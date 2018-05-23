|Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев
14:50 09.03.2022
Сегодня, судья Верховного суда КР К.Джунушпаев избран главой Совета судей КР. Сроком на 3 года. Одновременно, заместителем избран Рахат Каримова - судья Бишкекского городского суда.
В новый состав Совета судей Кыргызской Республики также вошли:
Мукамбет Касымалиев - судья Конституционного суда;
Кумушбек Жоомартов - судья Верховного суда;
Болотбек Акматов - судья Верховного суда;
Болот Абдуллаев - судья Октябрьского районного суда Бишкека;
Адилет Эркебаев - судья Чуйского областного суда;
Нурлан Абдразаков - судья Ошского городского суда;
Алтынай Асаналиева - судья Араванского районного суда Ошской области;
Нургазы Алимкулов - судья Баткенского областного суда;
Каныбек Токтосун уулу - заместитель председателя Джалал-Абадского областного суда;
Айнура Султаналиева - заместитель председателя Таласского областного суда;
Гулкайыр Алиева - председатель Иссык-Кульского областного суда;
Талайбек Даркимбаев - судья Иссык-Кульского административного суда;
Кайирдин Бакиров - заместитель председателя судья Нарынского областного суда.
Совет является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей.
ДЖУНУШПАЕВ Кыдык Карыбаевич
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[08.07.1962 - ..]
Родился в с.Тон Тонского района Иссык-Кульской области.
Кыргыз.
Окончил в 1989 году Кыргызский Государственный Национальный университет по специальности "правоведение"
1979-1981 - рабочий потребобщества Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области,
1981-1983 - служба в рядах Советской Армии
1983-1983 - помощник чабана колхоза им.Куйбышева Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области,
1983-1989 - студент КирГУ;
1989-1993 - стажер, помощник прокурора Аламудунского района Чуйской области,
1993-1995 - начальник отдела, заместитель начальника Чуйского обл. управления юстиции г. Бишкек
1995 - начальник управления Судебной администрации КР,
1995-1999 - и.о. судьи, судья Аламудунского районного суда Чуйской области,
1999-2000 - судья Джалал-Абадского облсуда,
2000-2006 - председатель Базар-Коргонского райсуда Джалал-Абадской области,
2007 - ? - пред. Иссык-Кульского областного суда,
+ избран членом Совета судей на IV Съезде судей 25 апреля 2008 г. Член Дисциплинарной комиссии Совета судей КР.
? - 23.05.2018 - судья Чуйского областного суда.
С 2018 - судья Верховного суда КР
+ с 9.03.2022 - пред. Совета судей КР /избран на 3 года/