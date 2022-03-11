Мистические пророчества о возрождении России могут относиться к ее "подбрюшью" в лице Казахстана, части Сибири и даже Украины, - Н.Нуртазина

15:28 12.03.2022 Мистические пророчества о возрождении России могут относиться к ее "подбрюшью" в лице Казахстана, части Сибири и даже Украины



"Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих"

(Притчи Соломона 5:7).



Интересная и полезная информация для политологов, политиков, журналистов и прочих активистов-умников: мало кто знает о том, что великодержавные настроения в России последние два-три десятилетия подпитывали и подогревали не только светские кремлевские идеологии, коммунисты и пр., но и дополнительно - сторонники религиозных, околорелигиозных учений, псевдоправославных или внеконфессиональных духовных направлений (именуемых в современной литературе Нью-эйдж*).



На самом деле средний русский человек все еще остается религиозным и иррациональным, неравнодушным ко всяким предсказаниям, словам старцев, Ванги, еще кого-то. Это непонятно среднестатистическому европейцу, американцу или китайцу. У них другой, более рациональный менталитет… А вот казахи, что интересно, похожи на русских. Быть может еще и поэтому сейчас настоящий казах не злорадствует и в душе понимает запутавшегося "старшего брата". Тем более за столетия неимоверных исторических страданий казахский народ выработал такую удивительную черту национального характера, как мусульманско-христианское милосердие, умение прощать и сострадать (конечно, все это должно не мешать государству РК вести себя вполне прагматично, что-то делать для спасения собственной экономики, активно отмежевываться от неких одиозных политических структур или процессов).



Итак, если брать менталитет в целом, то казахи более традиционны и "средневековы", религиозны, чем многие современные народы, и в связи с этим они иррациональны, импульсивны. Хотя последнее объясняется не только традиционализмом, но и коллективно пережитыми тяжелыми историческими событиями и катастрофами, от которых у других, изнеженных народов мира вполне могла бы съехать крыша…Но нас уберег сам Всевышний Аллах. Казахи тоже, как и русские, что уж греха таить, в задиристы, эмоционально непредсказуемы. Психологическая реабилитация многострадального народа, много повидавшего в ХХ веке, должна включать комплекс системных мер, претворение целой национальной программы. В коллективной душе казаха есть еще безрассудное донкихотство и противоправное робингудство. И не так давно, в январе мы увидели крайние проявления этой черты… Кстати, тут можно напомнить про "отдых без русских" как возникший сравнительно недавно тренд в мировом туризме, который, оказалось, относится и к поведению туристов из Казахстана, казахов, сильно обрусевших в плане менталитета за советский период. В основном там имелось в виду такие черты, как пьянство, конфликтность, грубость.



Мы, казахи, тоже по-своему и издавна болеем мессианизмом. Например, мужское имя Мади у нас означает мессию Махди. С некоторых пор тоже переживаем свою коллективную "шаманскую болезнь"… Предчувствуем за очередными катастрофами цивилизационный рассвет, чуя своего "Града божьего", то бишь небесную и земную Золотую Орду или Манги Эль (Вечная Страна). Причем иррационализм был взвинчен у нас давно, с архисуеверного и экстатического, равно как и дерзкого и воинственного Аблай-хана из лихого XVIII века, который даже держал при себе целый штат мистиков и оракулов, среди которых был мой дальний предок Багис Ата (правда, он был "внештатным" скромным астрологом и метеорологом, специализировавшимся на предсказаниях погоды в Казахской Степи - по звездам, ветрам, народным приметам и своим сновидениям).



И тут самое главное: наивно-просветительский цинизм и нигилизм, материалистическо-атеистическая недооценка, игнорирование и высмеивание религиозных феноменов, мистицизма, предсказаний древних магов, шаманов, русских старцев, суфиев, современных визионеров и пр. - это такая же глупость, неандертальство, а также опасная для человечества и каждой страны в отдельности вредная позиция, равно как и ее крайность: переоценка, манипуляции и инсинуации вокруг этих предсказаний в целях скрытой политической пропаганды, укрепления имиджа страны или народа, взращивания национализма и шовинизма и пр.



Вообще, пророчества и даже научно-философские предсказания о миссии России в истории Евразии и мира - это сама по себе сложная тема. Нельзя вместе с водой выплеснуть и ребенка, надо отделять зерно от плевел. Еще со времен Н. Рериха и учения Живой Этики, знаменитой Е.П. Блаватской, философов-богоискателей и мистиков, как прежде всего духовный гигант и совесть русской нации В. Соловьев, были всегда намеки на миссию России в будущем мире, возрождение ею к концу времен Духовности, Розы Мира и т.д. При этом как мистиками, так и философами небезосновательно говорилось о том, что западная цивилизация как технократическая уже доживает свои дни. По крайней мере, она должна быть переформатирована, интегрирована в новую систему, будучи освещена духовным светом с Востока (Ex Oriente lux).



Многие медиумы Запада или Востока (Болгария, Иран, Италия и др.) независимо друг от друга иногда изрекали, даже до недавнего времени, пророчество о том, что на "севере", легендарной "Гиперборее", "России" и т.д. возродится ранее весьма падший и нечастный народ, как бы неожиданно восстанет из мрака, из "ада" и даже спасет весь мир. Понятна ассоциация многих с Россией и СССР: 70-летний атеизм, разрушение религии, нищета, репрессии, революции, гибель сотен миллионов людей… В общем, проблемная страна, у которой все не как у людей, история которой идет всегда (или до поры до времени) можно сказать, наперекосяк (казахи сказали бы "кырсык", т.е. хроническое невезение, причем объясняемое в традиции действием демонических темных сил).



Да, есть в мировой эзотерике такая, подмеченная мистиками и теософами тонкая духовная закономерность, что перед подъемом Духа и самораскрытием будет идти именно сильное сгущение тьмы, и беды будут сыпаться на такого человека или страну как из черного рога изобилия. В этой связи спрашивается: а разве Казахстан не находился в самом пекле этой самой сталинской "тюрьмы народов", и казахи разве не пережили намного больше страданий, чем сами русские?!



Русских по крайней мере не лишали родного языка, их не выгоняли из родины и не морили голодом так, чтобы погибло более половины этноса. К сожаленью, в современной РФ историю бывших национальных окраин освещают слабо, схематично и тенденциозно. Иначе российский народ и совестливая русская интеллигенция ахнули бы, узнав правду, какие "исторические" круги ада, включая испытания атомной бомбы на ядерных полигонах вблизи поселков и аулов с живыми людьми, реально пережили мы, казахи, в своей глухой "Гиперборее" за советский период. И тогда честные русские люди признали бы за Казахстаном, а не Россией пальму первенства в "крестных страданиях" ХХ века в масштабе всей Евразии, со всеми вытекающими из этого духовными предположениями.



Поэтому мы должны сказать: интерпретация пророчеств о будущем возрождении России (если вообще допустить их и признать какую-то долю вероятности) - это дело весьма тонкое и спорное. Ведь многие провидцы и современные предсказатели, всякие индейские бразильские шаманы, европейские контактеры, даже Ванга и Нострадамус, не могли сказать точное географическое определение, локализацию этой самой неопределенной "России", тем более "северной страны", откуда будто бы пойдет свет и новая цивилизация. К примеру, когда-то арабы называли Золотую Орду тоже "северным царством". Не были названы предсказателями города, другие более точные индикаторы. И даже если некоторые из них прямо имели в виду Россию, то почему нужно верить, что солнце Духа выйдет обязательно с Москвы, с центра России-Матушки? А почему не с Казахстана (как части бывшей России), не говоря о Сибири, Алтай, Урал?



Вполне возможно, тем более при нынешних геополитических и цивилизационных тенденциях (заметим, что на самом деле сейчас идет активная фаза заката всего постхристианского мира), что центры духовного возрождения человечества будут медленно, а может и внезапно, перемещаться на далекие окраины бывшей Российской/Советской империи. Много тайн и духовных сил хранит, например, мужественная русская Сибирь и Урал, на которые многие смотрят ныне с надеждой…А разве многострадальная Украина не может предполагаться потенциальной наследницей древнеславянского духа, киевской цивилизации - скажем так, после "детской болезни западничества" и полноценного обретения через "отрицание отрицания" своей духовной идентичности?



Конфигурация Евразии и границы новых государств могут в далеком будущем очень серьезно поменяться…. Пути Господни неисповедимы, и не зря призрак Золотой Орды давно бродит по Евразии…А Московия, между прочим, некогда была "подбрюшьем" Орды, если смотреть со стороны Монголии и Дешт-и Кыпчака. Притом именно счастливым и уважаемым подбрюшьем, о котором тюрки заботились (в отличие от опыта казахов в СССР). Ибо церкви и монастыри процветали, люди были сыты и веселы, священники пели гимны и благодарили справедливых ханов времен расцвета Джучиева Государства. Лишь позже, в т.н. "смутное время", со стороны Золотой Орды были, по всей видимости, допущены перегибы и нарушение автономных прав регионов и малых этносов. И не зря Всевышний Единый Аллах на Куликовом поле отвернулся от ордынцев-мусульман, и помог плачущим русским. Поистине, это - урок для всех правителей и государств, что во всем и всегда надо быть справедливым!



Святые провидцы прошлого и настоящего, говорившие о будущем возрождении России, не могли знать имена всех входивших в ее состав угнетенных маленьких народов-"винтиков", в том числе этноним "казах". Даже на фронтах Второй мировой войны казахов окрестили "черными русскими": немецкие издания, разные журналисты и эксперты писали о факте героизма "неизвестных черных русских", которых, оказалось, зовут "казах", и это выяснилось уже когда остатки того наступавшего отряда отважных советских воинов попали в плен.



Также мы помним, что А. Солженицын неуважительно назвал когда-то территорию Казахстана "мягким подбрюшьем" России. В последние десятилетия, при Н. Назарбаеве, еще создали ЕАЭС и пр., которые еще более укрепляют эти ассоциации казахов с Россией. Конечно, нам это неприятно, в этом много лжи и натяжек… Но есть и доля горькой исторической правды. И, самое главное, в определенном смысле можно даже и в плохом увидеть и почуять хорошее!



И вот, дети мои, "слушайте меня и не отступайте от слов уст моих" (Причти Соломона): согласно Священной Традиции, именно самые-самые униженные, слабые и угнетенные в конце будут возвышены! Далее, сказано: "блаженны миротворцы" (а вовсе не те, кто имеет ядерное оружие и развязывает войны). Также будущей славе должен предшествовать букет унижений, насмешек, презрения, период "юродства". А вспомним комедию "Борат", когда весь мир смеялся над Казахстаном? В этом было что-то мистически зловещее, и одновременно предвещающее "зеркальный ответ" миру от Бога. То есть по всем подобным "мистическим" параметрам у Казахстана антирейтинг выше, чем у России… (хотя Россия сейчас тоже как изгой очищается таким образом, через новые страдания).



Даже учеными-футурологами определено, что по законам истории цивилизационная инициатива начинается, как правило, на обломках прогнивших империй и в среде наиболее угнетенных, слабых, нищих "пролетарских" (как выразился гениальный Арнольд Джозеф Тойнби) ее народов. То есть как бы повторяется история падения Римской империи. А Рим ныне - это весь современный мир, в котором задают тон и бряцают оружием, атомными бомбами именно экс-христианские народы и отчасти экс-буддийские страны (называть их христианскими и буддийскими нельзя, т.к. они давно уже не живут по законам Христа и Будды). Да, история может повториться: новый жестокий сборный "Рим" (поделенный на военные блоки), помимо своих братоубийственных войн и междоусобиц будет еще изнутри, морально, идейно, духовно подорван богоизбранным, милосердным, вконец исстрадавшимся, как правило, политически слабым и физически безоружным (архетип Иисуса Христа) новым "народом-мессией".



Однако, если гипотетически допустить такой мессианский вариант развязки мировой истории с повтором сакрального сюжета, то "Мессией" скорее будет уже не один народ или Сверхличность, а Международное Белое Братство народов-миротворцев (новая ООН), по-настоящему порвавших с этим дьявольским миром, дружно мыслящих в рамках нового космического мировидения. Универсальная духовная идеология или Этическое Учение, не отрицающее, а вбирающее в себе мировые религии, науку и культуру, будет образно говоря космическим Христианством для человечества третьего тысячелетия.



И среди этой группы счастливых народов и стран, творящих сначала на просторах Евразии новую цивилизацию, смело перехвативших в свои руки по воле Бога и своему изначальному предназначению цивилизационную инициативу, в авангарде обновленного человечества Казахстан и "тысячу раз умиравший и тысячу раз воскрешавший" (слова поэта-трибуна Жубана Молдагалиева) казахский народ может и должен тогда занять достойное место и даже играть одну из лидирующих ролей. Аллах знает лучше.



Назира Нуртазина,

религиовед



*Нью-эйдж (англ. New Age, буквально "новая эра"), религии "нового века" - общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. В более узком смысле этот термин используется для описания идеологически и иногда организационно связанных религиозных движений, идеологи которых оперируют понятиями "Новая эра", "Эра Водолея" и "Новый век", а также иногда именуют себя таким образом (из Википедии). Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647088080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда

- Правительством приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего посева

- В Правительстве презентовали Программу по повышению доходов населения до 2025 года

- Премьер-Министр РК провел очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

- От монолога к диалогу

- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

- В Сенате презентовали Доклад ПРООН о человеческом развитии

- В Мажилисе обсуждены вопросы управления водными ресурсами в рамках подготовки к Парламентским слушаниям

- Кадровые перестановки

