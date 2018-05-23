Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев

14:50 09.03.2022

Сегодня, судья Верховного суда КР К.Джунушпаев избран главой Совета судей КР. Сроком на 3 года. Одновременно, заместителем избран Рахат Каримова - судья Бишкекского городского суда.



В новый состав Совета судей Кыргызской Республики также вошли:



Мукамбет Касымалиев - судья Конституционного суда;

Кумушбек Жоомартов - судья Верховного суда;

Болотбек Акматов - судья Верховного суда;

Болот Абдуллаев - судья Октябрьского районного суда Бишкека;

Адилет Эркебаев - судья Чуйского областного суда;

Нурлан Абдразаков - судья Ошского городского суда;

Алтынай Асаналиева - судья Араванского районного суда Ошской области;

Нургазы Алимкулов - судья Баткенского областного суда;

Каныбек Токтосун уулу - заместитель председателя Джалал-Абадского областного суда;

Айнура Султаналиева - заместитель председателя Таласского областного суда;

Гулкайыр Алиева - председатель Иссык-Кульского областного суда;

Талайбек Даркимбаев - судья Иссык-Кульского административного суда;

Кайирдин Бакиров - заместитель председателя судья Нарынского областного суда.

Совет является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей.



ДЖУНУШПАЕВ Кыдык Карыбаевич

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[08.07.1962 - ..]

Родился в с.Тон Тонского района Иссык-Кульской области.

Кыргыз.



Окончил в 1989 году Кыргызский Государственный Национальный университет по специальности "правоведение"



1979-1981 - рабочий потребобщества Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области,

1981-1983 - служба в рядах Советской Армии

1983-1983 - помощник чабана колхоза им.Куйбышева Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области,

1983-1989 - студент КирГУ;

1989-1993 - стажер, помощник прокурора Аламудунского района Чуйской области,

1993-1995 - начальник отдела, заместитель начальника Чуйского обл. управления юстиции г. Бишкек

1995 - начальник управления Судебной администрации КР,

1995-1999 - и.о. судьи, судья Аламудунского районного суда Чуйской области,

1999-2000 - судья Джалал-Абадского облсуда,

2000-2006 - председатель Базар-Коргонского райсуда Джалал-Абадской области,

2007 - ? - пред. Иссык-Кульского областного суда,

+ избран членом Совета судей на IV Съезде судей 25 апреля 2008 г. Член Дисциплинарной комиссии Совета судей КР.



? - 23.05.2018 - судья Чуйского областного суда.



С 2018 - судья Верховного суда КР

+ с 9.03.2022 - пред. Совета судей КР /избран на 3 года/