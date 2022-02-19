Россия официально признала независимость Донецкой и Луганской Республик

17:57 21.02.2022

Совет Безопасности России, после недолгого обсуждения, единогласно выступил за немедленное признание ДНР и ЛНР. Президент В.В.Путин предложил членам Совбеза выступить и изложить свою точку зрения, особо подчеркнув, что предварительно ни с кем из них не советовался и ничего предварительно не согласовывал.



Выступили - зампред Совбеза РФ Д.Медведев, спикеры обеих палат Парламента Володин и Матвиенко, глава ФСБ Н.Патрушев и другие - все единодушно выступили за признание. Резюмируя, В.В.Путин, объявил о принятии окончательного решения и подписал соответствующие указы о признание государственного суверенитета и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.



Заседание СовБеза транслировалось в прямом эфире Российского ТВ.