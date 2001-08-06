Акимом центровского Свердловского района Бишкека назначен персонаж (Саргазаков) с удивительной биографией

20:40 12.03.2022

с 11 марта в должность главы района вступил



САРГАЗАКОВ Максатбек Таштанбекович

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[28.07.1979 - ..]

окончил КНУ им.Ж.Баласагына (1996-2001), специальность: Эколог



06.08.2001-28.12.2001 - механик ПЛ № 93.

28.04.2003-05.04.2004 - ст. техник Октябрьского комбината санитарной очистки благоустройства и озеленения.

09.04.2004-26.11.2007 - специалист 1 категории, гл. специалист, заведующий отделом организационной работы и развития социальной сферы Октябрьской районной администрации мэрии г. Бишкек.

20.02.2008-18.09.2008 - главный специалист отдела

социальной политики и услуг Мэрии г. Бишкек.

30.09.2008-03.04.2009 - ведущий специалист отдела избирательных технологий, ведущий специалист организационно-правового отдела,

заведующий сектором по выборам отдела избирательных технологий Центризбиркома КР.

20.02.2011-02.05.2012 - офис-менеджер посольства КР в ФРГ.

05.03.2013-03.12.2013 - советник Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

02.02.2014-02.07.14 - юрист Строительной компании "ИлТегСтрой".

02.07.2014.-2016 - советник Министра социального развития

Кыргызской Республик.

2016-2017 - зав. секретариатом депутатской фракции

"Ата Мекен" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

2017-2020 - ??? /нет данных в офиц. биографии, варианты - бомжевал, сидел, странствовал?/

2020 - пред. правления ОФ "Международный институт общественного мнения"

2020-2022 - ??? /нет данных в офиц. биографии/



аким Свердловского района города Бишкек (с 11.03.2022 -



Личные качества: - стрессоустойчивый, ответственный;



Увлечение: - чтение, спорт.



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предыдущего акима Карамшакова (просидел в кресле 9 месяцев) уволили за организацию массовых фальсификаций во время очередных внеочередных выборов в Парламент по своему району 27.02.2022