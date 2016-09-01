Данияр Кадиров - новый вице-мининформ, Ринат Кертаев - секретарь правящей партии "Аманат" Казахстана

07:12 11.03.2022

Постановлением правительства РК Кадиров Данияр Рамазанович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.

Пресс-служба премьер-министра РК

Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.



Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.



2000-2004 годы - занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК.



2004-2005 годы - заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник Управления молодежных и социальных программ МОН РК.



2005-2007 годы - заместитель акима Степногорска.



В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента РК.



2007-2013 годы - советник-посланник Посольства РК в Монголии.



2013-2015 годы - советник-посланник Посольства РК в Туркменистане.



2015-2019 годы - исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".



С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.



Динара Халдарова

https://www.zakon.kz/6009008-naznachen-novyi-vitse-ministr-informatsii-i-obshchestvennogo-razvitiia-rk.html

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КЕРТАЕВ Ринат Думанович

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[23.04.1983 - ..]

родился в Жамбылской области. Казах.



Окончил КазНУ им. аль-Фараби в 2005 году по специальности "Связи с общественностью". В 2007 году получил степень магистра по специальности "Журналистика" в КазНУ им. аль-Фараби. В 2009 году окончил юридический факультет Университета имени Д.А.Кунаева.



Трудовую деятельность в Агентстве "Хабар" начал в 2006 году в качестве продюсера редакции развлекательных программ на казахском языке. С 2010 по 2011 годы работал редактором-аналитиком в отделе новостей. С 2011 года занимал должность генерального продюсера отдела производства программ. Работал в качестве ведущего программ "Азамат", "Таразы", "Бетпе-бет", "Жекпе-жек" и др. С осеннего телесезона 2016 года - ведущий аналитической программы "Жеті күн".



В ? - 09.2016 - директор телеканала "Хабар"



С 09.2016 - заместитель, 1-й зам. председателя правления АО "Агентство "Хабар".



с 11.02.2022 - 03.2022 - врио председателя правления АО "Агентство "Хабар".



с 10.03.2022 - секретарь правящей партии Аманат (Amanat).



награды: орден "Курмет" (2019), нагрудный знак "Ақпарат саласының үздігі" Министерства по инвестициям и развитию РК, государственная премия "Дарын", нагрудный Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ "За заслуги в развитии печати и информации", а также грант Президента РК.