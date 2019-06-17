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|КазНацфонд "Даму" возглавил недавно уволенный из вице-премьеров бездельник Султанов
09:18 09.02.2022
Сегодня объявлено, что еще 4 февраля АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" возглавил уволенный из вице-премьеров Казахстана за безделие и неспособность руководить вице-премьер Султанов
СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович
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[29.11.1971 - ..]
Родился в г. Алматы. Казах
В 1994 году окончил с отличием Казахский Национальный технический университет по специальности "Робототехнические комплексы и системы".
В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бизнес и менеджмент".
В 1994 году поступил на работу ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан.
В Министерстве финансов работал в должностях начальника отдела (1995 г.), заместителя начальника управления (1996 г.), заместителя директора Бюджетного департамента (1997 г.), директора Департамента по государственным закупкам (1998 г.), заместителя директора Департамента Казначейства (1999 г.), заместителя директора Бюджетного департамента (2001 г.), директора Департамента государственного бюджета (2002 г.).
С сентября 2002 года по июнь 2003 года занимал должность директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С июня 2003 по февраль 2006 года был назначен вице - министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С февраля 2006 по январь 2007 года работал Председателем Агентства по статистике Республики Казахстан.
С января по 10 августа 2007 года - Вице-министр финансов Республики Казахстан
С 10 авг. 2007 - 12 марта 2010 - министр экономики и бюджетного планирования РК.
С 13 марта 2010 - помощник Президента Республики Казахстан.
С 21 янв. 2012 - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
С 6 нояб. 2013 - 2018 - Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан
11 сентября 2018 - 13 июня 2019 - аким города Астана/Нур-Султана
С 17.06.2019 - министр торговли и интеграции РК
с 11.01.2022 - заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан
+ с 21.01.2022 - представитель Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии,
с 4.02.2022 - председатель Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму",