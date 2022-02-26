На довыборах в КырПарламент от Бишкека лидируют - грэпплер Муртазалиев и экс-вице-премьерша Сурабалдиева

17:58 27.02.2022

Итоги выборов. В Свердловском округе лидирует Абдурахманхаджи Муртазалиев



В Кыргызстане завершилось голосование на повторных выборах по двум одномандатным округам в Бишкеке.



В ЦИК приступили к подсчету голосов с АСУ. Поступили данные с 53 из 60 избирательных участков.



Большинство голосов избирателей в Свердловском одномандатном округе набрал Абдурахманхаджи Муртазалиев - 17,11 процента избирателей. На втором месте Шайлообек Атазов - 16,79 процента, на третьем - Алмаз уулу Аскар (13,66 процента).



Напомним, что в ноябре 2021 года по итогам голосования в Свердловском и Первомайском округах большинство избирателей проголосовали "против всех". Поэтому были назначены повторные выборы.



Итоги выборов. В Первомайском округе лидирует Эльвира Сурабалдиева



В ЦИК приступили к подсчету голосов с АСУ. Поступили данные с 53 из 60 избирательных участков.



В Первомайском одномандатном округе большинство голосов избирателей набрала бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева - 45,56 процента. Следом идет Нурбек Тотонов с 18,35 процента голосов. На третьей строчке адвокат Нурбек Токтакунов. За него проголосовали 5,63 процента избирателей.



Абдурахманхаджи Шамильевич Муртазалиев (род. 30 июля 1994 года, Бишкек) - киргизский спортсмен, выступающий в джиу-джитсу и грэпплинге. Многократный призер чемпионатов мира, Азии и Азиатских игр. Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по джиу-джитсу. Мастер спорта международного класса Кыргызской Республики по грэпплингу. Президент национальной Федерации джиу-джитсу Кыргызской Республики.



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