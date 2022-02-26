|20:22 Крупнейший и единственный в мире самолет Ан-225 "Мрия" сгорел в аэропорту Гостомеля
20:04 Скончался народный артист Кыргызстана дирижер Сагынбек Акматалиев
19:26 "Черная дыра" туркменской экономики, - Сердар Айтаков
19:18 Чжан Цзядун: Пост-украинский мир. Борьба обостряется
17:58 На довыборах в КырПарламент от Бишкека лидируют - грэпплер Муртазалиев и экс-вице-премьерша Сурабалдиева
16:41 Флагман укрфлота "Гетман Сагайдачный, похоже, самоликвидировался в бухте Николаева
11:20 Провалы в информационной войне недопустимы! - Дм.Седов
11:18 О психологических спецоперациях Запада, или В надежде на соразмерный ответ, - Ю.Борисов
10:31 50 кандидатов участвуют в повторных выборах в двух округах Бишкека
10:11 Олег Царев - будущий глава Новой Украины?
09:44 Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для Казахстана?
09:41 "Всадники апокалипсиса": каким должен быть глава Казправительства? - Ю.Кисткина
09:37 Уроки Карачаганака. Во время забастовки руководители не должны находиться в Лондоне или Милане, - Г.Кенжегалиева
09:35 Переключится ли Путин с Украины на Казахстан - казэксперты спорят
09:33 Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев, - Расул Рысмамбетов
09:28 Январская трагедия: кому проиграл информационную войну Токаев
09:00 Узбекистан успешно эвакуировал своих граждан (90 чел.) из Украины. Автобусами в Польшу
08:32 Владимир Жириновский впал в кому?
00:50 Миллер над схваткой: Газовый транзит через Украину зашкаливает, - "СП"
00:47 Рутина беззакония на Ближнем Востоке, - Сергей Кожемякин
00:38 Политический театр на Украине должен быть закрыт, - Игорь Караулов
00:10 США вели секретные переговоры с Китаем по поводу Украины, - "МК"
|19:19 Мировая гибридная война в стратегии США и НАТО, - Александр Бартош
18:06 Отключение РФ от SWIFT усилит другого стратегического соперника Запада – Китай
17:53 Бишкек. Повторные выборы. Задержаны за подкуп агитатор и руководитель штаба кандидата
16:45 Ну что, сынку, помогли тебе твои янки? - Геворг Мирзаян
15:59 Реклама "казахских мародеров" – это хуже, чем "Борат"! - Н.Нуртазина
15:18 Легенды не умирают. Памяти академика-археолога Э.Ртвеладзе
12:15 В России предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет
11:26 Украина – бои на четырех направлениях и в информационном пространстве, - В.Прохватилов
11:12 Влиятельный тадж-чиновник Рохбар отрицает инфу о $10 млн в Credit Suisse
11:02 Новый министр образования и науки Таджикистана Саидзода. Кто он?
10:40 К вопросу об истоках "украинской проблемы", - Данияр Ашимбаев
10:37 В ЕАЭС поищут единый ответ на внешнее давление. В Нур-Султане прошло заседание межправсовета союза, - "Къ"
10:27 Призраки над Киевом. Машина украинской дезинформации набирает бешеные обороты, - В.Пойманов
10:24 Трубопроводная политика: что будет, если Путин перекроет газ в Европу? - Spectator
08:29 Ранее непобедимый каз-боксер Канат Ислам обидно проиграл по очкам британцу Келли
08:27 Миллиарды Зеленского. Президент Украины стал главным коррупционером страны, - Игорь Веремеев
08:10 Командовавшего обороной Харькова полковника Громадского убило детонацией
07:57 Счет пошел на часы: Когда Киев сдастся Российской армии, - Е.Жуков
07:02 ДонбассФронт. Укрармия сдала Старобельск и Северодонецк
01:46 Новый Минобраз (Рахим Саидзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
01:01 Цены на нефть получили военную премию
00:58 Если Росатом попросят из Европы, то в Узбекистане и Казахстане у него все лучше сложится, - Анна Козырева
00:57 Тяжелый год председательства Казахстана в СНГ, - Алексей Чекрыжов
00:54 Ирак в затяжном кризисе, - Леонид Савин
00:53 В Туркменистане изобрели антиковидный хлеб, но не могут обеспечить госмагазины даже обычным
00:50 Началась ли Первая глобальная война? - В.Винников
00:39 Может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, - В.Скосырев
00:27 Генерал Назарзода - новый протектор Таджикистана на Памирах (нач-к УВД ГБАО)
00:23 Биолаборатории Пентагона и специальная военная операция на Украине, - В.Катасонов
|На довыборах в КырПарламент от Бишкека лидируют - грэпплер Муртазалиев и экс-вице-премьерша Сурабалдиева
17:58 27.02.2022
Итоги выборов. В Свердловском округе лидирует Абдурахманхаджи Муртазалиев
В Кыргызстане завершилось голосование на повторных выборах по двум одномандатным округам в Бишкеке.
В ЦИК приступили к подсчету голосов с АСУ. Поступили данные с 53 из 60 избирательных участков.
Большинство голосов избирателей в Свердловском одномандатном округе набрал Абдурахманхаджи Муртазалиев - 17,11 процента избирателей. На втором месте Шайлообек Атазов - 16,79 процента, на третьем - Алмаз уулу Аскар (13,66 процента).
Напомним, что в ноябре 2021 года по итогам голосования в Свердловском и Первомайском округах большинство избирателей проголосовали "против всех". Поэтому были назначены повторные выборы.
Итоги выборов. В Первомайском округе лидирует Эльвира Сурабалдиева
В ЦИК приступили к подсчету голосов с АСУ. Поступили данные с 53 из 60 избирательных участков.
В Первомайском одномандатном округе большинство голосов избирателей набрала бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева - 45,56 процента. Следом идет Нурбек Тотонов с 18,35 процента голосов. На третьей строчке адвокат Нурбек Токтакунов. За него проголосовали 5,63 процента избирателей.
Абдурахманхаджи Шамильевич Муртазалиев (род. 30 июля 1994 года, Бишкек) - киргизский спортсмен, выступающий в джиу-джитсу и грэпплинге. Многократный призер чемпионатов мира, Азии и Азиатских игр. Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по джиу-джитсу. Мастер спорта международного класса Кыргызской Республики по грэпплингу. Президент национальной Федерации джиу-джитсу Кыргызской Республики.
-------------------------