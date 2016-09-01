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Данияр Кадиров - новый вице-мининформ, Ринат Кертаев - секретарь правящей партии "Аманат" Казахстана
07:12 11.03.2022

Постановлением правительства РК Кадиров Данияр Рамазанович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.
Пресс-служба премьер-министра РК
Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.

2000-2004 годы - занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК.

2004-2005 годы - заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник Управления молодежных и социальных программ МОН РК.

2005-2007 годы - заместитель акима Степногорска.

В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента РК.

2007-2013 годы - советник-посланник Посольства РК в Монголии.

2013-2015 годы - советник-посланник Посольства РК в Туркменистане.

2015-2019 годы - исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".

С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Динара Халдарова
https://www.zakon.kz/6009008-naznachen-novyi-vitse-ministr-informatsii-i-obshchestvennogo-razvitiia-rk.html
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КЕРТАЕВ Ринат Думанович
/ /
[23.04.1983 - ..]
родился в Жамбылской области. Казах.

Окончил КазНУ им. аль-Фараби в 2005 году по специальности "Связи с общественностью". В 2007 году получил степень магистра по специальности "Журналистика" в КазНУ им. аль-Фараби. В 2009 году окончил юридический факультет Университета имени Д.А.Кунаева.

Трудовую деятельность в Агентстве "Хабар" начал в 2006 году в качестве продюсера редакции развлекательных программ на казахском языке. С 2010 по 2011 годы работал редактором-аналитиком в отделе новостей. С 2011 года занимал должность генерального продюсера отдела производства программ. Работал в качестве ведущего программ "Азамат", "Таразы", "Бетпе-бет", "Жекпе-жек" и др. С осеннего телесезона 2016 года - ведущий аналитической программы "Жеті күн".

В ? - 09.2016 - директор телеканала "Хабар"

С 09.2016 - заместитель, 1-й зам. председателя правления АО "Агентство "Хабар".

с 11.02.2022 - 03.2022 - врио председателя правления АО "Агентство "Хабар".

с 10.03.2022 - секретарь правящей партии Аманат (Amanat).

награды: орден "Курмет" (2019), нагрудный знак "Ақпарат саласының үздігі" Министерства по инвестициям и развитию РК, государственная премия "Дарын", нагрудный Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ "За заслуги в развитии печати и информации", а также грант Президента РК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646971920


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