Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев

20:54 11.02.2022

Ерлан Бекхожин покинул пост председателя правления главного Казахстанского нацинформагентства "Хабар". Исполняющим обязанности "Хабара" остался 1-й заместитель Р.Кертаев. О причинах отставки Е.Бекхожина не сообщается.



БЕКХОЖИН Ерлан Халижанович

(06.05.1963 - ..]

Родился в городе Чимкент.



Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985 г.), Центрально-Азиатский университет (2000 г.), журналист, академик Академии журналистики Республики Казахстан.



С 1985 г. по 1992 г. – ведущий информационной программы "Панорама дня" Казахского радио.

С 1992 г. по 1994 г. – комментатор, заместитель главного редактора информационных программ Казахского телевидение.

С 1994 г. по 1996 г. – ведущий информационных программ Агентства "Хабар";

С 1996 г. по 1997 г. – автор и ведущий информационной программы "Жеті күн" Агентства "Хабар"

С 1997 г. по 1998 г. – ведущий программы "Вместе" МТРК "Мир" на ОРТ.

С 1998 г. по 2003 г. – директор МТРК "Мир" в Республики Казахстан.

С 2003 г. по 02.2009 г. – генеральный директор ТОО "Литер-Media", которое с 2004 года выступало учредителем республиканских ежедневных газет "Айкын" и "Литер".

председатель редакционного совета газет "Литер" и "Айкын".

С февр. 2009 - 19 авг. 2019 - руководитель телерадиокомплекса (ТРК) президента Казахстана



с 19 авг. 2019 - 11 февр. 2022 - председатель правления агентства "Хабар",



"Заслуженный деятель Казахстана" (13.12.2013)



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Кертаев Ринат Думанович

(23.04.1983, Жамбылская область



окончил КазНУ им. аль-Фараби (2005), специальность "Связи с общественностью"



Продюсер редакции развлекательных программ на казахском языке АО "Агентство "Хабар" (2006-2010);

Редактор-аналитик отдела новостей АО "Агентство "Хабар" (2010-2011);

Генеральный продюсер отдела производства программ канала "Хабар" (2011-07.2016);

Директор телеканала "Хабар", Заместитель, Первый заместитель Председателя Правления АО "Агентство "Хабар" (с 04.07.2016)



награды: орден "Құрмет" (12.2019);

Нагрудные знаки: "Ақпарат саласының үздігі" Министерства по инвестициям и развитию РК, совета Межпарламентской ассамблеи СНГ "За заслуги в развитии печати и информации";

Государственная премия "Дарын";

Грант Президента РК