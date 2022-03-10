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|Астрахань. Zoom-конференция по торгово-экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. 15/03 (анонс)
14:18 11.03.2022
Эксперты России и Узбекистана обсудят торгово-экономический вектор сотрудничества двух стран
15 марта в Астрахани состоится международная экспертная встреча "Торгово-экономические связи России и Узбекистана". Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Организаторами встречи выступают Астраханский государственный технический университет, Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия". Ожидается, что участие во мероприятии примут представители органов государственной власти, бизнеса, ученые, политологи и журналисты.
По словам организаторов, целью совещания станет придание дополнительного импульса продвижению российско-узбекского сотрудничества в экономической сфере, а также обсуждение развития межрегионального сотрудничества между Астраханской областью и Республикой Узбекистан.
В повестке дня следующие вопросы для обсуждения:
1. Стратегия действий Узбекистана: новые горизонты регионального сотрудничества в рамках ЕАЭС;
2. Сельское хозяйство: стратегическая отрасль международной кооперации;
3. Развитие торгового сотрудничества России и Узбекистана: перспективные проекты и направления;
Мероприятие состоится в онлайн-формате с использованием подключений на платформе Zoom. Заявки на участие в мероприятии принимаются по электронному адресу: caspian-eurasia@yandex.ru и по телефонам 89880701589, 89648878242
Каспий Евразия