Среднежузовец Марат Ахметжанов возглавил МВД Казахстана

10:24 25.02.2022

Указом Президента Казахстана К.Токаева назначен новый глава МВД страны. Им стал - Ахметжанов М.М. Уволенный бывший глава МВД Ерлан Тургумбаев, одновременно, назначен советником президента РК



АХМЕТЖАНОВ Марат Муратович

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[22.12.1964 - ..]

Род. в пос. Акчатау Агадырскоо района Джезказганской обл. Казах.



Окончил Карагандинский государственный университет (1991), юрист.



Служил на флоте (1983-1986);



Трудовую деятельность начал после окончания КарГУ следователем прокуратуры города Темиртау. После этого работал следователем по особо важным делам прокуратуры Карагандинской области, старшим следователем по особо важным делам в Генеральной прокуратуре. В дальнейшем - начальник отдела Генеральной прокуратуры.



После создания органов Государственного следственного комитета (ГСК) работал начальником управления по расследованию особо опасных преступлений ГСК. Работал на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции РК.



В конце 2000 года назначен начальником департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК.

С 2003 года по апрель 2006 года - прокурор Павлодарской области, с 20 апреля 2006 г. по сентябрь 2009 г. - прокурор Южно-Казахстанской области.



С сент. 2009 - февр. 2012 - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.



С 16.02.2012 - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).



С 12.01.2016 - руководитель территориального Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Атырауской обл.

С 2.06.2016 - 16.04.2021 - зам. Генерального прокурора РК.



С 16.04.2021 - 09.2021 - председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) РК



с 09.2021 - пред. Межгоссовета по противодействию коррупции СНГ



с 25.02.2022 - Министр внутренних дел РК



Государственный советник юстиции 3 класса (12.2004).

государственный советник юстиции 2 класса (06.05.2019)



Награжден орденом "Құрмет", юбилейными медалями "Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "10 жыл Астана". Кроме того, Указом Президента Российской Федерации награжден памятной медалью "300 лет Российскому флоту", а также медалью "Адмирал Кузнецов".



мастер спорта по дзюдо



Жена: Ахметжанова Гулнара

Дети: дочь - Гальдана; сын - Алкей