Е.Бабакумаров (еще один земляк Токаева) возглавил "Службу центральных коммуникаций" при Казпрезиденте

13:10 09.02.2022

БАБАКУМАРОВ Ержан Жалбакович

/ /

[02.03.1969 - ..]

Родился в пос. Карабулак Талды-Курганской области. Мать - секретарь Талды-Курганского обкома КПСС. Казах племени найман Среднего жуза (орды).



Окончил КазГУ им. Аль-Фараби (1991 г.), аспирантуру КазГУ (1995 г.). Кандидат политических наук, тема диссертации: "Социально-политические основы образования многопартийной системы в Республике Казахстан на современном этапе (1985-1993 годы)" (1994);



После окончания аспирантуры работал заведующим отделом внутренней политики, директором Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-96 гг.); главным специалистом аппарата акима г.Алматы (1996 г.); старшим референтом, консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996–2004 г.).

С сентября 2004 года - заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан.

В апреле 2006–декаб. 2007 - вице-министр культуры и информации Республики Казахстан

+ c 8.06.2007 - член совета директоров акционерного общества "Национальный научно-технологический холдинг "Самғау",

28 окт. 2007 - 27 мая 2008 - ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

С 28 мая 2008 - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С окт. 2012 - июнь 2016 - директор респуб­ликанского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.



С 10 июня 2016 вновь - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.



+ с 19.04.2017 - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан



С 11.12.2018 - руководитель Центра анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.



С 5 апр. - 5 июля 2019 - советник Президента РК - заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.



с 5 июля 2019 - зам. акима г. Алматы



с 9 февр. 2022 - директор республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан



Награжден двумя медалями



Действительный член, академик общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук (1997)



Жена: Наурызгалиева Бибигуль Сериковна

Дети: дочь - Жамиля (2000 г.р.); сын - Динмухамед (2006 г.р.)