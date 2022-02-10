Истерическая борьба с памятниками на Украине продолжается

16:58 12.02.2022

На Украине продолжается бескомпромиссная и безумная борьба с памятниками, олицетворяющими общую историю с Россией. После "ленинопада", когда к несчастью для "патриотов" по стране закончились все памятники Ленину и дальнейшего планомерного уничтожения памятников советским военным, партийным и государственным деятелям, дошла очередь и до исторических деятелей Российской Империи...



Первым не повезло бюсту прославленного российского полководца, победителя Наполеона генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813), который был демонтирован в городе Броды, Львовской области под восторженные вопли толпы: "Слава Украине! Героям слава!". В 2015 году дошла очередь до уничтожения в Одессе изящного памятника Великому князю Константину Константиновичу (1858-1915), человеку, стоявшему у истоков создания Одесского кадетского корпуса, в стенах которого располагается ныне Военная академия.



Ну а теперь "патриоты" добрались и до памятника гениальному полководцу, не проигравшему в своей жизни ни одного сражения генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову (1730-1800). С этим памятником вообще случилась довольно интересная история...



Изначально, в 1974 году, памятник был установлен в Киеве, перед главным входом в Суворовское училище. После развала СССР Киевское Суворовское военное училище было переименовано в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, но памятник все же оставили. В 2015 году его стыдливо прикрыли конструкцией из досок, на которые навесили баннер с изображением Ивана Богуна. В 2018 году демонтажа памятника потребовал вице-премьер Украины по культуре Вячеслав Кириленко и на следующий год монумент "депортировали" в Полтаву, где в конце концов установили во дворе Полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации.



Но и тут еще не успокоились национально-озабоченные активисты. Директор одиозного Украинского института национальной памяти Антон Дробович обратился к руководству музея с призывом окончательно ликвидировать памятник полководцу, назвав его "одним из элементов советской агитации и пропаганды". К этому "авторитетному" мнению тут же присоединились местные подпевалы. Представитель этого же самого института в Полтаве, человек с "говорящей" фамилией Олег Пустовгар заявил буквально следующее: "Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее - Российской империи. Украина имеет своих исторических героев. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд, исследованных учеными фактов". Заведующая кафедрой истории Украины Полтавского педагогического университета Людмила Бабенко вообще обвинила Суворова в "военных преступлениях против человечности на территории Украины" и "геноциде поляков" (Sic!).



В итоге всей этой политической вакханалии в начале февраля этого года с постамента была повалена бронзовая скульптура полководца и увезена в неизвестном направлении. Не успокоился, однако упомянутый выше Пустовгар, который заявил, что с уничтожением памятника Суворову Полтава перестает быть "оазисом коммунистической символики и топонимики", но "только на Полтавщине, в разных громадах насчитывается 27 названий улиц, переулков, площадей в честь этого деятеля Российской империи и палача украинского и польского народов".



Какое отношение имеет Суворов, Кутузов и Великий князь Константин из династии Романовых к коммунистической символике и идеологии, с которой в рамках политики "декоммунизации" так яростно борются эти неучи им видимо даже в голову не приходит. Если уж быть объективными, то именно благодаря Суворову, а также Румянцеву, Потемкину и Кутузову, отвоевавшим эти земли у турок (вместе, кстати, со славными запорожскими казаками) нынешняя Украина имеет в своих пределах такие города, как Измаил, Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), Одессу, Очаков, Екатеринослав (ныне Днепр), Николаев, Херсон, Александровск (ныне Запорожье) и множество других. И по справедливости, они не воевать с их памятниками должны, а бережно сохранять их и скромно возлагать букеты к постаментам.



И на словах ненавидя большевиков, на деле эти паны-украинизаторы, действуют точно такими же большевицкими методами, стараясь полностью зачистить подконтрольную им территорию от свидетельств предыдущих властей - снося памятники, переименовывая улицы, поселки и города и лишая тем самым местное население исторической памяти.



Суворов, после сноса его монумента в Полтаве не станет менее великим, само же уничтожение памятника ему лишь доказывает, что нынешние украинские власти, прикрывающиеся лозунгами "декоммунизации", на самом деле неизлечимо больны пещерной русофобией и фанатично, с пеной у рта, борются со всем русским и российским на этой несчастной и красивой земле. И жалко становится Украину и обидно за нее...



Максим Ивлев, Наталья Пономаренко