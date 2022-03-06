Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов

07:52 08.03.2022

ИМПЕРИЯ ЛЖИ И ПРАВОЕ ДЕЛО ВЛАДИМИРА ПУТИНА



Денацификация Украины - это есть неделимая безопасность всей Евразии, плюс новый миропорядок.



Ахмет Бурханов



История показывает, что каждый раз излечение Европы происходит на штыках русского солдата, а ее возрождение на дешевых российских энергоресурсах. Но в этот раз Европа не заслуживает ни того и другого. Военно-технический ответ России, прежде всего США, в виде специальной военной операции в Украине отбросила линию фронта борьбы с коллективным Западом от Донбасса в логово бандеровских националистов. Именно своевременный приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина - О начале военной операции в Украине предотвратила "22 июня для России" и сохранила жизнь сотни тысяч русских людей на Донбассе.



Аргументы о том, что Украина могла обрести ядерное оружие в течение нескольких месяцев, и велись переговоры с иностранными компаниями, по созданию собственных предприятий по обогащению урана, говорить само по себе. США вполне может устроить ядерный Армагеддон русским, руками неонацистов, при этом сами остаться не при делах.



Исторические мины и троянский конь от англосаксов



Когда Владимир Путин, в своем обращениях народу России говорил об Украине имени Ленина, он имел в виду, о заложенных исторических минах, на основу СССР (России), после взрыва, которых Россия едва уцелела. Если говорить об исторических граблях, то в первую очередь нужно сделать так, чтобы плоды очередной победы России, ни после, ни через поколения не доставались врагам.



Все мы помним, что Советский Союз (Россия), ценой миллионов жизней победила фашизм, объединенной Европы. Но к великому сожалению основные плоды победы снова достались Западу, во главе США, которые создали послевоенную мировую финансовую систему под себя. Впоследствии чего им удалось легко расшатать и развалить изнутри Советский Союз.



Если учесть, что создание СССР было ошибкой, а после победы в ВОВ ценою 27 млн. советских, преимущественно русских людей, принять на содержание бывших врагов – "троянский конь" от англосаксов было контрольными минами под СССР. Как мы знаем, эти мины начали взрываться всего через 11 лет (1956 г. - Венгрия, 1968 г. - Чехословакия) и добило могучую Империю в 1989 г., с падением берлинской стены.



Хотя история не имеет сослагательного наклонения, но все же, СССР (Россия) в 1945 году, как главный победитель мог бы добиться того, чтобы стать соучредителем мировой финансовой системы. При этом нужно было отказаться от Восточной Европы, "экономической гири", любезно подаренной англосаксами.



Дежавю с Украиной или русская рулетка



В российских СМИ снова заговорили о новой Украине. Прежде чем говорить об этом загляните вглубь русской истории, Разве не была новой Украины – УССР, и во что она превратилась? Если вы думаете, что новая Украина не может повторить путь созданный большевиками, бывшей Украины, вы сильно ошибаетесь. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. История повторяется, но настолько же по кругу, когда деды побеждают, дети рушат, а внуки восстанавливают с оружием в руках.



Если даже оставить Западную Украину, нет гарантии, что эти земли со временем снова не превратятся в инструмент шантажа и антирусский плацдарм в руках противников России. При этом история показывает, как будет называться, новая Украина не имеет значения – Гетманство, Малороссия, УССР или просто Украина. Любая украинская государственность заканчивается. Анти-Россией. На вопрос, что делать подсказывает сама история России. Упразднение Гетманщины указом Екатерины Великой 21 сентября 1764 г., имело

огромное историческое значение и положило конец разрозненности западнорусских земель в составе Российской империи. Важно отметить, что большевики, создав буферное государство из русских окраин, по сути, воплотили проект Польши и Австро-Венгерской империи. Тем самым они перечеркнули 150 летнюю историю единства

западнорусских земель и заложили основу, нынешнего вновь возрождающего антироссийского плацдарма.



Более того к новому государственному образованию, ради мифической диктатуры пролетариата, Ленин присоединил Криворожье, Запорожье, Донбасс, Харьков, жители которых никогда даже не слышали об идее "украинства". С тех пор Украина обрастала землями. И в истории человечества нет примеров, где новому государственному образованию подарили столько земель, политых кровью дарителя.

Один народ три государства Идея независимости от материнской части, разделение одного народа, отказ от своей сущности, ничего кроме радикального национализма породить, не способна.



Государственные образования русской окраины в отрыве от России всегда превращается в АнтиРоссию. Опыт Украины показывает, что любая оторванная часть территории будет отчуждена. Пока существует человечество и их государства, найдутся могучие силы,

которым выгодно разорвать то или иное государство. Поэтому формула один народ - несколько государств работает против этого одного народа.



Практика Союзного государства России и Белоруссии показывает, что с несамостоятельным государством взаимовыгодный союз создать невозможно. Кроме того искусственное поддержание опасной трещины между частями одного народа, подрывает основу обеих государств. То, что этим обстоятельством непременно воспользуется,

геополитические противники мы уже видели в виде затяжного "белорусского майдана" в 2020 году. Поэтому пресловутая "ошибка Ленина" с русскими областями на западе является серьезной проблемой России.



Правое дело Владимира Путина



Говоря о военной операции в Украине, без преувеличения можно сказать, что именно здесь определяется будущее народов России и Украины, от единения которых выиграют все, кроме Запада. Сегодня Россия в Украине борется с Империей лжи "золотого миллиарда" в интересах всего незападного мира, а это 80% всего человечества. Россию невозможно изолировать от остального мира и сломить. У России достаточно сил и средств, чтобы довести и выполнить поставленные цели до конца.



Совокупная, реальная экономическая мощь стран отказавшихся от применения санкций, превосходит страны коллективного запада применивших санкций против России. Заявление официальных представителей наиболее крупных стран как – Китай, Индия, Иран, Бразилия, Аргентина, Мексика, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и других, является тому подтверждением.



Теперь, когда решение Верховного главнокомандующего одобрено, и действие российской армии поддерживается подавляющим большинством россиян, остановить Россию можно только на ее безоговорочных условиях. Если этого не понимают на Западе, то это становится их проблемой, а не России. Принятые санкций ЕС против России мгновенно ударили по экономике всех европейских стран, и все цены взлетели вверх.



Сейчас идет не просто война на Украине. Пока европейские лидеры "морозить уши назло России", придумывая разные санкций, меняется мир. Параллельно развиваются несколько процессов: геополитический, военный, геоэкономический, развал мировой

финансовой системы. И сквозь дымы и пожарище на Донбассе, проступают новые контуры Большой России. Безусловно, нелегко будет России в определенный период, но дело России правое и победа будет с ними.



А что касается Донбасса, этот регион является примером мужества и стойкости в современном мире. И у меня нет сомнения, что Донбасс вновь станет драйвером развития Большой России.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист