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|ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
21:27 10.03.2022
3 февраля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что аль-Курайши "был устранен с поля боя" в результате операции американского спецназа в сирийской мухафазе Идлиб.
Никаких фактов, подтверждающих его слова не было.
Наконец, сегодня ДАИШ, оно же - "Исламское государство" подтвердило гибель своего "халифа" Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курайши. Имя нового лидера ДАИШ в заявлении не названо.