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В Казахстане задержан-таки племянник Елбасы генерал КНБ и олигарх Сатыбалды
17:33 13.03.2022

По информации из достоверных источников "в одном из южных городов страны задержан и доставлен в СИЗО г. Нур-Султан" Кайрат Сатыбалды. 8.01.2022 его уже задерживали по подозрению в организации "государственного заговора", однако в силу неких договоренностей между К.Токаевым и Н.Назарбаевым он был отпущен, а обвинение в госизмене отпала. Сейчас Сатыбалды допрашивают по фактам экономических преступлений - коррупции, рейдерстве, "крышевании" ряда-бизнес-структур и т.д.

САТЫБАЛДЫ или САТЫБАЛДЫУЛЫ (НАЗАРБАЕВ) Кайрат

[17.05.1970 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Племянник Президента Н.Назарбаева. Сын его младшего брата Сатыбалды.

окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. Конева (1990), Алматинский гос. университет им. Абая (1995), Евразийский университетим. Л.Гумилева (2000), Атырауский нефтяной институт (2002). Кандидат юридич. наук.

С 1991 - в органах КГБ СССР-КНБ РК
В 1998-2000 - заместитель акима города Астана
В 2000-2003 - вице-президента компании "Казахойл"
В 2003-2005 - начальник департамента кадров КНБ
В 2005-05.2006 - вице-президент нацкомпании "Казахстан темир жолы".
В 2006-2010 - председатель совета директоров акционерного общества "Дуние" корпорациясы"

лидер Республиканского движения "Ак орда" и партии "Менин Казахстаным"

В 2005 создал бизнес-структуру "Орда и К", объединив возглавляемые им Ассоциацию национальных видов спорта, благотворительный фонд "Кайрат" и созданную в том же году организацию "Ак орда".

В "Ак Орду" входят: Ассоциация национальных видов спорта РК, Благотворительный фонд "Кайрат" и Экологическое движение "За зеленную планету".

С 24 мая 2010 - дек. 2015 - секретарь НДП "Нур Отан" /координатор партии в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, а также обеспечивать взаимодействие "Нур Отана" с организациями воинов-интернационалистов, молодежными и другими общественными объединениями"/.

+ С 10 ноября 2015 вошел в состав акционеров холдинга Kaspi и стал одним из косвенных акционеров Kaspi bank’a.

является акционером холдинга АО "Kaspi" совместно с Бэринг Восток, Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе.

Управляющий партнер Alatau Capital Invest (с 2016)

+ Президент ОЮЛ "Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан";
+ Президент Международной федерации "Көк-Бору";

Генерал-майор КНБ (май 2005).

награжден орденом "Курмет" (2011), 7 медалями и 2 почетными знаками

Утверждает, что еще до 2005 года семь раз посетил Мекку и дважды совершил хадж, оказал благотворительную помощь при строительстве 17 мавзолеев и 25 мечетей.

Кайрат Сатыбалды – известный бизнесмен из списка Forbes, был одним из основных акционеров АО "Kaspi.kz" (30%), через которое владел долей в АО "Kaspi Bank". Его выход из состава успешного проекта некоторые связывают с предстоящим выходом "Kaspi.kz" на IPO, где особо привередливых инвесторов может насторожить нахождение в составе акционеров члена First family. Впрочем, ничего не мешает ему вернуть свой статус уже после выхода на IPO.
Сатыбалды также имеет через ТОО "Alatau Capital Invest" долю в АО "Казахтелеком". Ему также принадлежат ТОО "Амир LTD", ТОО "Корпорация Дүние", ТОО "Дуние-Кузет", ТОО "Дүние-Агро".
Кроме того, он независимый директор АО "Группа компаний "Аллюр", президент ОЮЛ "Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов".

в 2015 году он даже основал традиционалистское общественное движение с многозначительным названием "Ак Орда". Тогда некоторые даже сравнивали новую организацию с партией "Асар", которая может также стать силой, способной вступить в политическую борьбу. Несмотря на предположения, что организация будет больше придерживаться религиозного направления, сам Кайрат Сатыбалдыулы говорил, что преследует цель ускорения экономических и общественных реформ. В одном из своих интервью он это подтверждает: "Тот народ, который не уважает своего правителя, будет лишен Божьего уважения. Это движение объединяет праведных людей. В будущем на основе движения может появиться партия. А потом можно выдвигать наших членов кандидатами в депутаты парламента). Но, видимо, планы изменились и с тех пор, несмотря на то, что с момента создания "Ак орды" прошло несколько выборов, Сатыбалдыулы так и не проявил политической активности. Возможно, компромисс был найден с его назначением на должность секретаря партии "Нур Отан" в 2010 году, когда Кайрат Сатыбалдыулы получил известность в качестве спонсора айтысов и хаджей.
Интернет кишит и другими философскими сентенциями г-на Сатыбалды. Ну вот, например: "… могу с радостью отметить, что процесс обращения нашей элиты к ценностям ислама с каждым годом интенсифицируется. Люди, насытившись благами этого мира, начинают осознавать, что без духовности нет будущего. И наша задача помочь им в этом".
http://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/116663/

Дочь - Аружан, замужем за внуком чимкентского олигарха Серикжана Сейтжанова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647181980


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