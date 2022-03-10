Астрахань. Zoom-конференция по торгово-экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. 15/03 (анонс)

14:18 11.03.2022

Эксперты России и Узбекистана обсудят торгово-экономический вектор сотрудничества двух стран



15 марта в Астрахани состоится международная экспертная встреча "Торгово-экономические связи России и Узбекистана". Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.



Организаторами встречи выступают Астраханский государственный технический университет, Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия". Ожидается, что участие во мероприятии примут представители органов государственной власти, бизнеса, ученые, политологи и журналисты.



По словам организаторов, целью совещания станет придание дополнительного импульса продвижению российско-узбекского сотрудничества в экономической сфере, а также обсуждение развития межрегионального сотрудничества между Астраханской областью и Республикой Узбекистан.



В повестке дня следующие вопросы для обсуждения:

1. Стратегия действий Узбекистана: новые горизонты регионального сотрудничества в рамках ЕАЭС;

2. Сельское хозяйство: стратегическая отрасль международной кооперации;

3. Развитие торгового сотрудничества России и Узбекистана: перспективные проекты и направления;



Мероприятие состоится в онлайн-формате с использованием подключений на платформе Zoom. Заявки на участие в мероприятии принимаются по электронному адресу: caspian-eurasia@yandex.ru и по телефонам 89880701589, 89648878242



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