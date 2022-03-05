 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убит депутат УкрРады от нац-партии "Свобода" Марченко
15:39 07.03.2022

Армия России в ходе продолжающейся специальной военной операции уничтожила взявшего в руки оружие депутата VIII созыва Верховной рады от нацистской партии "Свобода"

О гибели Александра Марченко сообщил главарь нацистской организации Олег Тягнибок.

Источник: https://rusvesna.su/news/1646652330

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Александр Марченко родился 14 января 1965 года в селе Рыбчинцы Хмельницкого района Винницкой области.

С 1973 по 1980 год учился в Рыбчинецкой восьмилетней школе, которую окончил с похвальным листом.

С 1980 по 1984 год учился в Киевском строительном техникуме на отделении "Промышленность и гражданское строительство", по окончанию которого получил специальность "инженер-строитель" и диплом с отличием.

В 2005 году закончил Межрегиональную академию управления персоналом, получив квалификацию экономиста и специальность "менеджмент организаций"

С мая 1992 по 1993 год – главный инженер треста "Белоцерковхимбуд". За эти годы принимал участие в строительстве объектов II корпуса шинного завода, реконструкции цехов производственного объединения "Росава", почти всех объектов по чернобыльской программе на правобережье Киевской области.

С 1993 года – старший прораб в АБО "ЭКО".

В 90-х годах Александр Марченко стал собственником общества с дополнительной ответственностью "Белоцерковский карьер". В 2006 году общим собранием был избран председателем правления предприятия, где и работал до избрания народным депутатом Украины – до 2014 года.

В 1994 году организовал и возглавил частное строительное предприятие "Каменяр".

К слову, по состоянию на декабрь 2016 года, владельцем обоих предприятий является супруга нардепа – Елена Марченко.

Политическая карьера

В 2002 году Александр Марченко был избран депутатом Белоцерковского городского совета IV созыва, по мажоритарному избирательному округу №40. Работал в комиссии по вопросам социально-экономического развития.

В 2008 году стал членом "Всеукраинского объединения "Свобода" и был избран председателем Белоцерковской городской организации ВО "Свобода".

В 2010 году Александр Марченко был избран депутатом Белоцерковского горсовета VI созыва. Был председателем фракции "ВО "Свобода", заместителем председателя комиссии горсовета по экономическим реформам, социально-экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству.

С 2012 года – глава Киевской областной организации ВО "Свобода".

В 2012 году Марченко безуспешно баллотировался в Верховную Раду по округу №90 (город Белая Церковь Киевской области) от ВО "Свобода". Проиграл выдвиженцу ВО "Батькивщина" – Виталию Чудновскому. Считая результаты голосования фальсифицированными, оспаривал результаты выборов в суде, но безрезультатно.

С 27 ноября 2014 по 29 августа 2019 года – народный депутат ВР VIII созыва (внефракционный). Баллотировался и был избран по 90-му округу от ВО "Свобода", выиграв у тогдашнего главы Киевского областного совета Николая Бабенко – представителя Блока Петра Порошенко (БПП).

Был председателем подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, членом групп по межпарламентским связям с Литвой, Новой Зеландией, Афганистаном, Швейцарией, Словенией, США, Бразилией, Канадой.

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646656740
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