 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Оренбурге разработан сайт в помощь мигрантам из Центральной Азии
14:34 16.02.2022

В приграничном регионе России разработан сайт в помощь мигрантам из Центральной Азии

Собранная на единой площадке актуальная информация о правилах въезда и пребывания в РФ, трудоустройства, возможностях получения медицинского обслуживания и образования, ответственности за нарушения будет способствовать укреплению правовой грамотности, защищенности и законопослушного поведения иностранных рабочих из Центральной Азии в России.

В этих целях 18 февраля 2022 г. в г. Оренбурге пройдет презентация интернет-портала "ОренМигрант", созданного для адаптации в России иностранных трудовых мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ее организуют совместно АНО "Содружество народов Евразии", Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области, Ассамблея народов Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Сайт первоначально запускается на русском языке с последующим развитием и переводом его разделов на киргизский, таджикский и узбекский языки. Также в помощь мигрантам подготовлены к печати 7 тематических информационно-справочных буклетов на русском и национальных языках. Они будут распространяться через Многофункциональный миграционный центр, Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области, Министерство труда и занятости населения Оренбургской области, работодателей, Региональное Духовное управление мусульман, национально-культурные общественные объединения.

В обсуждении содержания и возможностей новых информационных ресурсов на презентации примут участие: зам. министра региональной и информационной политики Оренбургской области Роман Цуканов; зам. руководителя Государственной инспекции труда в Оренбургской области Фаиля Арсланова; начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции Министерства труда и занятости населения Оренбургской области Юлия Матявина; зам. начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области Татьяна Бойчук; председатель Ассамблеи народов Оренбургской области Веналий Амелин; руководители местных национальных диаспор киргизов Таалайбек Жандар Уулу, узбеков Абдулла Камалов и таджиков Толиб Баротов (г. Оренбург, Россия); член Координационного совета Международного конгресса кыргызстанцев и соотечественников "Замандаш" Перизаткан Суранова (г. Бишкек, Кыргызстан); главный специалист Миграционной службы Таджикистана Диловар Муродов (г. Худжанд, Таджикистан) и др.

Место проведения: Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж).

Начало: в 11.00.

Проект реализуется АНО "Содружество народов Евразии" с использованием средств гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Департаментом молодежной политики Оренбургской области.

Отметим, что с XVIII века Оренбургский край исторически является главными сухопутными воротами России в Центральную Азию. В настоящее время по его территории проходят основные железнодорожные транзитные магистрали Ташкент-Москва и Бишкек-Москва. До пандемии через оренбургский участок государственной границы в Россию ежегодно въезжало более 1,5 млн. иностранных граждан.

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645011240
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