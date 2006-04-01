 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
07:06 09.03.2022

ЖАЙНАКОВ Аманбек
/JAYNAKOV Amanbeck/
[07.10.1941 - 08.03.2022]
родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Азык Таласского района. Кыргыз. В 1963 году окончил с отличием физико-математический факультет Кыргызского государственного университета, в 1969-м аспирантуру.

С 1963 по 1976 год он прошел путь преподавателя, аспиранта, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой теоретической физики КГУ. В 1970-м Аманбек Жайнакович защитил кандидатскую, в 1984-м - докторскую диссертации.

Аманбек Жайнаков является одним из основоположников нового научного направления в Кыргызстане - исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.

Результаты его исследований с успехом применяются в сварочных технологиях.

На протяжении 55 лет он занимается научно-исследовательской, педагогической деятельностью в вузах страны.

В 1976 году под руководством А.Жайнакова был создан Республиканский межвузовский вычислительный центр (институт информатики и информационных технологий), который стал основой компьютеризации всей системы образования и науки Кыргызстана. До 2003 года был первым и бессменным директором этого института.

В феврале 2003-го ученый назначен президентом вновь созданной Кыргызской академии образования Министерства образования и науки КР.

С 2000 года - действительный член Национальной академии наук КР,
с 1976 по 2002 год работал директором Института информатики и информационных технологий Министерства образования.
С 1993 по 2002 год работал заместителем председателя Бюро отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук НАН КР,
с 2003 года - председатель этого же отделения, вице-президент НАН КР, председатель Экспертного совета по физико-математическим наукам Национальной аттестационной комиссии КР.
вице-президент НАН Кыргызстана (=2004=).
С 04.2006 - врио. президент НАН КР;

Один из крупных ученых республики в области теоретической физики. Является автором восьми монографий, пяти учебных пособий, свыше 300 научных трудов. Создатель научной школы по теоретическому исследованию низкотемпературной плазмы на основе математического моделирования и вычислительного эксперимента, которая является новым перспективным направлением в науке.

Заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, кавалер ордена "Манас III степени".

Умер в г. Бишкек

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646798760


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