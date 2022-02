П.Густерин: Памяти американского альпиниста Дэвида Робертса, напомнившего западному читателю о природном мужестве русских поморов

14:58 10.02.2022

П.В. Густерин

Памяти американского альпиниста Дэвида Робертса, напомнившего западному читателю о природном мужестве поморов



20 августа 2021 г. ушел из жизни замечательный человек Дэвид Робертс, которого можно назвать горным Туром Хейердалом.



Американский альпинист Дэвид Стюарт Робертс родился 29 мая 1943 г. в городе Денвер (штат Колорадо). Он прожил интересную жизнь, став автором многочисленных книг и статей о скалолазании, путешествиях и таких же, как он сам, удивительных людях.



Отец Дэвида, Уолтер Робертс, был астрономом и геофизиком, сотрудником Колорадского университета в городе Боулдер. Дэвид окончил в Боулдере школу, а затем изучал математику в Гарвардском университете, который окончил в 1965 г. Там он стал членом, а позднее и президентом Гарвардского альпинистского клуба, где руководил исследовательскими восхождениями на многие вершины Аляски.



Для россиян творчество Робертса особенно примечательно тем, что он возродил во всем мире память о четырех поморах из поселения Мезень, проведших более шести лет на острове Малый Берун (Эдж), одном из необитаемых островов архипелага Шпицберген.



Читая книгу российского полярника начала XX в. В.И. Альбанова " In the Land of White Death: an Epic Story of Survival in the Siberian Arctic" ("В стране белой смерти: Эпическая история выживания в Сибирской Арктике") 2000-го года издания, Дэвид Робертс наткнулся на упоминание были о четырех потерпевших кораблекрушение российских моряках, которым удавалось выживать в течении шесть лет на бесплодном острове в далекой Арктике (позднее от цинги умер только один из них). Не веря своим глазам, Робертс был полон решимости узнать правду об этой необычной истории. Он и не подозревал, что его поиски в конечном итоге приведут его к реконструкции опыта этих четырех выживших ближе, чем он предполагал.



Вкратце, история такова. В июле 1743 г. корабль поморов сбился с курса и оказался затертым льдами у берегов Шпицбергена. Четыре промысловика сошли на лед с запасами провизии всего на два дня, чтобы найти построенную когда-то на ближайшем острове избу. По возвращении они обнаружили, что корабль исчез, по-видимому, будучи раздавленным льдами и затонувшим. Наделенные мужеством и изобретательностью, поморы пережили более шести лет крайних лишений и опасностей, включая нападения белых медведей, пока другой корабль, сбившийся с курса и причаливший к тому же острову, не взял их на борт.



Как известно, большинство робинзонад происходили в тропическом или субэкваториальном климатах. В нашем случае речь идет об арктическом (полярном) климате. Благодаря Гольфстриму, на Шпицбергене, находящемуся в Заполярье (77° 45" с.ш.), средняя температура июля составляет +5℃ , а января – -12℃. Тем не менее, здесь весьма скудная флора, что сделало рацион наших робинзонов однообразным и привело к смерти одного из них от цинги.



Для меня эта история поморов стала особенно близка, поскольку я сам девять лет прожил в Заполярье, в Норильске, что позволило мне взглянуть на произошедшее через призму своего опыта жизни на Крайнем Севере.



Робертс, будучи специалистом по приключенческой литературе, узнав об этой истории, отнесся к ней с недоверием. Его непреодолимое стремление найти истину в этой истории привело к его собственному путешествию на тот пустынный остров. Здесь Робертс решил поделиться замечательной историей, подтверждение которой он нашел в результате "полевых исследований", размышляя о гениальности выживания вопреки невероятным трудностям, которую проявили земляки Ломоносова. Результатом стала захватывающая по содержанию книга "Four Against the Arctic: Shipwrecked for Six Years at the Top of the World" ("Четверо против Арктики: шестилетнее пребывание на Вершине Мира потерпевших кораблекрушение"), опубликованная в 2003 г. и переизданная в 2004 и 2005 гг., вызвав огромный интерес во всем мире. Кстати, кроме печатных версий этой книги, в свет вышли ее аудиозаписи, как на кассете, так и на диске.



Россиянам эта история могла быть известна благодаря книге Петера Ле-Руа (Пьера Леруа) под названием "Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену бурей принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили", впервые изданной на русском языке в переводе с немецкого в Петербурге в 1772 г. и переизданной в Москве в 1975 г., а также по художественному фильму "Море студеное", снятому в 1954 г. по книге К.С. Бадигина "Путь на Грумант" (Грумант - название Шпицбергена у поморов).



Сочинение П. Ле-Руа на немецком языке ("Erzӓhlung der Begebenheiten vier Russischer Matrosen, die durch einen Sturm zur Insel Ost Spitzbergen verschlagen wurden") было издано в 1760 г. в Риге и Митаве (ныне - Елгава). Оно вызвало в свое время большой интерес и вскоре было переведено на другие европейские языки: в 1766 г. вышло французское издание, в 1768 г. - голландское, в 1773 г. - итальянское и в 1774 г. - английское. Однако в XIX-XX вв. в Европе уже мало кто помнил о наших поморах: даже Робертс узнал о них из косвенного источника несмотря на существование англоязычного издания. Тем больше его заслуга в напоминании западному читателю о природном мужестве поморов.