 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.03.2022
16:19  Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике, - В.Катасонов
15:28  Как антироссийские санкции отразятся на кинорынке Казахстана
15:23  Скованные одной цепью. Как санкции против России отразятся на Таджикистане? - Пайрав Чоршанбиев
14:50  Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев
13:18  Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства, - Тимофей Бордачев
10:24  Иран стал заложником украинского кризиса. Россия выставила Западу условие подписания ядерной сделки, - М.Беленькая
10:15  Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом

09:52  Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой
09:44  Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
08:51  Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Нет доверия народа
08:46  Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана, - В.Щекунских
08:28  Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев
08:22  Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань
08:19  Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:16  Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)
07:12  Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:06  Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
06:53  ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"
06:40  Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
02:01  Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:21  Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов
00:19  Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский
00:17  Русский медведь действительно проснулся, - Бела Ковач
00:16  Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?
00:14  В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии
00:05  Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации, - Дм.Выдрин
Вторник, 08.03.2022
20:58  Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
18:10  Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
16:57  Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова
15:43  "Пусть звезд будет больше!". Тайконавтка Ван Япин поздравила Женщин всего мира с орбиты
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане
09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
07:27  Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов
07:20  Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:16  Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины
06:56  Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в лодке в Молдавию
00:43  Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000
00:23  Чем уникален конфликт на Украине, - Тимур Шерзад
00:14  Гибель гражданственности, иллюзия выбора: выживет ли политика в XXI веке? - Дж.Покок, Дм.Буянов
00:09  С начала 2022 года Казахстан приютил 1,8 тысяч кандасов. К вопросу о токаевских "международных террористах"
00:02  Гудбай, Фейсбук! - Галина Иванкина
00:01  Усеров - новый вице-министр национальной экономики Казахстана и другие назначения в Нур-Султане
Понедельник, 07.03.2022
21:01  Нефтетрейдеры начинают избегать казахстанской нефти вслед за российской
18:17  Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Туркестан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев
14:50 09.03.2022

Сегодня, судья Верховного суда КР К.Джунушпаев избран главой Совета судей КР. Сроком на 3 года. Одновременно, заместителем избран Рахат Каримова - судья Бишкекского городского суда.

В новый состав Совета судей Кыргызской Республики также вошли:

Мукамбет Касымалиев - судья Конституционного суда;
Кумушбек Жоомартов - судья Верховного суда;
Болотбек Акматов - судья Верховного суда;
Болот Абдуллаев - судья Октябрьского районного суда Бишкека;
Адилет Эркебаев - судья Чуйского областного суда;
Нурлан Абдразаков - судья Ошского городского суда;
Алтынай Асаналиева - судья Араванского районного суда Ошской области;
Нургазы Алимкулов - судья Баткенского областного суда;
Каныбек Токтосун уулу - заместитель председателя Джалал-Абадского областного суда;
Айнура Султаналиева - заместитель председателя Таласского областного суда;
Гулкайыр Алиева - председатель Иссык-Кульского областного суда;
Талайбек Даркимбаев - судья Иссык-Кульского административного суда;
Кайирдин Бакиров - заместитель председателя судья Нарынского областного суда.
Совет является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей.

ДЖУНУШПАЕВ Кыдык Карыбаевич
/ /
[08.07.1962 - ..]
Родился в с.Тон Тонского района Иссык-Кульской области.
Кыргыз.

Окончил в 1989 году Кыргызский Государственный Национальный университет по специальности "правоведение"

1979-1981 - рабочий потребобщества Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области,
1981-1983 - служба в рядах Советской Армии
1983-1983 - помощник чабана колхоза им.Куйбышева Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области,
1983-1989 - студент КирГУ;
1989-1993 - стажер, помощник прокурора Аламудунского района Чуйской области,
1993-1995 - начальник отдела, заместитель начальника Чуйского обл. управления юстиции г. Бишкек
1995 - начальник управления Судебной администрации КР,
1995-1999 - и.о. судьи, судья Аламудунского районного суда Чуйской области,
1999-2000 - судья Джалал-Абадского облсуда,
2000-2006 - председатель Базар-Коргонского райсуда Джалал-Абадской области,
2007 - ? - пред. Иссык-Кульского областного суда,
+ избран членом Совета судей на IV Съезде судей 25 апреля 2008 г. Член Дисциплинарной комиссии Совета судей КР.

? - 23.05.2018 - судья Чуйского областного суда.

С 2018 - судья Верховного суда КР
+ с 9.03.2022 - пред. Совета судей КР /избран на 3 года/

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646826600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  