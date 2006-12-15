Умер экс-МВД Кыргызстана в 2008-2010 гг. генерал Молдомуса Конгантиев

23:09 12.02.2022

В городе Ош от инфаркта скончался



КОНГАНТИЕВ Молдомуса Ташболотович

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[31.03.1958 - 12.02.2022]

Род. в гор. Майли-Сай Ошской (ныне Жалалабадской) обл. Кыргыз.



Окончил заочно юрфак Киргизского госуниверситета (1989 г.), юрист-правовед .



Милиционер, помощник дежурного, милиционер-дежурный ОВД Майлисайского горисполкома (1979-85 гг.); участковый инспектор ИДН, оперуполномоченный ОУР, БХСС ОВД Узгенского райисполкома (1985-88 гг.); оперуполномоченный БХСС ОВД Кара-Суйского райисполкома (1988-90 гг.); ст. оперуполномоченный ГБХСС ОВД Базар-Коргонского райисполкома (1990-91 гг.); начальник ОБЭП, зам. начальника УВД гор. Джалал-Абад (1991-95 гг.); на различных должностях в УВД Джалал-Абадской обл. (1995-1999 гг.); начальник отдела Межрешионального управления по Ошской и Джалал-Абадской областям МВД КР (1999-2000 гг.); зам. начальника по кадрам ОВД Сузакского района Джалал-Абадской обл. (2000-2001 гг.); нач. отделения, начальник ОВД ДОВД на транспорте г. Джалал-Абад (2001-2004 гг.); начальник линейного отдела/ транспортной милиции Джалал-Абадского обл. УВД (2004-2005 гг.); начальник УВД гор. Бишкек (2005 г.); зам. МВД КР (2005 г.); нач. УВД гор. Бишкек (2005-2008 гг.).



С 14 января 2008 - апр. 2010 - министр внутренних дел КР.



Во время беспорядков в Таласе 6-7 апр. 2010 г. схвачен и зверски избит протестующей толпой. Выкуплен и переправлен на автомашине женой в Казахстан, затем в Москву, экстрадирован обратно, однако с разрешения Временного правительства выехал опять на лечение в Москву. В одной из клиник ему поставили кетановую сетку на правой сторону головы. В начале июля 2010 г. вернулся в КР. 18 июня 2018 года ГСУ ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного Генеральной прокуратурой КР в 2010 году уголовного дела в отношении бывшего министра внутренних дел КР М.Конгантиева, по признакам

преступлений, предусмотренных ст. 305 ч.2 и ст.316 ч.1 УК КР, принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях М.Конгантиева состава преступления. 5.07.2019 полностью оправдан Бишкекским судом. 2.06.2020 аналогичное решение вынес Верховный суд.



Женат. Дочь - замужем (с 08.2006) за сыном депутата Жогорку Кенеша Арапбая Толонова. Старший брат - генеральный прокурор КР Камбаралы Конгантиев.

Сын - Автандил Конгантиев - заместитель начальника таможни "Северная", в 01.2019 г. был избит у одного из ресторанов, расположенных в селе Лебединовка



Генерал-майор милиции (15.12.2006)



Награды:

15.10.2008 - нагрудный знак "Билим беруу отличниги" ("Отличник образования КР") (за большой вклад в развитие системы образования и воспитания молодежи Кыргызстана).



Умер в г. Ош от инфаркта