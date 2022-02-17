Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий, - Н.Нуртазина

00:05 19.02.2022

Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий



Очухавшись от январского шока, начали теперь, как и следовало ожидать, заливаться соловьями и клекотать беркутами наши казахи, в соцсетях, и у себя на кухонных "сходках"…



На самом деле нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий 2022 г.



Пока вообще преждевременно давать ту или иную окончательную историческую и нравственную оценку.



Ясно одно: в трагические события стихийно оказались втянуты порой совершенно разные люди (хотя наверное можно будет в будущем составить среднестатистический портрет участника протестов).



На улицах городов Казахстана в те роковые дни и ночи вместе были как порядочные люди, патриоты и настоящие джигиты, так и подонки, психопаты и убийцы.



И имел место настоящий криминал, насилие и кровопролитие, невиданный разбой и грабеж. Это незачем скрывать.



Легко говорить сейчас нашим "лежачим" диванным аналитикам, политологам и философам красивые слова и эпитеты, а вот посмотрели бы мы на их реакцию, если бы они сами реально, живьем столкнулись бы тогда хотя бы с одним из тех взбесившихся вооруженных молодчиков, рушивших все на своем пути…



У древних казахских биев (народные судьи) был принцип "Қара қылды қақ жару/жарған", буквально переводится как "рассечь надвое тонкий конский волос", в переносном смысле оно означало - быть беспристрастным и абсолютно справедливым, а это увязывалось с мудростью, наличием диалектического мышления, тонкого ума и чуткого сердца ...



Назира Нуртазина