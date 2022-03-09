 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Судьба дает России еще один шанс на возрождение, - Эрик Ханымамедов
00:34 11.03.2022

Раскол нашего общества - победа античеловеческих элит Запада.

Уже две недели идет так называемая спецоперация на Украине. Что я могу сказать как простой советский человек по этому поводу. Для меня это конечно противостояние внутри единого этноса. Почему так произошло? Ответ понятен. Российский социум позволил прорости на украинской земле росткам радикального национализма. Мы надеялись, что этого не произойдет? Возможно да, мы надеялись. Но пока мы надеялись, западные элиты работали. Они работали планомерно и методично, они фанатично вбивали клин противоречий в единый народ. Они приютили у себя на Западе ту часть украинских радикалов, которые бежали от советской власти, и многие годы выращивали эту чуму чтобы в нужный момент посеять ее на Украине и делать из нее анти Россию. Из всех союзных "осколков" (бывших союзных республик) делают территории "против России". У каждой территории свои дешифровальные ключи против былого советского единства.

Мы позволили Западу вырастить поколение молодых украинцев на антироссийских позициях. Сможем ли мы обезвредить бомбу украинского радикального национализма? Не знаю, наверное пока говорить об этом еще рано. Есть надежда. Например, чеченские войны, некие противоречия в прошлом. Что сейчас делают чеченские парни (не только они конечно) на Украине? Правильно, они ликвидируют славянский разлом. Разлом, который единый этнос допустил.

Русская терпимость она и благо, и порой проблема. То, что мы смотрели на многолетние этночистки на Донбассе и не вмешивались, это не спасло ситуацию, а только ухудшило ее со временем.

Об обострившемся пацифизме внутри России. В данном случае ратующие за мир это либо те, кто боится стать нерукопожатными на Западе (творческие, финансовые и тому подобные "элиты"), либо молодые люди которые не совсем понимают чем дальнейшее промедление могло грозить самой России.

Никто не хочет лишней крови, но, мы так запустили ситуацию что купировать ее теперь можно только "хирургическим" путем. Мы позволили захватить раку радикального национализма всю Украину. Вы думаете эта опухоль остановилась бы на российско-украинской границе? Мирное население и солдаты Донбасса многие годы гибли за нас, гибли в борьбе с очередным фашизмом, который взрастил Запад. Вот наши солдаты сейчас и возвращают в том числе долг населению Донбасса, которое своими жизнями годы обеспечивали спокойствие и неприход чумы нацрадикализма с территории братской Украины. С Гитлером у Запада не вышло. Антифашистской вакцины от СССР миру хватило лишь на несколько десятилетий. Теперь единый этнос пытается сделать инъекцию антифашистской вакцины уже сам себе. На сколько времени хватит ее?

Еще момент. Мы говорим о гибридных войнах в современности? Так вот, резкий всплеск пацифизма в социуме на начальных этапах вооруженного конфликта, это не что иное как целенаправленная технология нанесения психологического удара по противнику.

И еще момент, те, кто сейчас в России кричит за мир во всем мире, в тот момент, когда еще не повержен нацрадикализм на украинской земле, эти люди просто бьют нашим солдатам в спины - это обыкновенное предательство.

Теперь по поводу "отца родного" в Кремле. Я абсолютно не романтизирую Владимира Владимировича, но, я пытаюсь допустить эволюцию его сознания. Да юный Путин рос в бедности, в зрелом возрасте обрел какое-то материальное благосостояние (как обретал не тема этого текста). А можем ли мы допустить, что сейчас он думает о сохранении страны? По каким причинам знает только он. В глазах простых людей ВВП сейчас имеет шанс полностью изменить систему в России. Оставит ли он Россию под криминально-буржуазной пятой или изменит ситуацию в лучшую сторону? Время уже скоро покажет… Сейчас ему от народа выдан очередной кредит доверия, главное его не разбазарить.

Наши солдаты пытаются сейчас освободить многострадальную Украину от той тьмы, которую туда принес Запад. И в это время простой народ России должен быть монолитен. Раскол нашего общества - победа античеловеческих элит Запада.

По вопросу санкций. Помните выражение, кажется Андропова: мы не знаем того общества, в котором живем. Так вот если они его не знали, так Запад его тем более не знает.

Если Запад хочет возрождения России, то более лучшего метода, чем "закрутить гайки" санкций до упора, не найти. Спасибо Западу за это.

Судьба дает России еще один шанс на возрождение. Этот кризис может стать началом подъема страны. И это прекрасно.

Эрик Ханымамедов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646948040


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