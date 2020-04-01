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|Аида Исмаилова поедет послом Кыргызстана в Южную Корею
10:30 18.02.2022
Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Аиды Исмаиловой чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Корея. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.
Динара Кемелова указом президента освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея, чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству в городе Сеуле.
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ИСМАИЛОВА Аида Жекшенбаевна
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[17.12.1976 - ..]
Родилась в городе Фрунзе 17 декабря 1976 года в семье учителя. Отец Исмаилов Жекшенбай долгие годы работал в сфере образования, а мать Ургазиева Кузипа занималась воспитанием детей.
В 1994 окончила школу №62 города Бишкек.
С 1994-1999 гг. училась в Бишкекском гуманитарном университете, по специальности "Экономист-востоковед", специализация экономика Кореи факультета Востоковедении.
Трудовую деятельность начала в 1997 г. будучи еще студенткой, преподавала корейский язык в частной школе "Баласагын" г.Бишкек.
1998-2002 гг. работала переводчиком (по совместительству) в ОсОО "Пхурыл Киль";
2002-2005 гг. главный менеджер, переводчик (геология) в ОсОО "Хануль";
2005-2006 гг. переводчик в корейской компании "Венчур Си энд Си Плаза" и 2006-2008 гг. главный менеджер, переводчик;
2006-2010 гг. работала региональным представителем корейской компании PARK8 OPC в Кыргызстане;
2011-2015 гг. была генеральным директором ОсОО "Silk road services".
В 2012 году привлекла безвозмездную помощь в виде оборудования, программного обеспечения и технического обслуживания в создании государственного центра персонализации паспортов, тем самым внесла значительный вклад в казну государства.
Активно участвовала в общественно-политической деятельности Кыргызской Республики.
В 2015-2020 - депутат VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии "Республика-Ата Журт". Член комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. С 2016 года является руководителем депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с Республикой Корея.
с 1.04.2020 - 24.08.2020 - вице-премьер-министр КР по соц. блоку
с 24.08.2020 - в отпуске, в связи с выдвижением кандидатом в Жогорку Кенеш
В ? - 27.10.2020 - вице-премьер-министр КР по соц. блоку
28.10.2020 Жогоку Кенеш большинством голосов не утвердил ее в должности Министра труда и соцразвития КР (ввиду "плохой работы по прежнему месту службы")
Награждена почетной грамотой Президента "Ардак", медалью "Датка айым" Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.
Замужем, воспитывают 2 детей.
В 09.2018 - сообщила в прессу об инциденте (пьяном дебоше) замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденовой в аэропорту Сеула,