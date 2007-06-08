 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Е.Бабакумаров (еще один земляк Токаева) возглавил "Службу центральных коммуникаций" при Казпрезиденте
13:10 09.02.2022

БАБАКУМАРОВ Ержан Жалбакович
/ /
[02.03.1969 - ..]
Родился в пос. Карабулак Талды-Курганской области. Мать - секретарь Талды-Курганского обкома КПСС. Казах племени найман Среднего жуза (орды).

Окончил КазГУ им. Аль-Фараби (1991 г.), аспирантуру КазГУ (1995 г.). Кандидат политических наук, тема диссертации: "Социально-политические основы образования многопартийной системы в Республике Казахстан на современном этапе (1985-1993 годы)" (1994);

После окончания аспирантуры работал заведующим отделом внутренней политики, директором Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-96 гг.); главным специалистом аппарата акима г.Алматы (1996 г.); старшим референтом, консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996–2004 г.).
С сентября 2004 года - заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан.
В апреле 2006–декаб. 2007 - вице-министр культуры и информации Республики Казахстан
+ c 8.06.2007 - член совета директоров акционерного общества "Национальный научно-технологический холдинг "Самғау",
28 окт. 2007 - 27 мая 2008 - ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
С 28 мая 2008 - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.
С окт. 2012 - июнь 2016 - директор респуб­ликанского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.

С 10 июня 2016 вновь - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

+ с 19.04.2017 - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан

С 11.12.2018 - руководитель Центра анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

С 5 апр. - 5 июля 2019 - советник Президента РК - заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

с 5 июля 2019 - зам. акима г. Алматы

с 9 февр. 2022 - директор республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан

Награжден двумя медалями

Действительный член, академик общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук (1997)

Жена: Наурызгалиева Бибигуль Сериковна
Дети: дочь - Жамиля (2000 г.р.); сын - Динмухамед (2006 г.р.)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644401400
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