Малоизвестный старикан Абдыкадыров (из северного племени "черик") назначен новым мэром Бишкека. Купил?

14:48 24.02.2022

Эмилбек Абдыкадыров родился 2 июня 1958 года в селе Кара-Ой Таласского района. Больше 30 лет работал в управленческих структурах Бишкека, в том числе трижды был депутатом столичного горкенеша.

В 2008 году его назначили заместителем директора Государственного агентства по архитектуре и строительству.

Несколько лет назад планировалось строительство индустриально-торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области. Этим проектом занималось ОсОО "Кыргызско-китайская зона свободной торговли "Ат-Баши", соучредителем которого был Абдыкадыров.

Известно, что он также возглавлял ОсОО "Нур Строй Монтаж".

В феврале 2022 года назначен мэром Бишкека.