Отдел внутренней политики Администрации К.Токаева возглавил Болат Тлепов

08:40 25.02.2022

Заведующим отдела внутренней политики администрации президента Казахстана стал Болат Тлепов.



Указ об этом уже одобрен, сообщается на сайте Акорды.



ТЛЕПОВ Болат Анапияевич

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[..1978 - ..]

родился в 1978 году в г. Кентау.



Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "политолог, преподаватель политологии".



В 2001-2005 гг. работал экспертом общественного фонда "Аналитический центр "Стратегия", научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.

В 2005-2006 гг. - исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы.

В 2008 г. был заместителем директора Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы.

С 2008 по 2013 гг. - заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны.

В 2013-2014 гг. - руководитель ГУ "Управление внутренней политики г. Астаны".

В 2014-2015 гг. - заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.

В 2015-2016 гг. - советник заместителя Премьер-Министра РК.

В 2017-2019 гг. - советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С ноября 2019 - июнь 2020 - государственный инспектор Администрации Президента РК.



с 26.06.2020 - вице-министр информации и общественного развития РК