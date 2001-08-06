 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.03.2022
20:40  Акимом центровского Свердловского района Бишкека назначен персонаж (Саргазаков) с удивительной биографией
16:10  Туркмения - особенности национальных выборов, - Влад Николаев
15:38  КырГКНБ задержан окул-бала... главы КНБ Ташиева. Оказался проходимцем и вымогателем (видео)
15:36  Эффект бумеранга: как санкции ударят по европейским банкам
15:29  Эрдоган встретил Назарбаева как родного (видео)
15:28  Мистические пророчества о возрождении России могут относиться к ее "подбрюшью" в лице Казахстана, части Сибири и даже Украины, - Н.Нуртазина
15:27  Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

15:25  Супруга Армана "Дикого": Мой муж не связан с Назарбаевым
15:21  В Казахстане сахарная паника (видео)
15:15  Сынуля, не подведи... Аркадаг проголосовал за Сердара и развел руки
15:13  В Киргизии создан "Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы". В составе...
14:27  Известного политика и бизнесмена Тасмагамбетова мы не разрабатываем (пока) - КазГенпрокуратура
14:11  В честь президентских выборов Сердара Бердымухамедова в магазины Туркмении завезли продукты, - "МК"
13:41  Биолаборатории США – это фабрики смерти, - Владимир Прохватилов
13:39  Российский уран держит Запад на привязи, - О.Самофалова
12:06  Зеленый шум. Кырпрез Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас"
10:44  Путин и Лукашенко обсудили "возвращение в СССР" "Сделаем даже лучше!"
09:30  Туркменских бюджетников обязывают голосовать за сына действующего президента, - "Азаттык"
09:24  Экс-Кырдепутат Абжалиев выкупился (официально) из тюрьмы за 1,2 млн долларов
08:51  Туркмения с утра голосует за новое светлое Сердар-будущее
08:42  Украина. Конфликт был неизбежен... Главы из книги Ксавье Моро
07:51  Главный тюркский старейшина турок Йылдырым благословил Аркадага уйти с миром
07:47  Авиакомпания Qazaq Air также приостановила рейсы в Россию. Страховки - жок
06:21  Массовая драка таджикских и кыргызских рабочих на Амурском подшипниковом заводе в России. Из-за порций в столовой
01:50  У Москвы и Тегерана нормальные отношения, но бизнес есть бизнес, - В.Сажин
01:19  Игра на понижение: Пекин разыграет Тайбэй, - Вл.Карнозов
00:53  Украина испытывает на прочность российско-китайскую ось, - В.Скосырев
00:52  Узбекского депутата Кыргызского парламента Абдуллаева еще раз осудили на 20 лет
00:46  Мэр кыргызского Узгена Каримов угодил под следствие. Слишком злоупотреблял
00:45  Израильские друзы ищут дружбы Москвы, - Шейх Муафак Тариф
00:32  КырКабмин учредил Фонд развития туризма. "Весом" - 1 млрд сомов
00:22  Т-сс. В Туркмении наступил День предвыборной тишины. Кто же победит?
Пятница, 11.03.2022
21:13  В Москве умер Рустам Ибрагимбеков - сценарист легендарного кино-хита "Белое солнце пустыни"
17:04  КазСенатор Кул-Мухаммед (старый нацик) возмущен наклейками "Z" на казахстанских авто
15:17  В Кыргызстане образовано Национальное агентство по инвестициям при президенте (шеф - таджик Равшан Сабиров)
15:09  Бишкек и Душанбе в 1001-й раз договорились не стрелять друг в дружку на границе
15:05  Украинско-советский беспилотник Ту-141 "Стриж" точно попал... в хорватский Загреб
14:18  Астрахань. Zoom-конференция по торгово-экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. 15/03 (анонс)
14:15  Юань становится для россиян заменой доллару
13:32  Президент Киргизии Жапаров лично открыл памятник советскому лидеру КирССР Усубалиеву
13:14  Закат Европы по собственному желанию, - Александр Широкорад
13:10  Кыргызстан с 12/03 отменяет масочный режим
12:10  Саудовская Аравия реализует крупный нефтехимический проект в Китае
11:50  Путин разрешил иностранным добровольцам идти на помощь Донбассу
11:19  Еще один сват КырПрезидента пригрелся на высокой должности - Акматов во главе Счетной палаты
10:02  Два барана?.. Госсекретарь Киргизии Касмамбетов: Указ о запрете забивать скот на похоронах толкуется ошибочно
09:59  Казахстанская Air Astana останавливает полеты в Россию. Типа - это не санкции...
09:20  Укры сдали войскам ДНР свой первый "город-херой" Волноваху
09:18  Умер в своей постели сержант Теран, расстрелявший в 1967 легендарного Че Гевару
09:15  Каких партий не хватает Казахстану? - Андрей Чеботарев
09:12  Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Акимом центровского Свердловского района Бишкека назначен персонаж (Саргазаков) с удивительной биографией
20:40 12.03.2022

с 11 марта в должность главы района вступил

САРГАЗАКОВ Максатбек Таштанбекович
/ /
[28.07.1979 - ..]
окончил КНУ им.Ж.Баласагына (1996-2001), специальность: Эколог

06.08.2001-28.12.2001 - механик ПЛ № 93.
28.04.2003-05.04.2004 - ст. техник Октябрьского комбината санитарной очистки благоустройства и озеленения.
09.04.2004-26.11.2007 - специалист 1 категории, гл. специалист, заведующий отделом организационной работы и развития социальной сферы Октябрьской районной администрации мэрии г. Бишкек.
20.02.2008-18.09.2008 - главный специалист отдела
социальной политики и услуг Мэрии г. Бишкек.
30.09.2008-03.04.2009 - ведущий специалист отдела избирательных технологий, ведущий специалист организационно-правового отдела,
заведующий сектором по выборам отдела избирательных технологий Центризбиркома КР.
20.02.2011-02.05.2012 - офис-менеджер посольства КР в ФРГ.
05.03.2013-03.12.2013 - советник Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
02.02.2014-02.07.14 - юрист Строительной компании "ИлТегСтрой".
02.07.2014.-2016 - советник Министра социального развития
Кыргызской Республик.
2016-2017 - зав. секретариатом депутатской фракции
"Ата Мекен" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
2017-2020 - ??? /нет данных в офиц. биографии, варианты - бомжевал, сидел, странствовал?/
2020 - пред. правления ОФ "Международный институт общественного мнения"
2020-2022 - ??? /нет данных в офиц. биографии/

аким Свердловского района города Бишкек (с 11.03.2022 -

Личные качества: - стрессоустойчивый, ответственный;

Увлечение: - чтение, спорт.

-----------------

предыдущего акима Карамшакова (просидел в кресле 9 месяцев) уволили за организацию массовых фальсификаций во время очередных внеочередных выборов в Парламент по своему району 27.02.2022

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647106800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда
- Правительством приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего посева
- В Правительстве презентовали Программу по повышению доходов населения до 2025 года
- Премьер-Министр РК провел очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам
- От монолога к диалогу
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- В Сенате презентовали Доклад ПРООН о человеческом развитии
- В Мажилисе обсуждены вопросы управления водными ресурсами в рамках подготовки к Парламентским слушаниям
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  