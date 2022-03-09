ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев

21:27 10.03.2022

3 февраля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что аль-Курайши "был устранен с поля боя" в результате операции американского спецназа в сирийской мухафазе Идлиб.



Никаких фактов, подтверждающих его слова не было.



Наконец, сегодня ДАИШ, оно же - "Исламское государство" подтвердило гибель своего "халифа" Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курайши. Имя нового лидера ДАИШ в заявлении не названо.