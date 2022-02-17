 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.02.2022
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Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий, - Н.Нуртазина
00:05 19.02.2022

Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий

Очухавшись от январского шока, начали теперь, как и следовало ожидать, заливаться соловьями и клекотать беркутами наши казахи, в соцсетях, и у себя на кухонных "сходках"…

На самом деле нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий 2022 г.

Пока вообще преждевременно давать ту или иную окончательную историческую и нравственную оценку.

Ясно одно: в трагические события стихийно оказались втянуты порой совершенно разные люди (хотя наверное можно будет в будущем составить среднестатистический портрет участника протестов).

На улицах городов Казахстана в те роковые дни и ночи вместе были как порядочные люди, патриоты и настоящие джигиты, так и подонки, психопаты и убийцы.

И имел место настоящий криминал, насилие и кровопролитие, невиданный разбой и грабеж. Это незачем скрывать.

Легко говорить сейчас нашим "лежачим" диванным аналитикам, политологам и философам красивые слова и эпитеты, а вот посмотрели бы мы на их реакцию, если бы они сами реально, живьем столкнулись бы тогда хотя бы с одним из тех взбесившихся вооруженных молодчиков, рушивших все на своем пути…

У древних казахских биев (народные судьи) был принцип "Қара қылды қақ жару/жарған", буквально переводится как "рассечь надвое тонкий конский волос", в переносном смысле оно означало - быть беспристрастным и абсолютно справедливым, а это увязывалось с мудростью, наличием диалектического мышления, тонкого ума и чуткого сердца ...

Назира Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645218300
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