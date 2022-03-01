О переименовании столицы. Слово "Нур-Султан" – многозначительное.., - Н.Нуртазина

21:01 02.03.2022

О переименовании столицы. Слово "Нур-Султан" - многозначительное, каждый слышит и принимает его в меру своего духовного развития



Наши "революционеры" не перестают спорить о переименовании столицы РК. Считаем, что это излишне, ибо в глазах мирового сообщества мы вновь станем предметом насмешек и анекдотов, не говоря о затратности акций переименований в наше апокалиптическое время. Также нельзя как истинные плебеи и хамелеоны чернить и охаивать все то, чему вчера только по-лакейски кивали, чмокали от удовольствия и рукоплескали. Пусть и как Петр I, "на костях и крови" народа, забыв про остальное, но все же именно Н.Назарбаев является автором идеи новой столицы, инициатором и вдохновителем этого смелого проекта, и отдавал ему за десятилетия свои бессонные ночи, энергию, фантазии. Ну и оставьте ему хотя бы его "Фатехпур-сикри".



Самое главное: слово "Нур" и "Султан" не обязательно связывать прямолинейно и однозначно с именем Первого Президента, т.к. нур - это свет Аллаха, слово из Священного Корана. А "султан", арабско-казахское слово, его также можно интерпретировать и ассоциировать с традиционным правлением, памятью золотоордынских императоров и казахских ханов, нашей золотой аристократией. Была между прочим, женщина-правительница по имени Нур-Султан в нашей тюркской евразийской истории, знаменитая ханша (в Казани). Со временем название столицы может наряду с памятью о Первом Президенте и строителе города (и это нормально), рождать параллельно и другие, более универсальные ассоциации (тоже допускается) со светом, духовностью, королями и ханами древности или грядущими правителями "Казахского Средиземья".



Название нашей столицы сейчас - благозвучное, духовное, торжественное. Как раз "Астана" было каким-то зловещим и постыдным из-за фонетического сходства с "сатана" (русские смеялись). Выбрать имя для новорожденного человека или города - это дело ответственное, раньше спрашивали совета у мудрецов, думали как о значении, символике, так и благозвучии. А ныне творят беспредел и безвкусицу. Лучше займитесь наведением порядка в своих собственных именах и фамилиях, введите юридические ограничения и запреты, чтобы в стране перестали называть детей типа Саммит (87 детей носят нынче это имя!), Байтерек, Казакстан, также искусственными именами типа Айдай, Айзере, Айару еще что-то Ай..ай… и все А А А …..Возродите классические имена казахов, наших прадедов и прабабушек из XIX века! (мной был опубликован на просветительских сайтах для нашего дезориентированного народа-"манкурта" топ-100 лучших перспективных, если хотите, освященных антропонимов /имен для новорожденных казахов. Пожалуйста, пользуйтесь и распространяйте, кто вам мешает).



В суфизме, духовном учении Ходжи Ахмеда Ясауи и практике мусульманских мистиков "султаном" называется духовная точка (аналог чакры в йоге), расположенная на лбу, чуть выше линии бровей. Считается, что оттуда выходит, изливается свет Духа, нур. Вот вам одна из духовных интерпретаций "Нур-Султана"! Поистине, каждый слышит слово в меру своего развития или восприятия!



Назира Нуртазина