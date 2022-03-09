 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 10.03.2022
21:27  ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
20:53  Москва перекроет трубу? Остановка "Северного потока-1" грозит страшнейшим в истории экономическим кризисом, - "МК"
20:42  "Талибан" интересуется "украинским фронтом", - Андрей Серенко
19:23  Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак
19:16  Мирзиеев указал довести долю женщин в Узбгосорганах до 30%
17:44  КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?
17:40  Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать

17:36  Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - "Къ"
15:28  Двойное дно и тайный умысел энергетического гамбита. Американское двурушничество, - В.Михеев
15:21  КырДепутат Коргонбай уулу предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан
13:18  Китай определился по Украине, - "СП"
13:16  КНБ Казахстана раскрыл подробности дела Масимова (фото конфиската)
13:05  Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин
13:03  Соц-сети на фронтах мировой информ-войны, - Н.Данюк
10:39  Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы
10:27  РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...
10:24  КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"
09:46  Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ
09:33  У ЦА своя "Украина". Баткен. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
09:27  Государства ЦАзии поставлены перед выбором. Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они, - "НГ"
09:24  Турция и Китай займут освободившиеся ниши на российском рынке, - А.Комраков
09:21  Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов
09:16  "Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов
09:08  В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
08:37  Цены на нефть: Арабские шейхи заставляют Вашингтон поступиться принципами, - "СП"
08:24  Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова
07:16  Гадание Казахстана на нефтяной гуще
07:13  Заигрывание с националистами может превратить Казахстан во вторую Украину, - С.Пантелеев
06:57  Прокурор и оппозиционер Юн Сок Ель избран новым президентом Южной Кореи
03:27  Спасет ли Китай Россию от санкций своими товарами, - "МК"
03:25  Может ли ЦА выиграть от экономической блокады РФ? - Аза Мигранян
01:01  Как и когда будет разбита украинская армия, - Евг.Крутиков
00:54  Апокалипсис для Европы, - Максим Столетов
00:49  Россия аннулирует свои обязательства перед иностранными кредиторами и инвесторами, - В.Катасонов
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Среда, 09.03.2022
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20:49  Грэпплеру даргинцу Муртазалиеву не дадут мандат депутата КырПарламента. Слишком вопиюще подкупал
18:13  РосБанки подключают юани, - "Къ"
18:05  Казахстан и Азербайджан создают СП по развитию Транскаспийского транспортно-логистического маршрута
17:38  США создавали на Украине чумовую угрозу России, - Рафаэль Фахрутдинов
17:23  "В течение 4-х лет 98% всех компаний Кыргызстана обанкротятся", - Данияр Акматов
17:22  Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Похрустим?..
16:19  Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике, - В.Катасонов
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ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
21:27 10.03.2022

3 февраля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что аль-Курайши "был устранен с поля боя" в результате операции американского спецназа в сирийской мухафазе Идлиб.

Никаких фактов, подтверждающих его слова не было.

Наконец, сегодня ДАИШ, оно же - "Исламское государство" подтвердило гибель своего "халифа" Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курайши. Имя нового лидера ДАИШ в заявлении не названо.

Источник - ЦентрАзия
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