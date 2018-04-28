Ранее сидевший за взятки Жамгырчиев станет новым депутатом КырПарламента от партии "Альянс"

07:41 25.02.2022

Алтынбек Сулайманов назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.



Свой депутатский мандат он уступил партийцу Эмилю Жамгырчиев у ("Альянс"), который набрал 4603 голоса. В списке партии он находится на №6 по количеству набранных голосов на парламентских выборах в 2021 году.



У "Альянса" в Жогорку Кенеше 6 депутатских мест.



Последнее место работы Жамгырчиева - заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

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ЖАМГЫРЧИЕВ Эмил Эрикович

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[12.03.1980 - ..]

кыргыз



окончил Академию МВД КР имени генерал-майора Э.Алиева, юридический факультет (1999-2006 гг.), Аграрный университет им.Скрябина, экономический факультет (2012-16 гг.).



2006-2010 гг. – следователь Следственного управления Госслужбы финансовой полиции КР,

2010-2011 гг. – начальник отдела по борьбе с экономической преступностью и коррупцией Главного управления внутренних дел Чуйской области,

02.2011-09.2011 гг. - начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Главного управления внутренних дел Чуйской области,

09.2011-04.2012 гг. – заместитель заведующего отделом по работе с обращениями граждан Аппарата президента КР,

07.2012-11.2012 гг. – инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата правительства КР,

11.2012-11.2014 гг. – подготовка к защите диссертации

11.2014-05.2015 гг. – и.о. начальника управления УГСБЭП при ПКР по Чуйской и Таласской областям,

05.2015-11.2016 гг. – зам. нач. управления УГСБЭП при ПКР по Чуйской области

11.2016-28.04.2018 гг. – заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УГСБЭП при ПКР по г.Бишкек.



С 28 апр. 2018 - 17.10.2020 - зам. председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.



21.10.2020 Первомайским райсудом г. Бишкек помещен в СИЗО ГКНБ на месяц /обвинен в взятке в особо крупном размере/. Дело развалилось.



с 02.2022 - депутат Жогорку Кенеша 7 созыва по списку партии "Альянс" /вместо выбывшего/