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|Мутнейший "ошмяк" Алтынбек Сулайманов возглавил Иссык-Кульскую область Кыргызстана
19:06 24.02.2022
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.
Как пишет пресс-служба президента, соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Президент принял новоназначенного полпреда президента в регионе и поставил перед ним ряд конкретных задач по дальнейшему социально-экономическому развитию региона с учетом его туристического потенциала.
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СУЛАЙМАНОВ Алтынбек Турдубаевич
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[24.09.1972 - ..]
Родился в с.Шанкол Ноокатского района Ошской области,
кыргыз
В 2003 году окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет по специальности "Юрист"
1989 - колхозник колхоза "Ленинизм".
1990-1992 - служил в Советской армии.
1992-1997 - колхозник колхоза "Шанкол".
1997-1999 - страший инспектор филиала "Монолит-Ош",
1999-2001 - заместитель директора корпорации "Алтын Темир".
май-сент. 2001 - старший инспектор представительства ГП "Темир" по Ошской области.
2001-2007 - директор представительства ГП "Темир" по Баткенской области
В 2007-2010 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
+ с 19 июня 2008 - представитель Жогорку кенеша в состав Национального совета по делам правосудия.
С 11.2010 - 15.10.2015 - депутат Жогорку Кенеша 5-го созыва по списку партии "Республика". С 22.12.2010 - пред. Комитета ЖК по фискальной, денежно-кредитной политике. С 11.01.2012 - 19.09.2012 - пред. Комитета по экономической и фискальной политике ЖК. Лидер фракции партии "Республика" в ЖК.
С 28.10.2015 - 12.2021 - депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва - руководитель фракции партии "Бир Бол".
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Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов почти до конца 2019 года владел добывающей компанией и не указывал это предприятие в своих налоговых декларациях, затем передал его известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву. Об этом пишет Economist.kg.
Записанный лично на депутата бизнес ограничивался лишь одной фирмой - ОсОО "Промоутерская компания "ДжейЭфСи".
Эта компания была основана в 2012 году. Основной вид деятельности указан как добыча прочих природных минералов и горных пород.
Название компании "ДжейЭфСи" при прочтении на латинице дает аббревиатуру JFC. При запросе в Сети "промоутерская компания JFC" выяснилось, что фирма занималась организацией турниров международного класса по ММА JFC FIGHT NIGHT с 2015 по 2017 год.
https://paruskg.info/novosti/176649-altynbek-sulajmanov-vladel-dobyvajuschej-kompaniej-i-ne-ukazyval-ee-v-deklaracijah.html
с 29.12.2021 - 1922 - депутат Жогоку Кенеша 7 созыва по списку партии "Альянс"
с 24.02.2022 - полпред президента КР в Иссык-Кульской области КР