Джамбульский дулат Берик Асылов - новый Генпрокурор Казахстана

07:19 03.03.2022

Сенат Парламента Казахстана сегодня утвердил Асылова Б.Н. новым Генеральным прокурором РК



АСЫЛОВ Берик Ногаевич

/ /

[28.02.1964 - ..]

Родился в Мойынкумском районе Джамбылской области.



По специальности юрист, имеет диплом об окончании Казахского государственного университета имени Кирова.



В органах прокуратуры работает с августа 1991 года, последовательно занимал должности стажера, старшего следователя прокуратуры Алатауского района города Алматы, а также в разные годы занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры РК, прокурора города Шымкента и первого заместителя прокурора ЮКО,

Западный региональный транспортный прокурор.

С марта 2008 - 2010 - прокурор Актюбинской области,

С июня 2010 - авг. 2011 - зам. Генпрокурора РК.

С сент. 2011 - 02.2017 - прокурор г. Алматы.

С фев. 2017 - 03.2019 - прокурор Северо-Казахстанской обл.



с 28.03.2019 - 1-й зам. Генерального прокурора РК



с 25.02.2022 - и.о. Генерального прокурора РК

с 3.03.2022 - Генеральный прокурор РК



Государственный советник юстиции 3-го класса (5.05.2011).

государственный советник юстиции 2-го класса (6.05.2020)



Награжден орденом "Даңқ" I степени (7.05.2017), медалями "Казакстан Конституциясына 10 жыл" и "Ерен енбегi ушiн".



Женат, воспитывает четверых детей.