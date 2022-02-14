Возрождение традиций ведения сельского хозяйства в Таджикистане, - Камолидин Сирожидинов

14:20 14.02.2022 Возрождение традиций ведения сельского хозяйства в Таджикистане - веление времени.



В Таджикистане, как и по всей Центральной Азии сельское хозяйство вовлечено в систему рыночных отношений. Вместо упраздненных колхозов и совхозов с крупными земельными наделами, образовались десятки тысяч по сути мелкие фермерские хозяйства, созданы и функционируют около 350 Ассоциаций водопользователей (АВП). Кстати говоря, это уже четвертая по счету (за последние 100 лет) земельно-водная реформа, массовая коллективизация, деколлективизация - преобразование сельских земледельческих хозяйств.



Уровень развития рыночных производственных отношений в сельском хозяйстве, уровень индустриализации сельскохозяйственного производства, объем капиталовложений, степень производственной специализации, товарность, интенсивность межотраслевых и межхозяйственных связей до сих пор являются очень низкими. По этой и многим другим причинам большинство новых хозяйств и АВП оказались экономически не жизнестойкими.



В текущем, 2022 году в Таджикистане планируется освоит 1,4 тыс. га новых орошаемых земель с проведением основной (капитальной) планировки и намечается улучшить мелиоративное состояние около 10 тыс. га земель. Нынче, как и прежде, быт и все жизненные интересы сельского населения Таджикистана, составляющего более 70% населения страны берут свои корни в земледелии.



Какими должны быть на взгляд автора основные направления земельной политики на современном этапе доиндустриального развития сельского хозяйства Таджикистана? Предлагаемая статья освещает этот вопрос.



В Таджикистане, главной задачей земельной политики, по мнению автора, должно быть насаждение в дальнейшем и поддержка подлинно семейных дехканских хозяйств, а не фермерских. Семейное дехканское хозяйство - это хозяйство, построенное на капитале, основанное на возделывании земельного надела не вызывающего потребности в постоянной наемной рабочей силе, обеспечивающее при любом методе обработки почв непрерывность плодородия государственных земель, предоставленных в пользование, использующее любую систему земле, - водопользования, осуществляющее производство растительной продукции при высоких и постоянных урожаях и оплачивающее государству соответствующие налоги и сборы.



Отмечу, что дехканское хозяйство это не личное подсобное сельское хозяйство, не приусадебный участок, не арендная форма землепользования, тем более не фермерское хозяйство, а совершенно иная категория хозяйств, соответствующая вековым сугубо центрально-азиатским традициям ведения сельского хозяйства. Здесь совершенно другие традиции ведения хозяйства.



Превосходство семейных дехканских хозяйств доказано историческими фактами. Несмотря на многие тяжелые испытания, перенесенные в течение продолжительного исторического времени (более тысячи лет) дехканское хозяйство до середины 20-х годов прошлого столетия сохраняло свою жизненность. Приемы земледелия на дехканских хозяйствах значительно отличались от приемов земледелия западных фермерских и других категорий хозяйств. Характерной особенностью являлось раздробленность земли (надела) на мелкие парцеллярные участки размером от 0,3 до 0,8 га с постоянными валиками которая и составляла основу системы земледелия.



Было большее постоянство в распределении культур основанное на некоторых прочных хозяйственных началах, общих для всех хозяйств. Большая часть хозяйств (90%) владело посевной площадью от 2 до 3 га. Участок имел постоянный арык вдоль которой высаживались и выращивались деревья.



Потери воды на фильтрацию в ирригационных системах того времени были большими (30%). Эти системы были построены не рационально, в головах каналов отсутствовало регулирующие сооружения и совершенно отсутствовали дренажные и даже сбросные каналы. Вследствие этих недостатков следовало бы ожидать скорого заболачивания и засоления поливных земель и катастрофического падения урожайности.



Из исторической литературы по ирригации известно, однако, что оросительные системы продолжали благополучно существовать и успехи земледельческого искусства поражали своими результатами: урожаи были по мерилам тех лет высоки, качество продуктов - превосходное, непрерывность плодородия почв - совершенная. Культурные растения являлись первоклассными в селекционном отношении, что свидетельствовало о высоком их совершенстве.



Имевшая место в дехканских хозяйствах того времени малоземелье не являлось следствием недостатка земли или ее неправильного распределения. Оно вытекало из самой сущности установившейся системы земледелия, составленных из многочисленных и очень тонких частей, увязанных со всеми факторами внешней среды.



Первейшая цель земледельческого искусства - сохранение за сельскохозяйственными землями неиссякаемого плодородия достигалась: оптимальным распространением поливных земель в пределах площади командования оросительных арычных систем (до 60-65%), тщательной предпосевной обработкой почвы, надлежащим уходом за почвой в течение вегетации, далее самым орошением, т.е. способом вывода воды из источника, ее распределением, методами полива, которые представляли собой крупную и сложную работу, имеющую глубокую связь с земледелием. Данная внутренняя связь орошения с земледелием, в результате вековых наблюдений над последствиями орошения была дехканами подмечена и заучена. Единственная трудность при орошении заключающиеся в равномерном поливе различных частей поля была преодолена.



Осуществлялся полив без сброса воды, вдоль густо размещенных постоянных оросителей высаживались деревья. Поглощая грунтовую воду, деревья способствовали понижению уровня их и в то же время снижая скорость и силу ветра, уменьшая дефицит влажности приземного слоя воздуха уменьшали величину испарения воды с почвы. Экономилась вода и почва предохранялась от возможного, вторичного засоления. В этом играли серьезную весьма положительную роль постоянные валики втягивая соль к себе.



Изложенное выше обстоятельство дает основание утверждать, что дехканское хозяйство покоился на прочных и верных принципах. На форму и величину элемента площади при дехканской форме земле, - водопользования оказывали влияние требования ирригационного порядка, ведущее к ограничению размера поливных карт в зависимости от микрорельефа местности и способов полива. Следовательно, для дехканского хозяйства не имела существенного значения уклон местности и рельеф так как такое хозяйство могло использовать рельеф с большими уклонами путем применения соответствующих способов обработки почв и орошения.



Методика и техника орошения, система дехканского хозяйства, севооборот, способы обработки почвы вырабатывались практическим путем в течении тысячелетия, народом, который весь гений своего ума и творческие силы своих лучших людей направлял и посвящал усовершенствованию земледельческой культуры. Реформаторы прошлого века не должны были игнорировать тысячелетний опыт народа.



Таким образом, приемы земледелия, установленные практикой должны, были являться как общим принципом и руководящим началом для развития орошаемого земледелия и оросительных систем. Всякие нововведения, рекомендуемые практикой других стран, особенно практикой западных стран следовало применять в условиях Центральной Азии с большой осторожностью, после производства длительных и надлежащим образом поставленных опытов и наблюдений. Однако эти обязательные условия не были соблюдены.



Насильственная коллективизация, механически перенесенная в Центральную Азию, в совершенно иные исторические, экономические, социальные условия, в другие традиции ведения хозяйства уничтожила признаки многовекового кропотливого человеческого труда, ликвидировало дехканские хозяйства.



С конца 20-х годов прошлого века укрупнялись поливные карты, недостающие площади покрывались за счет внутрисистемных перелогов, что привело к нежелательным последствиям: к перегрузке естественного дренажа и к началу образования засоленных земель. Перегрузка естественного дренажа наступало постепенно, но стихийно.



С середины же 50-х годов прошлого столетия с целью рационального использования более мощных тракторов поливные земли вновь укрупнялись. Площади поливных карт увеличились до 20-40, 60 и даже до 100 гектаров. Вторично, густая сеть постоянных каналов-оросителей с большим числом древесных насаждений заменялись временной сетью, устраиваемый только на время поливов, выкорчевывались деревья.



Так, после вторичного укрупнения, размеры поливных участков по Вахшской долине Таджикистана составили: от 10 до 40 га - 87%, более 40 - 11% и только 2,2% - менее 2,2 гектаров. К 1960 году, спустя всего 5 лет после переустройства земли первой почвенно-мелиоративной категории с 37% сократились до 25% от орошаемого клина. По многим массивам был отмечен подъем уровня грунтовых вод. Величины оросительных норм возросли в 1,5 раза, что обусловливалась значительно возросшим уровнем инфильтрационных потерь с поля и наличием сбросов. Временные оросители без коль матирующей пленки давали большие потери воды.



Стремление подавать воду в достаточном количестве на разные части большого поля неизбежно приводило к переувлажнению. Повышался уровень грунтовых вод и ухудшался естественный дренаж, земли засолялись, подтапливались. Отсутствие лесонасаждений на поливных участках привел к усилению ветра, что являлось следствием увеличения испарения из почвы, которое привело к вторичному засолению, к развитию невиданных ранее ирригационной эрозии земель, вследствие чего из почв смывались значительное количество питательных веществ. Плодородие орошаемых земель катастрофически падала.



Резко, в 2 раза сократились также лесные ресурсы. Леса пахотных полей были дровяные и предназначались для удовлетворения потребностей сельского населения в древесине, которая использовалась для строительства жилищ, изготовления сельхоз орудий, на топливо. После переустройства резко ощутилось нехватка ресурсов древесного топлива. Земледельцы равнин вынуждены были заниматься поисками дров на все более значительных площадях, вырубать лес в горах, на крутых склонах.



В борьбе с засолением и подтоплением широко стало применятся мера исправления (в дехканском хозяйстве применялся мера предупреждения) - а именно устройство дренажа. Системы открытого дренажа легко обваливались (оползание откосов), размывались и густо зарастали сорными растениями, повышалась овражность.



Поскольку наши почвы при насыщении влагой плывут, в закрытой коллекторно-дренажной сети наблюдались засорение дрен вследствие этого промыва почвы водой, внутреннее сечение труб заполнялись корнями люцерны, которые проникая туда, сильно разрастались и образовывали сплошные пробки.



Дренажные системы действовавшие исправно содействовали выщелачиванию почвы и быстрому понижению ее плодородности. С целью успешного развития процесса восстановления плодородия почв и повышения урожайности начали широкомасштабное, в катастрофически повышенных дозах применение минеральных удобрений и ядохимикатов.



Масштабы химического воздействия на землю в пределах Таджикистана поистине были грандиозными. В конце 80-х годов прошлого века на поля вносились в масштабе республики более 200 тыс. тонн в год различных минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, пестицидная нагрузка на гектар пашни составляло 24 кг в год или всего 10 тыс. тонн в год на всю площадь обрабатываемых земель. Чрезмерное внесение в почву веществ, призванных повысить урожайность и чрезмерное увлечение химическими средствами борьбы с насекомыми привел к пагубным побочным последствиям.



Применяемые минеральные удобрения и пестициды нарушили биохимический баланс почвы и привели к гибели червей и других организмов, поддерживающих пористость почвы и ее аэрацию. Ведь, важнейшую рол играли почвенные организмы, которые не только фиксировали азот из воздуха в форме доступной для растений, но и стимулировали процессы разложения и, следовательно, образования гумуса, выполняли важную роль если даже она и механическая, функцию перемешивания почвы. Так, только дождевые червы могут переместить до 10 тонн почвы на гектар в год. Заглатывая и выделяя почву, они изменяют ее состав и структуру высвобождают питательные вещества для растений, препятствуют развитию утомления почвы.



Для поддержания активности этих почвенных тружеников прежними дехканскими хозяйствами вносились в почву органические удобрения (примерно 4-5 тонн на гектар в год), которые получали здесь же в хозяйстве, а почвенные организмы превращали ее в гумус.



В настоящее время, на орошаемых землях почвенные организмы абсолютно не развиваются, почвенная среда - безжизненная. В почве нет органических веществ (органика со скотного двора идет в основном на изготовление твердого топлива - кизяка), ее структура нарушена и никакие химические удобрения не помогают урожаю, они всего лишь замаскируют истощенность почв. При современных методах ведения сельского хозяйства некогда плодородные земли Яванской, Вахшской и некоторых других долин Таджикистана приходят в негодность. Из года в год становится невозможным поддержание их на предыдущем уровне. Из орошаемых земель равнин выжато больше того на, что был способен их природный потенциал. Словом, сняты сливки с земли. Сейчас уже совершенно очевидным стал этот факт.



Что следует предпринять? Вполне очевидно также, что несмотря на все это, по сравнению с современным уровнем производство сельскохозяйственной продукции придется увеличить. Следуя привычным путем, этого можно добиться либо расширением обрабатываемых площадей, либо интенсификацией производства на уже возделываемых землях, либо осуществляя и то и другое одновременно. К сожалению такой путь порождает ряд проблем. Большинство наиболее подходящих для сельского хозяйства и водообеспеченных земель в стране уже используется. Поэтапное освоение в перспективе и включение в производство остающихся 300 тыс. га потенциально пригодных для орошения земель страны может обойтись слишком дорого. Освоение их гораздо труднее они требуют больших капитальных вложений при более низкой окупаемости и меньшей отдаче. Поэтому-то и страна богатая потенциальными землями, страдает от недостатка орошаемой земли просто в силу недостаточно быстрого ввода ее площадей.



Использование в больших объемах/количествах таких средств интенсификации производства сельхоз продуктов, как минеральные удобрения, ограничивается их высокой стоимостью. К тому же, повышение доз удобрений не дает соответствующей ожидаемой прибавки урожая. Учитывая ежегодный прирост населения (2%) и ограниченные возможности увеличения производства сельхоз продукции современными методами, дальнейшие усилия для решения проблемы следует нам направить на поиск новых путей. Следует, однако иметь ввиду, что на выбор нового пути использования земель окажет существенного влияния социальные факторы. Социальные факторы сводятся к занятости населения и необходимому количеству продуктов для пропитания населения страны.



Этот вывод имеет чрезвычайно важное значение. Во-первых, тем, что мы обязаны найти возможность обеспечить работой большее количество растущего сельского населения, чем сейчас. Во-вторых, тем, что прежде при Союзе ССР хорошо были развиты разнообразные торгово-экономические отношения между республиками. Любая отдельно взятая республика не обязательно должна была полностью обеспечивать свое население необходимыми продуктами питания, поскольку эти продукты доставлялись из других регионов. Однако распад СССР и последующее независимое 30-летнее развитие показал, что минимум основных продуктов питания, необходимых для населения страны, должны все же обеспечиваться посредством использования собственных земельных ресурсов. Поэтому определенную долю плодородной земли страны следует, как и сейчас продолжить использовать именно в этих целях, что весьма существенно с точки зрения экономического и социального развития и укрепления экономической независимости. Остальную площадь пригодную для сельхоза деятельности можно использовать для выращивания культур, предназначенных для экспорта.



При осознании главного назначения земли в роли кормильца, при внимательном и вдумчивом отношении к вековому опыту народа, при изучении традиций земледелия и принципов ведения хозяйства на основании научно установленных историко-географических данных приходишь к выводу о высокой степени целесообразности и необходимости возрождения семейных дехканских хозяйств.



Дальнейшая деградация земельных ресурсов - почвенная эрозия, падение почвенного плодородия, вторичное засоление и подтопление почвогрунтов не могут быть быстро остановлены в других условиях. Это вынуждает нас обратить внимание на качество земли, изменять формы орошения и землепользования. Значит вместо крупных карт полива и обработки должны быть использованы мелкие. Вопрос очень сложен и обширен. Скажем непременным условием возрождения подлинно семейных дехканских хозяйств является сооружение дополнительной обширной мелкой арычной ирригационной сети. Другое условие - финансовое. Мы подчеркнули в своем месте, что дехканское хозяйство должно быть построено на капитале.



В одно вновь созданное дехканское хозяйство должно быть вложено по нынешним меркам эквивалентно примерно 10 тыс. долл. США собственных капиталов семьи и до 30 тыс. долл. США и более долгосрочной ссуды. Кроме того, дехканин должен пользоваться большим краткосрочным кредитом. У него не должно быть недостатка в оборотных средствах. Следует помнить, что если семейное дехканское хозяйство будет иметь одну только землю около 3 га и воду для ее орошения, то он будет бессилен использовать рационально и то и другое и вероятно через 3-5 лет превратить свой надел в заросшую сорняками землю. Поэтому земледелец желающий создать дехканское хозяйство на вновь орошаемых или староорошаемых землях должен иметь не менее 10 тыс. долл. собственных средств, предназначенных для закупки инвентаря, сельскохозяйственной техники и транспортного средства. Средства нужны также для проведения текущих эксплуатационных планировок (выравнивание поверхности почвы для равномерного распределения воды по орошаемой парцеллярной площади), на зяблевую и предпосевную обработки почвы.



В дехканском хозяйстве присутствует интерес частного хозяина. В создании ценностей в этом хозяйстве, помимо воды и ирригационных сооружений, принимают участие труд земледельца и членов его семьи и как упомянули выше основные и оборотные капиталы, вложенные им в движимый и не движимый инвентарь (имущество). Роль труда и капитала очень велики и значительно превышают роль гидротехнических сооружений. Роль оросительных сооружений и систем в дехканском хозяйстве не является главнейшим, а характерным является интенсивное использование земель и человеческого труда продуктивность которого определяется волей дехканина к самостоятельной жизни. Человеческая рабочая сила - это то без чего невозможно обойтись в хозяйстве.



В дехканском хозяйстве используется каждый клочок земли, который, вообще, может быть использован. Уход за почвой краеугольный камень деятельности. В таких хозяйствах орошаемые земли дают более высокие и очень устойчивые урожаи. Условия ведения хозяйства, применяемые методы обработки и использования почв позволяют снимать 2-3 урожая в год, что равносильно удвоению посевной площади. Словом, широко применяются повторные и уплотненные посевы.



В этом заключается огромные резервы увеличения сельскохозяйственного производства, что особенно важно для нашей страны имеющей самые низкие по сравнению с другими странами Центральной Азии показатели обрабатываемой площади на душу населения.



Дехканские хозяйства являются относительно наиболее доходными хозяйствами. Валовая доходность на единицу обрабатываемой площади в два раза больше чем в крупных фермерских хозяйствах (меньшая доходность одного гектара в фермерском хозяйстве объясняется меньшей урожайности земли связанная с менее тщательной обработкой почвы).



В дехканских хозяйствах хорошо планируют землю, тщательно разводят воду. Здесь орошение основан на использовании естественной дренажной способности почвы. Минеральный запас почв подвергается меньшему выщелачиванию и вносимые в почву удобрения находятся в лучших условиях для усвоения их возделываемыми растениями. Тщательная планировка поливных полей и умелое, осторожное обращение с водой - вот основная мера предупреждения вторичного засоления. В этом отношении преимущество семейных дехканских хозяйств оказывается очевидным и совершенно бесспорным.



Система дехканского хозяйства находится в полном согласии с окружающей средой. Здесь равновесие в природе не нарушается. Почти не происходит гибели посевов вследствие неблагоприятных метеорологических условий. Используются в основном органические удобрения, применяется сидерация (запашка в почву стерни предыдущего урожая, листьев деревьев). На землях дехканского хозяйства создаются благоприятные условия для повышения эффективности удобрений, которые улучшают использование оросительной воды растениями.



Использование почв в целях выращивания топливной древесины всегда уделяется большое внимание, хотя и в несколько меньшей степени, чем сельскохозяйственному. Лесные насаждения размещаются в виде разделяющих или оконтуривающих делянки полос. Насаждения выполняют преимущественно защитные функции: противоэрозионные, почво и водоохранные, противодефляционные, санитарно-гигиенические. Выращиваются также древесные плодовые культуры -персики, абрикосы, яблони и т.д.



При размещении дехканских хозяйств необходимо учитывать, что земельный надел хозяйства должен быть таких размеров, чтобы он не вызывал потребности в постоянной наемной рабочей силе, а среднее домохозяйство (6-7 чел.) не может обрабатывать собственными силами более 3 га даже при наличии всей доступной сельскохозяйственной техники и инвентаря. Характер и высокая степень использования семейного труда, постепенный переход к машинной стадии производства и сбора сельхоз продукции приведут в будущем к увеличению фондовооруженности и капиталоемкости дехканских хозяйств.



Следует учесть и другое: земледелие не будет являться единственным занятием, членов хозяйства. В дехканских хозяйствах, члены его могут заниматься подсобными промыслами и ремесленничеством.



Правильно созданное дехканское хозяйство через 3-4 года достигнет результатов, которые по сравнению с израсходованными на него средствами, будет являться непревосходимыми. Главное - восстановятся плодородие староорошаемых земель. Творческий гений дехканина будет иметь в этих хозяйствах свое превосходное отражение.



Разумеется, при вводе в действие новых орошаемых земель и при ее распределении и освоении необходимо кроме земельного надела для организации семейного дехканского хозяйства выделять также приусадебные участки для строительства жилья, хозяйственных построек и налаживания быта дехкан. Приусадебный участок также будет приносит семье тот доход, который можно считать постоянным и гарантированным.



Благодаря чему же новые сельские населенные пункты должны будут процветать? Благодаря арычной (ирригационной/оросительной) сети, арычному орошению. Эти малые водные артерии несут благосостояние и жизнь целым оазисам еще в большей степени, нежели дороги. Правильное их функционирование и нормальное состояние гораздо важнее удобств сообщения. Поэтому наличие арычной системы - необходимое условие производительности всех орошаемых приусадебных и дехканских земель.



Арычная сеть в нынешнем виде в староорошаемых землях и населенных пунктах возникла не сразу. Потребовалось много труда ряда поколений чтобы приспособить ее к условиям рельефа и индивидуальным формам земле, - водопользования. Скажем при индивидуальном орошении отработавшей (сбросной) воды быть не может, потому что по окончании полива участка приток воды в индивидуальный водоприемник обязательно закрывается.



При арыках существует береговая полоса земли, равная половине их ширины при максимальном уровне воды. Она необходима не только для свободного осмотра арыка, складывания вынутой при очистке земли и для исправления берегов, но и вообще для правильного функционирования всей орошаемой системы. Поддержание растительности по берегам арыков составляло одну из самым постоянных забот большинства сельского населения. Древесные насаждения имеют жизненно важное водоохранное значение и не только укрепляют, оттеняют берега, но и постоянно пополняют запасы древесины для хозяйственных нужд. Своевременные подчистка и обрубка ветвей даже необходимы для роста насаждений и улучшения микроклимата.



Чистят арыки ранней весной, причем для выполнения этой работы каждый двор выставляет обычно по работнику на один-два дня. В некоторых местностях страны, где семья хотя и не пользуется водой из данного арыка, но засоряет его, к работам по очистке привлекается все равно. Словом, арык считает у сельчан важнейшим источником их благосостояния, благотворно влияющем к тому же на здоровье. Для них он живой организм, и поэтому чье-то неумелое или неосторожное действие может причинить неисчислимый вред всем пользующимся водой этой системы.



К сожалению, выработанный за века принцип в наше время нарушен. Во многих городах, поселках, сельских населенных пунктах, имеющих инженерную систему водоснабжения, арыки давно по сути дела превратились в сточные канавы. Теперь арыки считаются подходящим местом для свалки отбросов и бытового мусора.



Арычная сеть не может вместить в себя бытовые отходы. Вредные примеси не уносятся с водой, а накапливаются, образуя ядовитые суспензии, убивают все живое. Вода в ней биологически мертвая: остаются только анаэробные бактерии. Они процветают без кислорода и в процессе своей жизнедеятельности выделяют сероводород - ядовитый газ со специфическим запахом тухлых яиц. Безжизненная вода приобретает гнилостный запах и становится не пригодной для человека, животных и даже для полива приусадебных участков. В ряде мест арыки не очищаются около десяти лет.



Прежний порядок не только не поддерживается некоторыми семьями, но, напротив, систематически нарушается: самовольно захватывается площадь земли вплоть до уреза воды в них. Постройки и ограждения находятся на береговой полосе арыка, из-за чего происходит подъем уровня воды и идет отложение наносов. Таким образом, последствия к которым привело замежевание за отдельными семьями береговых приарычных полос, неизбежно отразились самым неблагоприятным образом на состоянии ирригации приусадебных участков.



Деревьям также наносится огромный ущерб. В многочисленных арыках произошли не только резкие изменения видового состава, но и полностью уничтожаются насаждения. В настоящее время лесовозобновление встречает трудноодолимые препятствия: никто не желает производить новые посадки, зная, что не может пользоваться выращенными деревьями. Поскольку возле арыков систематически выпасается домашний скот, он съедает саженцы и протаптывает тропинки вдоль и поперек арыков, разрушая берега. В местах повреждения вода разливается и непроизводительно теряется. Созданные многочисленные Ассоциации водопользователей (АВП) не следят за происходящим, потому что они не несут ответственности за состояние внутрихозяйственной арычной оросительной сети.



Таким образом, растущее пренебрежение к истинной ценности воды видно на примере отношения к арычной системе. Неспособность осознать главное назначение воды нередко приводит к тому, что в роли источника жизни она ценится ниже, чем в качестве места сброса мусора и отходов. Бесконтрольный и бессистемный сброс бытовых и прочих отходов превращает арыки и другие мелкие водотоки в сточные канавы. Потеря культурно-нравственных ценностей приводит к тому, что даже в благоустроенных населенных пунктах с централизованным водоснабжением открытие водоемы общего назначения: каналы, речки, арыки подвергаются сильному загрязнению.



Пока это не признается социальной и экономической проблемой отдельных территорий. Сейчас невозможно не только расширение существующих площадей орошения и создание семейных дехканских хозяйств за счет действующих арычных стоков воды, но и поддержания их на современном уровне, вследствие чего земледельческая культура на приусадебных участках пока постепенно падает. Следовательно, необходимо всем нам действовать и с началом весны приступить к повсеместному исправлению ситуации.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе

14 февраля 2022 года. Источник - ЦентрАзия

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