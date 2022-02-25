Реклама "казахских мародеров" – это хуже, чем "Борат"! - Н.Нуртазина

15:59 26.02.2022

Реклама "казахских мародеров" - это хуже, чем "Борат"!



К сожаленью, после январских беспорядков мы живем в ситуации полного морально-психологического и идеологического хаоса и неразберихи. И без того дезориентированный и падший казахский народ превращается, что называется, в странную, дико воющую или невнятно мычащую толпу, а власть потеряла все ориентиры и признаки стратегического мышления (хотя такой мудрости наверное и не было у нее никогда).



И вот, про январские события 2022 г. В частности, про т.н. "мародеров" (хотя правильно было бы употребление слова "грабители", ибо мародеры - те, кто захватывают военные трофеи и уничтожают имущество противника во время военных сражений, на поле боя). Безусловно, человек в здравом уме осуждает мародерство и насилие, и преступники должны понести соответствующее наказание. Этого никто не отрицает! И все же есть несколько "но": во-первых, мы еще не имеем оснований для вынесения им даже общественного вердикта, потому что еще многое не ясно.



В частности, не стоит сбрасывать со счетов факт распространения среди участников уличных протестов каких-то синтетических наркотиков, добавленных в пищу (печенье, воду), о котором ходило немало слухов. О нападавших на аэропорт очевидец сказал журналисту, что у них были страшные, "стеклянные" и налитые кровью красные глаза…А кто именно в те роковые ночи накачал наркотиками детей казахского народа и вообще науськивал, нехило провоцировал, пустив их, что называется, во все тяжкие - вот вопрос вопросов!



Также, во-вторых, наукой, социальной психологией давно доказаны так называемый "эффект толпы", различные аффективные состояния, в которых люди частично теряют разум и самоконтроль, поддаваясь общему пьяному угару и духу агрессии. Вообще, это настоящая трагедия, страшное горе…До сих пор мы в шоке, по крайней мере, сознательные совестливые люди…(только малосовестливые артисты у нас беззастенчиво начали готовиться к Наурызу ..)



А что творит ныне власть и силовые структуры? Она решила для оправдания своих действий и тактики (применения насилия) заниматься теперь кощунственным и тошнотворным пережевыванием трагедии казахов-"мародеров", нашей с вами трагедии. 99 с лишним % тех преступников были по этнической принадлежности казахами, и нечего тут лукавить, все это прекрасно знают, а кому это выгодно - злорадствуют и посмеиваются.



Поймите: мы не против разоблачения, наказаний, и даже выборочной демонстрации определенного объема "поучительных" видео, фото и пр., но нельзя именно злоупотреблять властям в этом плане, особенно с видеоматериалами! Пусть пишут, разоблачают вербально, приводят серьезные цифры ущерба, статистику, но пусть это делают обобщенно, в виде отчетов, а не творят на весь цивилизованный мир этакий эффектный "Борат-3"!



У казахов, приношу извинения, есть грубое выражение "өз көтін өзі ашу" (букв. "сам себе оголил зад"). В смысле: добровольного согласия на позор, на саморазоблачение и самоуничижение, моральное самоуничтожение. Зато наш Кодекс чести казаха-мусульманина всегда призывал к принципу "жақсысын асыру, жаманын жасыру" ("возвеличивать доброе и прятать плохое"). Не хлебом единым жив человек. Мы, казахи,- народ, всегда дороживший честью и достоинством ("намыс", "ар-уждан"), и для нас неприемлемо дальнейшее моральное самоуничтожение нашей нации. Мало того, что убивали тела, а теперь принялись убивать наши души!



Нашей власти, силовикам, министру внутренних дел и пр., как мы видим, совершенно не ведомы тонкие чувства: соизмеримости, гуманизма, сострадания.. К примеру, мы же не будем, смаковать кадрами из психлечебниц, где больные мочатся друг на друга или по-идиотски высовывают языки, вообще, творят что угодно, т.к. гуманный человек из чувства жалости и стыда откажется смотреть на такое и обсуждать. И в особенности, власть предержащим в РК не достает своевременного чуткого различения этической грани между, с одной стороны, сугубо профессиональными, служебными делами и, с другой стороны, национальной гордостью и заботой об имидже казахского народа в этом жестоком мире.



Уверена, что в Китае, Индии, Японии, Корее, в мусульманских странах, в Турции, Узбекистане, да и не только в восточных странах, все таки немножко подумали бы, прежде чем на всю страну и всю планету выкладывать полный видеоотчет о казахском мародерстве и массовом психозе своих соотечественников. Хорошо известно, что в современном мире толпа, деградированные люди-компьютеры воспринимают именно глазами, а не ушами и умом. Поэтому вывод: необходимо ограничить массовый доступ к такой визуальной и видеоинформации - именно из соображений национальной этики, долгосрочного, а не сиюминутного имиджа государства. И это, поверьте, никак не повлияло бы на объективное ведение следствия, на предоставление служебной информации отечественным и иностранным экспертам и т.д.



Обычно в мире, у большинства народов испокон веков очень плохо, резко отрицательно воспринимается именно воровство и грабеж, тогда как перестрелки, или материалы о боях и погибших у современных зрителей почему-то не вызывают омерзения и презрительного отторжения. Скорее наоборот, к расстрелянным и убитым у людей обычно возникает какое-то подсознательное уважение. Тогда, будьте добры, господа начальники, так же продемонстрируйте видеоматериалы и фильмы о том, как были расстреляны на улицах эти 227 казаха в те черные ночи и дни? Зачем же ограничиваться лишь шизиками-мародерами и мелкими драками??!.



Ограбление собственного города, вандализм, дикость и психопатология, воры-женщины, воры-беременные, густо дубасящие и пинающие друг друга свирепые "бораты" - Президент, господа министры, депутаты, вы хотите, чтобы мир воспринимал теперь казахов (и без того "странный" народ, репутация которого подмочена ранее сатирическими фильмами "Борат" злополучного британского комика) именно в таком нелицеприятном и убийственном коллективном образе?! Кончайте делать собственными руками "Борат-3", антирейтинг и антиимидж Казахскому народу!



Назира Нуртазина,

историк