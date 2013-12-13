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|Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев
20:54 11.02.2022
Ерлан Бекхожин покинул пост председателя правления главного Казахстанского нацинформагентства "Хабар". Исполняющим обязанности "Хабара" остался 1-й заместитель Р.Кертаев. О причинах отставки Е.Бекхожина не сообщается.
БЕКХОЖИН Ерлан Халижанович
(06.05.1963 - ..]
Родился в городе Чимкент.
Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985 г.), Центрально-Азиатский университет (2000 г.), журналист, академик Академии журналистики Республики Казахстан.
С 1985 г. по 1992 г. – ведущий информационной программы "Панорама дня" Казахского радио.
С 1992 г. по 1994 г. – комментатор, заместитель главного редактора информационных программ Казахского телевидение.
С 1994 г. по 1996 г. – ведущий информационных программ Агентства "Хабар";
С 1996 г. по 1997 г. – автор и ведущий информационной программы "Жеті күн" Агентства "Хабар"
С 1997 г. по 1998 г. – ведущий программы "Вместе" МТРК "Мир" на ОРТ.
С 1998 г. по 2003 г. – директор МТРК "Мир" в Республики Казахстан.
С 2003 г. по 02.2009 г. – генеральный директор ТОО "Литер-Media", которое с 2004 года выступало учредителем республиканских ежедневных газет "Айкын" и "Литер".
председатель редакционного совета газет "Литер" и "Айкын".
С февр. 2009 - 19 авг. 2019 - руководитель телерадиокомплекса (ТРК) президента Казахстана
с 19 авг. 2019 - 11 февр. 2022 - председатель правления агентства "Хабар",
"Заслуженный деятель Казахстана" (13.12.2013)
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Кертаев Ринат Думанович
(23.04.1983, Жамбылская область
окончил КазНУ им. аль-Фараби (2005), специальность "Связи с общественностью"
Продюсер редакции развлекательных программ на казахском языке АО "Агентство "Хабар" (2006-2010);
Редактор-аналитик отдела новостей АО "Агентство "Хабар" (2010-2011);
Генеральный продюсер отдела производства программ канала "Хабар" (2011-07.2016);
Директор телеканала "Хабар", Заместитель, Первый заместитель Председателя Правления АО "Агентство "Хабар" (с 04.07.2016)
награды: орден "Құрмет" (12.2019);
Нагрудные знаки: "Ақпарат саласының үздігі" Министерства по инвестициям и развитию РК, совета Межпарламентской ассамблеи СНГ "За заслуги в развитии печати и информации";
Государственная премия "Дарын";
Грант Президента РК