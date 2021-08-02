"Нарынец" Алмаз Бейшеналиев снова возглавил Минобраз Кыргызстана

14:39 15.02.2022

Сегодня отправлен в отставку министр образования и науки

Кыргызстана Болотбек Купешев. Вместо него врио назначен (во второй раз)



БЕЙШЕНАЛИЕВ Алмазбек Бейшеналиевич

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[02.06.1981 - ..]

Род. в с. Ат-Башы, Ат-Башинский район, Нарынская область. Кыргыз



Образование:

1998–2001 - окончил факультет филологии (английский язык и литература) Нарынского государственного института;

2001–2003 - окончил курсы немецкого языка в Штутгарте (Германия);

2004–2007 - получил степень магистра в педагогическом университете PH-Ludwigsburg (дидактика и английский язык) в Людвигсбурге (Германия);

2009–2011 - окончил аспирантуру Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, получив степень кандидата педагогических наук;

2012–2017 - учился в докторантуре КГУ имени И. Арабаева.



Трудовая деятельность:

2007–2010 - президент, председатель правления Ассоциации молодых предпринимателей;

2008–2010 - преподаватель факультета международных отношений международного университета "Ала-Тоо";

2012–2013 - проректор, директор Института иностранных языков Университета Вистула (Варшава, Польша);

2013 - приглашенный профессор Университета Северной Айовы (США);

2013–2014 - работал в докторантуре Университета Джонса Хопкинса (США);

2014–2017 - проректор по научной работе и внешним связям международного университета "Ала-Тоо";

2016–2017 - приглашенный профессор университета Джонса Хопкинса;

2017–2018 - заведующий отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства КР;

2018 - директор Центральноазиатского регионального института;

2020 - министр образования и науки КР.

В 3 февраля - 5 мая 2021 г. - министр образования и науки КР.



с 2.06.2021 - постпред КР при ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария.

+ с 2.08.2021 - посол КР в Швейцарии



С 15.02.2022 - врио министр образования и науки КР



Автор статей в 41 местном и 23 международных научных журналах и книгах. Автор четырех научных изданий, ряда исследований по вопросам образования. Обладатель почетных грамот и наград.



Владеет кыргызским, русским, немецким, английским языками.