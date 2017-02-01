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|Джамбульский дулат Берик Асылов - новый Генпрокурор Казахстана
07:19 03.03.2022
Сенат Парламента Казахстана сегодня утвердил Асылова Б.Н. новым Генеральным прокурором РК
АСЫЛОВ Берик Ногаевич
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[28.02.1964 - ..]
Родился в Мойынкумском районе Джамбылской области.
По специальности юрист, имеет диплом об окончании Казахского государственного университета имени Кирова.
В органах прокуратуры работает с августа 1991 года, последовательно занимал должности стажера, старшего следователя прокуратуры Алатауского района города Алматы, а также в разные годы занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры РК, прокурора города Шымкента и первого заместителя прокурора ЮКО,
Западный региональный транспортный прокурор.
С марта 2008 - 2010 - прокурор Актюбинской области,
С июня 2010 - авг. 2011 - зам. Генпрокурора РК.
С сент. 2011 - 02.2017 - прокурор г. Алматы.
С фев. 2017 - 03.2019 - прокурор Северо-Казахстанской обл.
с 28.03.2019 - 1-й зам. Генерального прокурора РК
с 25.02.2022 - и.о. Генерального прокурора РК
с 3.03.2022 - Генеральный прокурор РК
Государственный советник юстиции 3-го класса (5.05.2011).
государственный советник юстиции 2-го класса (6.05.2020)
Награжден орденом "Даңқ" I степени (7.05.2017), медалями "Казакстан Конституциясына 10 жыл" и "Ерен енбегi ушiн".
Женат, воспитывает четверых детей.