Что такое "имперская нация", и "рупоры Кремля", и нео-османизм, - Шоахмад Муталов

15:31 10.02.2022 Что такое "имперская нация", и "рупоры Кремля", и нео-османизм



Шоахмад Муталов



Два предварительных замечания. Поскольку дальнейший текст – критический, хочу сразу оговориться, что критическим является не мое отношение к России или народу (народам) России. В России многое мне нравится: "…Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям…", культура, и наконец (по порядку, а не по значению), что в Конституции записано, что семья – это союз мужчины и женщины, и нет никакого третьего (четвертого и т.д.) пола, как Россия стала разговаривать с коллективным Западом. Это в том смысле, что Россия не стремится больше стать частью либеральной Европы.



Утверждение, что СССР был империей, эдакой видоизмененной формой существования Российской империи, из весьма редкого, высказываемого чаще в бывших республиках СССР, вызывавшего неприятие в России, стало частым в устах тех, кого называют "рупорами Кремля".



Начну с "имперской нации". Выражение я его услышал из уст К.Г. Шахназарова. В таком сочетании: "русские – это имперская нация". Причем, Карен Георгиевич употреблял это выражение, или термин, как нечто хорошо всем известное, а я по своему невежеству полагал, что он сам его придумал. Но на всякий случай поискал. И нашел.



"[и]мперская нация" - это нация, сочетающая в себе империю и характеристики националистического государства. Примером такой имперской нации может быть Франция времен правления Наполеона, когда она охватывала значительную часть Европы, французы при этом были главнее, чем все остальные. Гитлер пытался построить такую же империю, включающую всю Европу, в которой немцы-арийцы играли бы ведущую роль. (https://spb.hse.ru/news/117182638.html) Это из публичной лекции профессора политической и социальной истории Мичиганского университета Рональда Сюни.



Как видите, весьма серьезные господа дали определение.



Есть определение и на английском языке: "The extension of a nation"s authority by territorial acquisition or by the establishment of economic and political dominance over other nations". (Даю перевод, на всякий случай: "Расширение власти государства путем территориальных приобретений или установления экономического и политического господства над другими государствами.") Подчеркивается господство (или, мягко, доминирование)



Но и в том, и другом случае подчеркивается превосходство одной части над другими.



У Кремля есть официальные и неофициальные "рупоры". Официальные – это пресс-секретарь Песков, помощники, Мария Захарова и др.



Неофициальные это на радио и ТВ. Есть и публикации. Главные неофициальные – вечера с В. Соловьевым и "60 минут", "Москва. Кремль. Путин" (на других ТВ каналах есть подобные "говорильни"), и, конечно, Маргарита Симоньян как отдельно, так и в "Вечерах". (Недаром ей доверили показать, что Петров и Боширов не травили Скрипалей.) Была еще "Кто против?", но это - несколько видоизмененные "Вечера". Несколько слов об этих "рупорах Кремля", так как это понадобится для дальнейшего изложения.



В. Соловьев – изображает всезнайку и "лицо, приближенное к императору", позволяет себе говорить от имени всей страны, или народа: "мы этого не сделаем" или, наоборот, "мы это сделаем", злоупотребляет своей несомненной способностью пародировать, особенно любит изображать Ленина и Сталина (такой довольный собой становится, ждет аплодисментов и не получает). Один из излюбленных приемов – просить дать определение чему-либо. Чаще всего – демократии. Чтобы перебить визави. И забалтывать оппонента, зачастую в грубой форме. Языки знает. Даже корректирует перевод, когда в передаче показывают интервью или выступления, в основном, американцев. Тем более удивительно, что он посвятил относительно много драгоценного времени своей передачи возмущению по поводу газетного заголовка (в переводе) "Ковид убил в России …" (цифру не помню, но это не важно). И в передаче на все лады перекладывали "почему "убил"", "а что, нужно было, чтобы больше убил?". Но в английском языке в отношении любой болезни, любой страны написали бы "killed", что нужно было бы перевести "умерло": "От ковида в России умерло…". Время от времени просит воссоздать СМЕРШ и поставить его во главе.



Это не единичный случай. Совсем недавно "рупоры Кремля" обрушили праведный гнев на британского министра иностранных дел Элизабет Трасс, которая сказала, что украинцы имеют опыт противостояния нашествиям иноземцев "от монгол до татар" (from Mongols to Tatars). "А знает ли она историю?", "а где оно училась?", "какой университет выдал ей диплом?" "а сколько времени прошло от монгол до татар?". У меня нет намерения сильно защищать или оправдывать госпожу Трасс, но эпизод характеризует "рупоры Кремля". Дело в том, что термин "татаро-монголы", или "монголо-татары" используется в русской литературе. Так союз племен под водительством Чингизхана и Батыя называется, начиная от разведочных походов Субудая бахадура и Джебе нойона (наиболее известный эпизод – битва на Калке) до развала Золотой Орды. В англоязычной литературе эти же народы в 13-веке называются монголами, а с начала 14-века – татарами. Причем, "татары" это тюрки, то есть включают и половцев, и ногайцев, и крымских татар.



Дмитрий Куликов надрывном голосом несет околонаучную, околологическую ересь (не в религиозном смысле). Такую, что анализировать, возражать и указывать на недостатки его воззрений не стоит того труда, которое это требует. Его почти никогда не прерывает В. Соловьев, но он может перебивать любого другого участника дискуссии при попустительстве Соловьева. Скажем, Куликов пустил термин "гражданская религия". Этот туманный термин ввел в оборот Жан-Жак Руссо тогда, когда общественные науки только зарождались. В настоящее время это понятие продвигают англо-саксы, именно те, чье наименование у рупоров Кремля является ругательством. Дать определение "гражданской религии" его никто не просит.



Сергей Михеев – этот выпаливает якобы научную ересь как пулемет. Сказать ему хочется так много, что он заменяет не уместившееся в свою скороговорку выражением "и прочее, и прочее". Его конек – православие. Оно и духовность, и спасение.



Это отъявленные "рупоры", завсегдатаи вечеров на хуторе близ В. Соловьева.



Есть отъявленные не завсегдатаи. Это Семен Багдасаров, Владимир Жириновский и др. С. Багдасаров сходу берет высокие тона, говорит безапелляционно, не останавливается и перед оскорблениями оппонентов. Владимир Жириновский, записной защитник русских, тоже говорит безапелляционно, излагает свои примитивные "теории" общественного развития, с самого начала своей политической деятельности призывает к возвращению "наших земель" и "никаких национальных образований, только губернии". Он рупор Кремля и без передач Соловьева: у него на языке то, что у других политиков на уме.



Есть и умеренные, взвешенные рупоры. Это уже упомянутый Карен Шахназаров. Умный, интеллигентный, сдержанный человек. За все время моих наблюдений он только один раз вспылил: вывел его из себя Гордей Белов, который постоянно его перебивал. Считает себя марксистом, считает, что знает характер и стиль действий В. Путина. Николай Стариков, Константин Затулин, Виталий Третьяков, образованный, умный, остроумный, не поддающийся на провокационные вопросы, Андрей Безруков (разведчик), Вячеслав Никонов, Олег Морозов, и другие. Много других. Появляются и генералы и полковники.



Есть и иностранные участники (кроме украинцев), которых следует считать "рупорами Кремля".



Яков Кедми. Этот представитель богоизбранного народа знает все. Он так и вещает, именно с таким выражением лица: это так просто и очевидно, а вы не знаете… Часто приводит в пример свою страну: "Моя страна никогда…" или "моя страна всегда…." Подсказывая, что и России следует поступать так же. При этом не желая помнить, что "его страна" плюет на международное право (или, скорее всего, считая, что это нормально, ведь богоизбранный). Кедми говорит те пожелания, которые Кремлю несподручно высказывать. Двое из Германии, бывшие наши. Они рупоры тем, что про-российские.



Есть в "рупорных" программах и как бы оппоненты. Но им не дают толком сказать.



Один из них, более или менее постоянно участвующий в "вечерах", Сергей Станкевич. Ему чрезвычайно редко дают спокойно договорить. Он считается демократом, а обзывают его либералом. Вот он начинает рассуждать про демократию. Тут В. Соловьев и говорит: "А что такое демократия? Дайте определение демократии." Станкевич определяет демократию как способ правления, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений. Это нормальное, общепринятое определение через род и видовое отличие. "Нет, - говорит Соловьев, - не нужно определения через процедуру." Хотя В. Соловьев прекрасно знает, что развернутое определение демократии – это тома монографий и тысячи статей. "Нам нужна не демократия, нам нужно народовластие" - еще одно заявление В. Соловьева. Опять же он прекрасно знает, что "народовластие" - русская калька с греческого слова "демократия". А Станкевич не просит дать определение "народовластию". Или только Станкевич скажет "ценность", тут же его просят дать определение. Игорь Минтусов, тоже либерал, тоже редко дают спокойно говорить, почти никогда.



Раньше "либералов" было больше. Был, например, Б.Б. Надеждин, тоже все перебивали. Нет-нет, да появится Андрей Окара, тоже не дают нормально договорить. Наукообразно разглагольствует на заданные темы. Может быть пандемия, или другие причины, что "либералов" и "демократов" стало мало.



Это почти что "мальчики для битья". То есть, они дают возможность рупорам Кремля выражать свои взгляды во время передачи, эффективно удваивая время рупорам Кремля излагать свою про-кремлевскую точку зрения.



Есть и украинские "мальчики для битья". Их было много. Видимо, опять из-за пандемии остались Гордей Белов и Василь Вакаров. Были и поляки и другие. Был американец Майкл Бом. Исчез.



Еще один американец российского происхождения (на "Вечерах") Николай Васильевич Злобин. Он не мальчик для битья, активно огрызается, возмущается, когда не дают говорить и перебивают, но без пользы.



Несколько слов о тандеме, паре Ольга Скабеева и Евгений Петров. Будет несправедливо их обойти вниманием. Это блестящий тандем, блестящая пара – обаятельная Ольга Скабеева и неотразимый (выражение Ольги Скабеевой) Евгений Петров. Говорит больше О. Скабеева, Е. Петров говорит редко, но веско (когда они вместе ведут передачу). О. Скабеева говорит страстно, иронично, горячо, обрывает так изящно, что не поймешь это праведный гнев или хамство, и при этом – логично, чего не скажешь об изощренно, казуистически запутывающем оппонента В. Соловьеве.



Если на вечерах на хуторе близ В. Соловьева хозяин этих вечеров часто говорил, что он еврей, то теперь это утверждение слышно реже, и оно перемеживается с утверждением "мы – русские". Это манифестация еще одной идеи, пропагандируемой "рупорами Кремля". – идея особости (это иное выражение для богоизбранности) русского народа. И эти "я еврей, но кроме того, я советский еврей" служит В. Соловьеву оправданием его, мягко говоря, нелюбви к немцам. "Когда мне какой-нибудь немец говорит…. я вспоминаю шесть миллионов евреев, замученных … и двадцать семь советских людей погибших …" Это какая-то экзальтация. Во-первых, нынешние немцы никак не виноваты в тех трагедиях. Во-вторых, даже те немцы не все виноваты, среди узников концлагерей 15 процентов были немцы.



"Рупоры Кремля" вещают в основном для внутренней публики – они выражают настроения и взгляды, укрепляют их, воспитывают. В частности, что связано с представление, взглядами, что Россия – империя. В начале, когда термин "империя" еще редко применялся в смысле развития России, С. Кургинян сказал: "Ну и что, что империя. Это такое наднациональное образование". (Не дословно.) Здесь еще нет явного утверждения о привилегированном положении одной из наций в государстве. Теперь уже стали говорить об империи все чаще и чаще, и все настойчивее вдалбливая мысль, что Россия была, есть и будет империей. (Замечу попутно, что В.В. Путин считает СССР переименованной Россией, те есть империей. Это не вяжется с утверждением, что русские были в СССР обделенным народом. Вы уж определитесь, господа, выделенный или обделенный?)



И предложения преобразить Россию в монархию тоже были и есть. В. Жириновский давно предлагал провозгласить В.В. Путина императором. А. Бурханов предлагал учредить монархию, но, правда, избрать монарха из чингизидов. Себя он отклонил. Де, у него нет отпрысков мужского пола. Совсем недавно Д. Астафьев (на "Вечерах") также предложил монархию. Даже полупрозрачно намекнул, что есть из кого выбирать императора.



Итак, Карен Шахназаров сказал: "русские – это имперская нация". (Не дословно, сказано на "Вечерах на хуторе близ Владимира Соловьева", точное время указывать не буду.) И до этого он говорил, что Россия может существовать только как империя. Определения понятия он не дал. (Вообще, с определениями понятий на "Вечерах" - вопрос не простой, об этом позже.) В другой раз он объяснял распад империй: они достигают определенной величины, после чего распадаются. Привел в пример Римскую империю. Росла-росла, достигла предела и распалась.



В связи с вышесказанным возникают вопросы. Во-первых, считает ли К. Шахназаров русских в России выделенной нацией? Выделенной, в смысле главнее других. Если да, то уважаемый Карен Георгиевич противоречит Конституции России (Статья 19(2)). И внести изменения в Конституцию метр Шахназаров не предлагает. Во-вторых, Карен Георгиевич не высказался сразу как применимо правило роста и распада империи к распаду России. На мой взгляд, Российская империя достигла границ и стала распадаться еще до революций. Этот аспект (восстановления) уважаемый режиссер осветил в одном из последующих "Вечеров". Он сказал, что Российская империя в обличии СССР стала восстанавливаться. (На это хозяин хутора вблизи самого себя, один из главных рупоров Кремля, В. Соловьев, явно довольный собой, сказал, что он ввел термин "дышащая империя". "Это я ввел термин", - сказал он. Если речь пошла о дышащей империи есть впечатляющий пример – Китай. Он собирается, распадается, и снова собирается аж с третьего века до нашей эры! И хани в нем – привилегированный, главный этнос.) И если Россия, как империя, стала снова расти, то, по Шахназарову, она рано или поздно (скорее рано, чем поздно) снова распадется.



Далее, по этой логике (если СССР и современная Россия – империи) после развала СССР начала 90-х, Россия будет расти. И как же, когда "рупоры Кремля" трубят о неизбежности расширения России, западным и восточным соседям не испытывать озабоченность?



Позже К. Шахназаров, видимо, подумал про развитие до развала и стал утверждать, что империи растут, немного распадаются и потом стабилизируются, не растут, и – Россия в том числе. (То же самое он сказал о США, они в положении стабилизации.)



Далее прибавился голос Владислава Суркова. (https://centrasia.org/newsA.php?st=1637575860) Он, приложив совсем не к месту знание второго начала термодинамики, пришел к заключению: "Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика." Вот так, ни больше, ни меньше.



Физика имеет дело с низшими, по сравнению с биологической и социальной, формами движения материи. В биологической же форме движения материи наблюдается усложнение, и тем более, в социальной. Хаос, который творится в обществе, не имеет отношения к термодинамике. И если уж совсем хочется применить термодинамику, есть и третье начало, которое отменяет тепловую смерть Вселенной.



Итак, физика ни при чем.



"рупоры Кремля" трубят о расширении России и независимо от физики. Хотя один из главных рупоров Кремля упоминает о расширении до границ Польши, нет-нет да вспомнит, что Финляндия была в составе Российской империи. Но это довольно проблемное направление роста. Менее проблемное направление – Центральная Азия.



При всем том, что пропагандируется расширение России, "рупоры Кремля" умудряются пропагандировать мысль, что Россия никогда не нападала. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Почти все русско-турецкие войны начинала Россия. Казанское ханство, Астраханское ханство, Если обратиться к более позднему периоду – завоевание Сибирского ханства, Средней Азии, оккупацию Манжурии и Пекина, и разграбление Запретного Города.



Но русские не единственная имперская нация. О Китае я уже говорил. Другие имперские нации – это немцы. Немцев упомянул Рональд Сюни (определение выше). Но можно заглянуть и на тысячелетие в историю. (Здесь я пользуюсь методологией, принятой в России: "тысячелетняя история России", хотя Россией и империей государство стало называться с 1721 года. При этом центр государства (древнерусского) был сначала в Новгороде, потом переместился в Киев, и наконец, в Москву.) В отношении немцев можно начать с империи Карла Великого: франки были союзом германских племен. Затем упомянем Священную Римскую империю германской нации, Австро-Венгерскую империю. Так что, Германская империя тоже дышит.



Еще одна имперская нация – иранцы. Империи Ахаменидов, Сасанидов, Сефевидов, Каджаров – "дышащая империя", словом.



Турки, так же как и русские (если кто принял утверждение "русские – имперская нация"), являются имперской нацией. Более того, империя турок – дышащая империя: государство Сельджуков, государство Хорезмшахов, Ак-Куюнлу, Кара-Куюнлу и государство Османов. Это тюркские империи на территории, близкой к Турции. А первая тюркская империя – Тюркский каганат возник за три века до возникновения Древней Руси. (Кажущееся различие "турки" и "тюрки" поясню ниже.)



Получается, утверждение "русские – имперская нация" проблем не решает. Империи, расширяясь, упрутся друг в друга. Так что "давайте жить дружно". Таков должен быть принцип. Следует вспомнить принцип мирного сосуществования. Иначе, будущее человечества под сомнением. Россия, как империя, уже уперлись в Европу (Наднациональное образование: Европа – империя при неоформленном главенстве Германии. С. Кургинян). Или, если угодно, в империю США, поскольку "рупоры Кремля" считают Европу полностью зависимой от Штатов.



Но пока Россия собирается расширяться. Об этом трубят "рупоры Кремля". То упомянут о спорах на переговорах о послевоенных границах, и У. Черчилль сказал будто бы: "Но Львов никогда не был русским городом!", а И. Сталин парировал: "А Варшава была" ... То невзначай вспомнят, что Финляндия была в составе Российской империи. Но реалистично, расширяться в сторону Европы архитрудно (извините за архаизм). (Исключение часть Украины, о которой постоянно говорят, что они "подарки от русского народа", и Беларуси. ("Теперь Белоруссия быстрее побежит в сторону России," - это после так называемого кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. "Будем возвращать Украину в родную гавань") Кавказ – проблематично.



Хотя не только так называемая Новороссия, В. Никонов заявил, что север Казахстана тоже "подарок от русского народа". Дальше пошли поддакивающие выступления и публикации. Там казачьи города, территория была отдана в аренду при образовании Казахской ССР… При этом авторы, если знают, предпочитают не вспоминать, что земли были исконно землями Казахского и Сибирского ханств.



В.В. Путин запустил выражение "историческая Россия", чтобы избежать названия "Российския империя" и "СССР". И "рупоры Кремля" стали выдвигать различные проекты воссоздания "исторической России". От умеренных, например: Объединение всех русских территорий и большинства территорий бывшего СССР в одно государство, но с двумя контурами: первым, внутренним - Россия, включая территории Белоруссии и русской части Украины, и вторым, внешним - Евразийский союз (понимаемый в перспективе как государство). (Сергей Баранов, Каким будет будущее? Растормаживание энергии, - https://centrasia.org/news.php?st=1640580960), до абсолютно черносотенных: "Присоединятся к нам, и никаких национальных образований, только губернии. Будут русские губернаторы, русские полицейские … Там есть достаточно ресурсов для развития. Нефть, газ, золото, уран… Мы ни копейки не дадим, все вытянем, до камушка… Но защитим от дикарей из Афганистана…" Это Жириновский. Он глуп? Очевидным образом, нет. Значит, он понимает, что при такой перспективе уже возникнет оппозиция интеграции, которая жизненно необходима. Еще он прекрасно понимает (по крайней мере, должен понимать), обнищавший от такой "заботы" о безопасности народ Центральной Азии сам подастся в талибы или что еще лишь бы избавиться от "белого господина". И еще было заявление Жириновского о защите русских в бывших республиках СССР силой. "Не вторжение, а кибернетическая война. Не будет света, не работает водопровод, канализация… А кто сделал, не знаем. Пусть боятся". Хорошо, а если сделает Китай, или талибы? Думаете, талибы не могут, они дикари? Если они не носят костюмы и галстуки, это не значит, что среди них нет высококвалифицированных специалистов во всех областях. Если нет своих – купят. А подумают на Россию. Это нужно Жириновскому?



Ну а что, если дело не в уме Жириновский, но в мозгах? Ну, все же? Тогда, поскольку он не совершил уголовного преступления, его нужно лечить в принудительном порядке.



Потенциально Россия может столкнуться с образованием, которое "рупоры Кремля" называют нео-османской империей.



Есть два основных понимания нео-османизма: Концепция нео-османизма … подразумевает под собой связь внешней политики современной Турции с историческим наследием османов и ее направленность на возврат "оттоманского прошлого" … . … Основными направлениями стратегии нео-османизма являются Ближний Восток, Северная Африка, Центральная Азия, Кавказ, Крым и Балканы.; Нео-османизм (нео-оттоманизм) - политическая идеология в Турции. Ее содержание заключается в наращивании политического влияния Турции в странах, ранее входивших в состав Османской империи, преемником которой рассматривается современная Турция.



Вот той самой частью, которая включает Центральную Азию в проект Ново-османской империи, пугают народы Центральной Азии. Это жупел. Хотя, ради справедливости, нужно признать, есть у турок тенденция считать себя главными. Оставив на время нео-османизм, поговорим об османах.



Принимая методологию, что Российская Федерация – это преемница Российской империи, можем утверждать, что современная Турция – преемница Османской империи. Далее нужно принять вывод, что империи расширяются. Иначе окажется, что мы применяем двойные стандарты.



Проводится артподготовка – общественное мнение обстреливается громкими и негромкими "рупорами Кремля" "пугалками" нео-османизма, пантюркизма и "Великого Турана". Пугают именно тем пониманием нео-османизма, в котором указывается на распространение доминирования Турции в Центральной Азии.



Нео-османизмом пугают в основном печатные "рупоры Кремля". Но всплеск на ТВ произошел, когда Р.Т. Эрдогану вручили карту тюркского мира. Сама карта – просто карта расселения тюркских народов. Можно найти десятки таких карт в Интернете в отношении любого народа, этноса. И вот пошло – Эрдоган, нео-османский султан претендует на российские земли. Тон задал Д. Песков, как тюрколог, утверждая, что центр тюркского мира в России, на Алтае. Это что понимать под центром. Если место зарождения, то Д. Песков, как тюрколог, прав. Но когда тюркский этнос зарождался на Алтае, не то что России, Руси и в помине не было.



На "Вечерах" "вписался" С. Михеев. Он вдруг вспомнил, что в России, кроме русских, живут тюрки. Он даже вспомнил, что большая часть тюрок – мусульмане. С. Михеев даже упомянул, что мусульмане чтят Иисуса, как пророка. (Что правда, и К. Шахназаров об этом и раньше говорил.) Михеев пошел еще дальше. Он утверждал, что мусульмане признают Библию и Евангелие. Тут он перегнул палку. В мусульманском учении иудеи и христиане, действительно, люди писания, люди Книги, но иудеи исказили Тору, а христиане вообще утеряли послание Бога. Существующие Евангелия – не слово Бога, каким является Коран, а просто жизнеописания Иисуса.



Тему подхватил Геворг Мирзаян: "Центр тюркского мира – это Россия" (https://centrasia.org/newsA.php?st=1637668320). По каким параметрам центр? Тюркские республики номинально республики, а юридически приравнены к областям. Или они признаны государствообразующими этносами? Или мусульманство признано культурообразующей религией? Г. Мирзаян выступил против проведения аналогии между "тюркским миром" и "русским миром". Три "волнореза" разбивают эту аналогию, по его мнению. Первый – лингвистический. Действительно, в русском языке "турки" это национальность, основной этнос Турции, а "тюрки" это все этносы, говорящие на тюркских языках. Действительно, на турецком все тюрки "türk", и турки тоже "türk", но на азербайджанском и туркменском то же самое - "türk", по-киргизски - "түрк" (произносится так же как турецкое слово). Когда требуется, делается различие между тюркскими народами, например, "Osmanlı Türkleri", "Azeriler, Azerbaycan Türkleri" и далее по списку. (Лингвистическое возражение основано на мнении Владимира Аваткова, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, доцента Дипломатической академии МИД России.) Второй убийственный волнорез, по версии Г. Мирзаяна, терминологический. Якобы, нельзя "тюркский мир" считать аналогичным "русскому миру". Оказывается, "русский мир" это когда Москва берет на себя ответственность за русских. Здесь доктор Мирзаян взял самое узкое понимание термина "русский мир". Но более распространенное понимание – везде, где есть русские это русский мир. Г. Мирзаяну конечно известна публикация В. Путина с утверждением, что русские и украинцы – один народ. Ну и белорусы – один народ. При гегемонии русских – великороссы, малороссы, белороссы, ведь Россия – империя. Из недавних высказываний С. Лаврова: "НАТО стала осваивать земли, оставшиеся бесхозными после развала СССР", "…наш многонациональный русский мир"… (Справедливости ради скажу, что Г. Мирзаян анализом показал, что мигранты из Центральной Азии не виноваты в росте преступности. Их вклад не велик и он связан с нарушением миграционного законодательства, рост количества насильственных преступлений – дело коренных россиян.)



Недавно появился перл в плане доминирования. Его произвела М. Симонян в связи с событиями в Казахстане. "Маргарита Симоньян предъявила требования властям Казахстана. Их она опубликовала на личном канале в Telegram вечером 5 января. Симоньян хочет выполнения режимом в Казахстане шести "условий" в обмен на военную помощь в разгоне массовых протестов. Речь о полной русификации страны. 1. Признание оккупированного Крыма российским. 2. Вернуть в обиход кириллицу. 3. Сделать русский язык вторым государственным. 4. "Оставить в покое" русские школы. 5. Истребить в стране "антироссийские НКО" (некоммерческие организации). 6. "Братская" к России внутренняя политика без сотрудничества с националистическими силами. "Ибо неча"." (https://centrasia.org/news.php?st=1641535200) Маргарита Симоновна, скажите, что это фальшивка.



Третий "волнорез" Г. Мирзаяна дипломатический. Основан на том, что подарки, фото с президентами согласуются с протоколом. То есть, Р.Т. Эрдоган знал о карте и согласился на фото. Не буду гадать, была ли карта картой турецкого мира, тюркского мира или просто расселением тюрков. Г. Мирзаян пишет, что преподнесут, что сфотографируют - все согласуется с протоколом. Ну, ему лучше знать. Но в России есть поджигатель В.Р. Жириновский, который не только возглавляет партию, но и фракцию этой партии в Государственной Думе России.



Еще один поджигатель – С. Багдасаров. В отношении Украины, государств, бывших республиками CCCР, он предлагает создавать пророссийские ячейки, приводя при этом в пример Иран с его "Хамас" и другими шиитскими формированиями, которые, по словам Багдасарова, образуют пояс безопасности. И вообще, "это все наши земли". Багдасаров, вообще, вспомнил В.В. Путина, который однажды сказал, что при развале СССР образовались квази-государства. И Багдасаров истолковал это как прямое указание спецслужбам к действию. К сожалению, я не знаю, что кто-либо из руководителей пост-советских государств выразил неудовольствие таким заявлением. Кроме того, В.В. Путин сказал "Зачем нам такой мир, где нет России?" То есть, Путин готов сжечь мир, уничтожить человечество, если в мире нет России, как он ее представляет? И еще утверждение: "Они сдохнут, а мы попадем в рай". Если война, "сдохнут" все, а в рай отбирают индивидуально.



С. Багдасаров не одинок. "Работать с русскими на севере Казахстана, усиливать их позиции в местных властных структурах, финансировать, обучать …" Это некто Дм. Бахур (https://centrasia.org/news.php?st=1641416460) И снова возникает вопрос, как относиться и русским, или шире, к русскоязычным, в бывших советских республиках, если им внушают, что их отечество Россия ("наши соотечественники за рубежом"), из них будут образовывать ячейки, сними будут работать и формировать "пятые колонны"?



И еще есть разжигатель. Это Е. Сатановский. Если В. Жириновский недавно стал призывать бомбить Киев, Вашингтон, Е. Сатановский сделал это намного раньше. "Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему – и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными." "Если есть музей или собор – не надо, нехорошо. Конгресс США – давно пора, но здание жалко." https://centrasia.org/newsA.php?st=1597920000 Это у него юмор такой. При этом прекрасно зная, что "ответка" полетит еще до того, когда разберутся, что заряд был маленький, а место пустынное. А чтобы его не забыли, недавно еще раз предложил наносить превентивные удары. И привел в пример войну Судного дня Израиля. О господствующей морали Израиля я уже говорил. В этой морали позволительно уничтожать стариков, детей врага.



Выделение русской нации (или этноса, если хотите) идет уже давно. Я уже об этом писал: через формулировку, что русские – государствообразующая нация, русское православие – культурообразующая религия. (Как будто есть религия, которая не образует культуру.)



"Рупоры Кремля" выступают не только на ТВ, они публикуют заметки, и на данном сайте. Например, один из "рупоров Кремля" с греческим (по происхождению) именем Константин и подозрительно нерусской фамилией Душенов (хотя какое обидное слово не дается человеку в фамилию) заканчивается свои публикации лозунгом "Мы русские, с нами Бог". Тут он слегка ошибается. Тот бог, который выбрал себе один народ и убедил этот народ выбрать его, это не Бог-отец, и не Бог-сын, и не Бог-дух святой.



Дальше – больше.



Некто Тимур Шерзад (каких только фамилий не бывает у русских) раскрывает нам секрет исторического выживания России. (https://centrasia.org/newsA.php?st=1636130760) Широкими мазками нарисовав картину становления Российской империи аж с татаро-монгольского завоевания Руси, ее "вдохи" и "выдохи" (по Соловьеву), положительно отнесясь к тому, что центр "огнем и мечом" вернул земли, которые "схватили" суверенитета "кто сколько мог утащить" после революций 1917 года, наконец, выдал тот самый секрет. Стоит привести целиком.



"Если она желает иметь максимально удобные позиции при столкновении с неизбежными (и подчас очень жестокими) испытаниями, то ей следует не только сохранять, но и укреплять единство и монолитность проживающих в ней людей. Говорить, на какой основе этим следует заниматься, излишне – выбор тут невелик. Стержневую, национальную, идентичность даже технически будет проще и эффективнее укреплять на базе идентичности подавляющего большинства граждан. А кто это большинство в России, все и так знают."



Поскольку дорогой Шерзад положительно относится к возвращению земель "огнем и мечом", естественно предположить, что он не исключает применения метода и в будущем. "Тянуть и не пущать." Ну а что такое консолидация и единая идентичность на основе большинства? Это значит все, кто не большинство, должны идентичность поменять. Это называется ассимиляцией. Тимур Шерзад и мысли не допускает, что идентичность может быть многоуровневой.



Д. Куликов, в том же плане ассимиляции, вообще придумал понятие "русский в широком смысле", то есть достаточно почувствовать себя русским. (Ну как на Западе – достаточно ощущать себя женщиной, и это женщина). Нация не совсем этническое понятие, возможно совсем не этническое. Воспитание, образование, внешнее влияние может из представителя любой одной нации сформировать самосознание представителя другой нации. Наглядный пример – Николай Васильевич Злобин. Он больше американец, чем некоторые урожденные американцы.



Еще одно утверждение рупоров Кремля, которое нас касается, это "Россия не была колониальной державой". Так недавно сказал Яков Кедми с видом, не допускающим сомнений. Подхватил В. Соловьев. Эти господа, видимо, полагают, что колония – это если она расположена за морем. Отнюдь не так. Народ колоний не имеет всех прав, котороми пользуются граждане (подданные) метрополии, и из них вывозят сырье, а завозят готовую продукцию. О том, что фабричный текстиль, завозимый в Индию, разорил индийских ткачей знают, наверное, все. То же происходило в Средней Азии. Вывозили хлопок, завозили ткани. Это один пример. Не случайно, завоевание Средней Азии случилось в период гражданской войны в США. Импорт американского хлопка упал, цена подскочила, что грозило банкротсвом текстильным предприятиями России, в то время основной отраслью промышленности. После нескольких неудачных попыток проникнуть в, завоевать Среднюю Азию, генералу Скобелеву удалось захватить часть Средней Азии. Несколько слов о методах ведения войны: "Черняев прервал коммуникации и водоснабжение Ташкента." "В ночь на 15 июня 1865 года русские войска внезапно овладели одним участком стены и ворвались в город. Превосходство европейской организации сказалось в уличных боях – русские войска методично очищали квартал за кварталом. Примерно 15 тысяч защитников Ташкента забаррикадировались в центре города. Тогда Черняев приказал поджечь близлежащие кварталы.



Блокированные пытались неоднократно прорваться сквозь кольцо огня, но неизменно натыкались на русские стрелковые цепи. К утру 16 июня все было кончено." (https://centrasia.org/newsA.php?st=1642889340) Это к вопросу об особой гуманности отношения русских завоевателей к покоренным. Через некоторое время "верный продолжатель дела", генерал Кауфман истребил туркменский род иомудов при покорении Хивы.



И перед лицом пропагандируемого расширения Российской империи и необходимости сохранения идентичности что делать тем народам, которые рядом с Россией? Объединяться и противостоять расширению Российской империи на свою территорию и ассимиляции, сохранять свою идентичность.



Первое, центрально-азиатские государства должны интегрироваться экономически, политически, включая военную интеграцию. Должно быть наднациональное образование без доминирования какого-либо государства. Я говорю здесь о центрально-азиатской интеграции, не тюркской. То есть, участником интреграции может быть и Таджикистан. В. Жириновский прав, регион богат многими ресурсами. В частности, Казахстан: вторые по величине запасы урана (первое место в мире по добыче), хрома, свинца и цинка; третьи по величине запасы марганца; пятые по величине запасы меди; и входит в первую десятку по запасам угля, железа и золота. Страна занимает 11-е место по величине разведанных запасов нефти и природного газа. Кыргызстан: месторождения благородных, цветных и редких металлов, нерудного сырья, топливно-энергетических ресурсов. В числе основных видов полезных ископаемых: золото, ртуть, сурьма, руды редкоземельных элементов, олово, вольфрам, уголь, нерудное сырье Таджикистан: одно из крупнейших в мире месторождений серебра. Также Таджикистан богат месторождениями драгоценных камней, урана (по некоторым данным, 16 % мировых запасов), золота, угля, алюминиевыми и полиметаллическими рудами. Туркменистан: нефть и природный газ (четвертое место в мире), сера, свинец, мирабилит, йод, бром. Узбекистан: в числе мировых лидеров по обеспеченности запасами золота, серебра, вольфрама и фосфоритов, калийной соли, редкоземельных металлов и других ценных минералов, по разведанным запасам золота на 4-м, урана - на 7-м, молибдена - на 8-м, по подтвержденным запасам меди - на 10-м, природного газа - 14-м месте в мире, по добыче кадмия - на 3-м, урана - на 6-м, золота и природного газа - 8-м месте, а также среди 15 крупнейших на планете стран по добыче молибдена.



Промышленность тоже достаточно развита и имеется большой потенциал. Отличный потенциал сельского хозяйства. У Кыргызстана и Таджикистана еще и большой потенциал гидроэнергетики. Интеграция решила бы возникшую с независимостью проблему накопления воды и выработки электроэнергии. "Равнинным" республикам вода нужна для сельского хозяйства летом, следовательно, горные республики должны накапливать воду зимой. Им же самим нужно вырабатывать больше электричества именно зимой, следовательно, накапливать воду летом.



Население 77 миллионов. Половине населения России, против примерно четверти в случае наиболее населенной республики Центрально Азии, Узбекистана. ВВП почти 200 млрд. долларов США. ВВП России почти полтора триллиона долларов США. Население Турции почти 85 млн. человек, ВВП около 800 млрд. долларов США.



Исторический шанс интеграции был упущен в 1991 году после "сходняка" в Беловежской Пуще. Руководители Центрально-азиатских республик собрались в Ашхабаде обсудить что делать. В недавних публикациях по поводу 30-летия тех событий было упомянуто, что вариант создания содружества центрально-азиатских республик рассматривался. Против, оказывается, как в тех же публикациях раскрывается, выступил Н. Назарбаев с доводом, что в этом случае начнется война славянских республик против тюркских. С чего бы это? Позволяло ли положение в России, Украине и Белоруссии это? И не сами ли эти беловежские "деятели" объявили образование Содружества Славянских Республик?



Второй план – тюркская интеграция. Я не противопоставляю тюркскую интеграцию центрально-азиатской. Для сравнения – БРИКС не против ШОС. Не буду приводить подсчет ресурсов и населения. Ясно, что они вполне конкурентосповобны. Именно тюркская интеграция вызывает сильное неприятие у строителей новой Российской империи. Пугают нас гегемонией Турции (см. выше). Не отрицая, что есть гегемонистские настроения и политики в Турции, хочу выразить уверенность, что есть и трезвомыслящие люди как в Турции, так в странах Центральной Азии. И даже вне этих стран. Арман Ванескегян пишет: "Но точно Казахстан, Кыргызстан, Туркмения и Узбекистан и даже Таджикистан не согласятся положить свою государственность на алтарь своеобразного "тюркского самосознания"." (https://ru.armeniasputnik.am/20211119/karta-tyurkskogo-mira-bakhcheli-poka-dlya-vnutrennego-polzovaniya-no-erdogan-ne-dremlet-35556374.html) Но он предупреждает: "Эрдоган не дремлет."



Но тюркское самосознание нужно развивать. Не "своеобразное", а истинное. Оно должно предполагать сознание свое, национальное, и наднациональную принадлежность широкой тюркской общности. Процесс создания идеологии сближения ни шатко ни валко со времени приобретения независимости стран региона. Проводилась ННО и энтузиастами. Из ННО, наверное, самым значительным является Тюркская академия. В последние годы процессы интеграции ускорились. Совет тюркоязычных государств преобразован в Организацию тюркских государств. Одобрен и стал применяться учебник общетюркской истории, разработанный Тюркской академией.



Кстати, по поводу Совета тюркоязычных государств было предложение собрать совет ираноязычных государств, совет славянских государств. (https://centrasia.org/news.php?st=1642831260) Только приветствую.



Существует возможность использования языковой и культурной близости в целях консолидации Центрально-азиатских стран. Языковый проект называется язык Ортатурк. Суть в том, что предлагается создать общетюркский язык при помощи математически взвешенного отбора единиц тюркских языков. Этот язык, будучи равноприближенным ко всем тюркским дает возможность применения нейтрального языка в межреспубликанском общении. Такой язык создает обширное информационное пространство, Например, многократно расширяется аудитория кинематографической продукции, что немаловажно в условиях рыночной экономики. В области культуры выдвигается концепция усредненного этнолингвопанизма. Здесь можно тем же способом математически взвешенного отбора из вариантов создавать общетюркские варианты объектов нематериального культурного наследия, например, эпос.



В случае реализации проекта с языком ортатурк следует позаботиться о том, чтобы не исключить Таджикистан из объединения. Мерой препятствующей разъединению могло бы быть введение в определенной мере ортатурк-таджикского двуязычия. Традиционно, в течение веков в южной части Центральной Азии наблюдалось тюркско-таджикское двуязычие.



В Центрально-азиатской аналитической сети (CAAN) была дискуссия "Пять стран или один регион". Имелись в виду Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Эта дихотомия не верна, это и пять стран и один регион. В этом регионе есть, как и все предпосылки для объединения в региональную структуру, так и исторические и субъективные препятствия. Среди объективных предпосылок природное единство водно-энергетических ресурсов, разнообразие природных ландшафтов, диктующих виды хозяйствования, а также возможность внутрирегионального разделения труда. Также может сформироваться большой общий рынок, и зависимость от экспорта-импорта можно снизить. Стоит упомянуть и о повышении оборонного потенциала и финансовой выгоде, которые могут быть получены от того, что не будет необходимости охранять внутренние границы. В этом отношении нужна политическая воля руководителей.



Общая история в изобилии предоставляет события, процессы, явления как действующие в пользу объединения, так и в обратном направлении. Потенциал объединения немалый. Он обусловлен близостью языка и религии большей часть населения, близостью культуры, но его реализация зависит от общественного настроения.



Общественное настроение можно создать. Это дело журналистов, деятелей культуры и науки. Политическая воля для сближения, конечно, важна. Но общественное настроение может оказаться первичным по отношению к политической воле. Деятелям указанных областей деятельности было бы хорошо не выпячивать разъединяющие факторы в истории наших народов, а всячески распространять знания об объединительном потенциале. Не могу не упомянуть существовавшее в период поздней перестройки и ранней независимости движение за консолидацию, которое называлось Народное движение Туркестана (хотя было бы правильно – Туркистан). Оно сошло на нет по объективным и субъективным причинам. Сейчас есть условия для его возрождения и создания других ННО, работающих в этом плане.



Следовало бы приближать системы образования, отказаться от трехъязычного образования, усиленного привлечения англо-саксов в систему образования, расширения обучения на английском языке.



Есть и третий план интеграции, по моему мнению. Это Евразийская интеграция. Непременным условием должно являться отказ от претензий на гегемонию любого из участников. Участие в ВТО и ЕЭС для центрально-азиатских стран – больше вреда, чем пользы. В подобных объединениях выигрывает государство с сильной экономикой. Это еще один довод в пользу укрупнения.



Вот таким видится желательное развитие – не империи, а сотрудничающие содружества.



P.S. Разразились события в Казахстане. И "рупоры Кремля" стали указывать на роль ОДКБ, подразумевая Россию, "дали по рукам Турции", "не Турция пришла на помощь, а Россия", провал многовекторности и т.д. и т.п. Почему не Турция, а ОДКБ? А почему нет, раз Казахстан – член этой организации? И почему "одновекторность" должна предполагать для каждой из центрально-азиатских стран отдельно зависимость от России, одновекторность может и должна быть центрально-азиатской, и в этом качестве, интегрированной Центральной Азии, отношения с Россий и другими государсвами. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644496260

