podrostok/







Текст песни Виктора Цоя "Легенда" ("Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать", написан около 1987 г.)



"Среди связок в горле комом теснится крик

Но настала пора, и тут уж кричи - не кричи

Лишь потом кто-то долго не сможет забыть

Как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи

И как хлопало крыльями черное племя ворон

Как смеялось небо, а потом прикусило язык

И дрожала рука у того, кто остался жив

И внезапно в вечность вдруг превратился миг

И горел погребальным костром закат

И волками смотрели звезды из облаков

Как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь

И как спали вповалку живые, не видя снов

А жизнь - только слово. Есть лишь любовь, и есть смерть.

Эй, а кто будет петь, если все будут спать?

Смерть стоит того, чтобы жить

А любовь стоит того, чтобы ждать..."



Назира Нуртазина